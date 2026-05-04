Almanya'nın Leipzig kentinde bir araç yayaların arasına daldı
Almanya'nın Leipzig kentinde bir aracın yayalara çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Leipzig Belediye Başkanı Burkhard Jung, basın açıklamasında olayda 2 kişinin öldüğünü belirterek, aracı kullanan kişinin yakalandığını kaydetti.
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu aktarılan haberlerde, olay yerine çok sayıda helikopter ve ambulansın sevk edildiği bildirildi.
Polisin olay yerini güvenlik şeridiyle kapattığı ve inceleme başlattığı kaydedildi.