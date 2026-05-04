Tugay Kerimoğlu'ndan yeni sezon öncesi İrfan Can Kahveci hakkında çarpıcı iddia

Spor yorumcusu Tugay Kerimoğlu, Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemi için değerlendirmelerde bulundu. Kiralık olarak takımdan gönderilen İrfan Can Kahveci'nin yeni sezonda takımda kalması gerektiğini ifade eden Tugay Kerimoğlu, "Çıkar sana maç kazandırır" sözlerini sarf etti.

  • Tugay Kerimoğlu, Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 2 stoper ve 2 forvet alması gerektiğini söyledi.
  • Kerimoğlu, Fenerbahçe'nin Fred ile yollarını ayırması gerektiğini belirtti.
  • Kerimoğlu, İrfan Can Kahveci'nin yeni sezonda Fenerbahçe'de kalması gerektiğini ve maç kazandırabileceğini ifade etti.

Spor yorumcusu Tugay Kerimoğlu, Fenerbahçe'nin gelecek sezona dair transfer etmesi ve takımdan göndermesi gereken futbolculara dair değerlendirmelerde bulundu. NOW Spor'da konuşan Tugay Kerimoğlu, ara transfer döneminde takımdan kiralık olarak gönderilen İrfan Can Kahveci için dikkat çeken bir iddiada bulundu. 

''2 STOPER, 2 FORVET ALINMALI''

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kesin yapması gerektiği transferlere değinen Tugay Kerimoğlu, "Acil olarak 2 tane sağlam stoper alınmalı. Ön tarafa da yüzde yüz 2 tane iyi santrfor lazım." dedi. 

''FRED'LE YOLLAR AYRILMALI''

Fenerbahçe'nin Fred ile yolların ayırması gerektiğini vurgulayan Kerimoğlu, "Kendisi vazgeçti. Son dönemde sahada hiç yok. Fred ile yollar ayrılmalı." ifadelerini kullandı.

''ÇIKAR SANA MAÇ KAZANDIRIR''

İrfan Can Kahveci'ye de değinen Tugay Kerimoğlu, deneyimli futbolcunun yeni sezonda sarı-lacivertlilerde olması gerektiğini söyleyerek, ''İrfan Can, Nene ve Oğuz Aydın'dan daha iyi bir futbolcu. Gelecek sezon takımda olmalı. Çıkar sana maç kazandırır.'' değerlendirmesini yaptı.

