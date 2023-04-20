YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (12)

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.
Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:
İSTANBUL-1 NOLU SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FİLİZ
|EDİBALİ
|ORTA
|HUKUKÇU
|2
|AHMET
|ÇAYLIOĞLU
|YÜKSEK
|SAĞLIKÇI
|3
|DERVİŞ
|DOĞAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|4
|ABDULLATİF
|METİN
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|5
|ALPTEKİN
|SOFU
|YÜKSEK
|MİMAR
|6
|HAKAN
|YILMAZ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|7
|MEHMET EMRE
|KOÇAK
|YÜKSEK
|KAMU YÖNETİMİ
|8
|HASAN
|AYHAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|9
|ÖMER FARUK
|KABARIK
|ORTA
|SERBEST
|10
|SENA
|GÖDEK
|YÜKSEK
|DİYETİSYEN
|11
|AZİZ
|ÇEVİK
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|12
|MUSTAFA
|KARATAŞ
|ORTA
|ESNAF
|13
|NACİ
|CEBECİOĞLU
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|14
|ALEMDAR
|KURTOĞLU
|İLK
|EMEKLİ
|15
|MÜRÜVVET
|SOFU
|İLK
|SERBEST
|16
|ORHAN
|YAY
|İLK
|SERBEST
|17
|BÜNYAMİN
|SEZER
|ORTA
|ESNAF
|18
|AHMET
|AKOĞLU
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|19
|AYGÜL
|CEYLAN
|İLK
|SERBEST
|20
|MEHMET ALİ
|DUMAN
|İLK
|SERBEST
|21
|SALİM
|KAYA
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|22
|TÜLAY
|YILMAZ
|İLK
|SERBEST
|23
|EMSAL
|YAY
|İLK
|SERBEST
|24
|CEMAL
|KARATAŞ
|İLK
|EMEKLİ
|25
|AHMET BAHADIR
|KOÇAK
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|26
|BÜŞRA BİLGE
|SOFU
|YÜKSEK
|MİMAR
|27
|BEYZA NAZİRE
|KOÇOĞLU
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|28
|SEFA
|DOĞAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|29
|SALİH
|ŞİRİN
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|30
|NECATİ
|ÇELİKTAŞ
|YÜKSEK
|SERBEST
|31
|ÖMER LÜTFİ
|URAL
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|32
|ÖMER FARUK
|AKTAŞ
|YÜKSEK
|BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
|33
|ERHAN
|SOFU
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|34
|METİN
|BUCAK
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|35
|GÜLSÜM
|E RAY
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HÜSEYİN CİHAN
|BAYKARA
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|SABRİ
|SERİN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|BEDRİ
|IŞIK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|AHMET
|ENGİN
|ORTA
|EMEKLİ
|5
|VEYSİ
|TETİK
|İLK
|EMEKLİ
|6
|ABDULBARİ
|TUNÇ
|ORTA
|EMEKLİ
|7
|HASAN NURİ
|GÖÇMEN
|ORTA
|İŞÇİ
|8
|MÜJDET
|EREN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|9
|HULUSİ
|EKEN
|İLK
