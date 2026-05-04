Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban Bayramı'ndan kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs günü başlayacak resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük tatil imkanı oluyor" ifadelerini kullandı.

Beştepe'deki Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Kamu çalışanlarına bir müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu. Böylece 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri de idari izin ilan edildi. Kurban Bayramı tatili, 23 Mayıs’ta başlayacak, 31 Mayıs’ta sona erecek.

“HAYIRLI OLSUN DİYORUM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından konuya ilişkin bölüm şu şekilde: "Kurban Bayramı'nı 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımız 26 Mayıs Salı günü resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Pazartesi tam gün, Salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına kapsamına alarak toplamda 9 günlük tatil imkanı vermiş oluyoruz. Hayırlı olsun diyorum."

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Tatiller birilerinin çıkarına göre mi düzenleniyor mesela en çok turizm bakanı istemişti

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

