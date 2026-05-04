Gelinini taciz iddiasıyla tutuklandı
Samsun'da gelinine yönelik taciz iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Canik ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, eşi 1 yıldır cezaevinde bulunan 2 çocuk annesi M.K. (23), kayınpederi A.K.'nin (56) kendisine elle tacizde bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. M.K., kayınpederi ile olan konuşmasının ses kayıtlarını da delil olarak sundu. Şikayet üzerine 3 çocuk babası A.K., Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.K., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN