Almanya'nın Leipzig kentinde bir araç yayaların arasına daldı

ÖLÜ VE YARALI SAYISI EKLENDİ

Almanya'nın Leipzig kentinde bir aracın yayalara çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Leipzig Belediye Başkanı Burkhard Jung, basın açıklamasında olayda 2 kişinin öldüğünü belirterek, aracı kullanan kişinin yakalandığını kaydetti.

Yerel basının görgü tanıklarına dayandırdığı haberlerde, olayda 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu aktarılan haberlerde, olay yerine çok sayıda helikopter ve ambulansın sevk edildiği bildirildi.

Polisin olay yerini güvenlik şeridiyle kapattığı ve inceleme başlattığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek
