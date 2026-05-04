Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Beştepe'deki Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU

Kamu çalışanlarına bir müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu. Böylece 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri de idari izin ilan edildi. Kurban Bayramı tatili, 23 Mayıs’ta başlayacak, 31 Mayıs’ta sona erecek.

“HAYIRLI OLSUN DİYORUM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından konuya ilişkin bölüm şu şekilde: "Kurban Bayramı'nı 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımız 26 Mayıs Salı günü resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Pazartesi tam gün, Salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına kapsamına alarak toplamda 9 günlük tatil imkanı vermiş oluyoruz. Hayırlı olsun diyorum."

