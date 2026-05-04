Vitor Pereira'nın Nottinham Forest'ı Chelsea'yi deplasmanda paramparça etti

Premier Lig'in 35. hafta maçında Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottinham Forest, Chelsea'yi deplasmanda 3-1'lik skorla yendi.

Premier Lig'in 35. hafta maçında Chelsea ile Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottinham Forest karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Nottingham Forest, 3-1 kazandı. 

NOTTINGHAM'DAN 3 GOLLE EZİCİ BİR GALİBİYET

Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 2 ve 52. dakikada Taiwo Awoniyi, 15. dakikada penaltıdan golcü oyuncu Igor Jesus kaydetti. Chelsea'nin tek golü 90+3'te Joao Pedro ile geldi. 

ALT SIRALARLA ARADAKİ FARKI AÇTI

Bu sonuçla birlikte Nottingham Forest, puanını 42'ye çıkartarak küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. 

1993'TEN BU YANA BİR İLK

Ligde 1993 yılından bu yana ilk kez üst üste altıncı maçından da yenilgiyle ayrılan Chelsea ise 48 puanda kalarak taraftarını üzdü. 

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki maç haftasında Chelsea, Liverpool deplasmanına gidecek. Nottingham Forest, sahasında Newcastle United'ı konuk edecek. 

