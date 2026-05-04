İlk görüşmeler yapıldı! Fenerbahçe golcü transferinde bombayı patlatıyor

Şampiyonluk şansını mucizelere bırakmasıyla birlikte yeni sezon planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'de golcü transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.

GUIRASSY İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Borussia Dortmund forması giyen golcü oyuncu Serhou Guirassy'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları'nun 30 yaşındaki Gineli oyuncunun menajeri ile görüşme yaptığı belirtildi.

TÜRKİYE'YE GELMEYE SICAK BAKIYOR

Yapılan görüşmelerde ilk etabın olumlu geçtiği ve deneyimli santrforun da Süper Lig'e gelmeye sıcak baktığı dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olan Guirassy, bu sezon çıktığı 44 maçta 20 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Guirassy'nin kulübü ile sözleşmesi 2028 yılına dek devam ediyor.