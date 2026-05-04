Beşiktaş'a kupa maçı öncesi şok! Yıldız isim sezonu kapattı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'a yıldız isminden kötü haber geldi.

MILOT RASHICA SAKATLANDI

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı öncesinde ısınma sırasında sakatlanan 29 yaşındaki Milot Rashica hakkında resmi bir açıklama yaptı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Rashica'nın uyluk kemiği (femur) alt bölgesinde kemik ödemi tespit edildiği belirtilerek, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın ısınma bölümünde sol dizinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkartılan futbolcumuz Milot Rashica'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk kemiği (femur) alt bölgesinde kemik ödemi tespit edilmiş olup Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

SEZONU KAPATTI

Kosovalı futbolcu Rashica'nın bu sakatlığının ardından sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyeceği belirtiliyor.