|İŞÇİ
|10
|SERHAN
|SEYYİDOĞLU
|ORTA
|İŞÇİ
|11
|RIZA
|BURÇAK
|İLK
|İŞÇİ
|12
|YÜKSEL
|ŞEKER
|ORTA
|İŞÇİ
|13
|İNAN
|SEZER
|ORTA
|İŞÇİ
|14
|ŞABAN
|AKÇAN
|ORTA
|İŞÇİ
|15
|BAŞAK
|BAYRAM
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|16
|NEVZAT
|DEMİREL
|İLK
|İŞÇİ
|17
|SERVET
|SARIOĞLU
|ORTA
|İŞÇİ
|18
|ZELAL
|GÜRBÜZ
|ORTA
|EV KADINI
|19
|GÜLAY
|ALBOSTANLI
|ORTA
|İŞÇİ
|20
|YETER
|KAHRİMAN
|İLK
|SERBEST/ÖZEL
|21
|AHMET
|KAHRAMAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|22
|YAREN
|DÜZGÜNER
|İLK
|EV KADINI
|23
|HATİCE
|DURAN
|İLK
|EV KADINI
|24
|ALAATTİN
|KELENDER
|İLK
|İŞÇİ
|25
|ASİYE
|EKİNCİ
|ORTA
|İŞÇİ
|26
|MAKFURE
|TUNÇ
|İLK
|EV KADINI
|27
|NEVZAT
|KARAKEÇİ
|ORTA
|EMEKLİ
|28
|SONGÜL
|HOŞGÜL
|ORTA
|İŞÇİ
|29
|ŞİYAR
|ÇİÇEK
|ORTA
|İŞÇİ
|30
|MEMET
|ÖZDEMİR
|ORTA
|İŞÇİ
|31
|KORAY
|ERGÜL
|İLK
|İŞÇİ
|32
|İBRAHİM HALİL
|UÇAN
|İLK
|İŞÇİ
|33
|HALİM
|DEMİROCAK
|İLK
|İŞÇİ
|34
|SEMRA
|ŞAHAN
|YÜKSEK
|KOOPERATİFÇİ
|35
|FERAT
|YÜCEL
|İLK
|İŞÇİ
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|1
|İLYAS
|SALMAN
|ORTA
|TİYATRO-SİNEMA OYUNCUSU
|2
|HİLAL
|ATAŞ
|YÜKSEK
|REHBER ÖĞRETMEN
|3
|ÖMÜR
|YAŞAYAN
|YÜKSEK
|ÇEVRE MÜHENDİSİ
|4
|TUĞBA
|ŞENOL
|YÜKSEK
|MOTOKURYE
|5
|CELAL
|KAYA
|YÜKSEK
|MERKET İŞÇİSİ
|6
|FULYA
|GİRGİNER
|YÜKSEK
|ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
|7
|MELİKE
|EFENDİOĞLU
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|8
|HALİDE SANİYE
|BAŞARAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ İNŞAAT MÜHENDİSİ
|9
|AHMET DENİZ
|YILDIZ
|YÜKSEK
|SOSYAL BİLİMCİ
|10
|UMUT
|ÖZAKDAĞ
|ORTA
|İŞÇİ
|11
|ŞAFAK
|KORKMAZ
|YÜKSEK
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|12
|EDANUR
|FIRTINA
|YÜKSEK
|YAZILIM MÜHENDİSİ
|13
|FERHAT
|KAYRAN
|ORTA
|TEKSTİL İŞÇİSİ
|14
|MUSTAFA OĞUZ
|KAVALA
|YÜKSEK
|İKTİSATÇI
|15
|GÜRSEL
|KOÇ
|ORTA
|ESNAF
|16
|KUNTAY
|OR
|ORTA
|MAKİNE TEKNİSYENİ
|17
|KERİM MURAT
|KARTARİ
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|18
|TULUĞ
|ÜNLÜTÜRK
|ORTA
|TASARIMCI
|19
|OĞUZ
|ÇORAK
|YÜKSEK
|TV YAYINCISI
|20
|ATİLLA
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|HEKİM
|21
|GÖNÜL
|KARACA
|ORTA
|TEMİZLİK İŞÇİSİ
|22
|ÖZGE
|KONDAKÇI
|ORTA
|KUAFÖR
|23
|MESUT
|EREN
|YÜKSEK
|RESSAM
|24
|MAHİR
|ADIGÜZEL
|YÜKSEK
|EMLAKÇI
|25
|ERKAN
|KÜÇÜKŞAHİNOĞLU
|ORTA
|GRAFİKER
|26
|ÇAĞDAŞ
|BİNAY
|ORTA
|VİNÇ OPERATÖRÜ
|27
|SERHAT
|YILMAZ
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|28
|TURAN
|SULUDERE
|ORTA
|BELEDİYE İŞÇİSİ
|29
|GÜLŞEN
|BABACAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|30
|MESUT
|GÜLÇİÇEK
|YÜKSEK
|MUHASEBE İŞÇİSİ
|31
|MEHMET
|YAVUZKAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|32
|AYNUR
|YILDIZ
|ORTA
|PİKOCU
|33
|ŞEHRİBAN BERİVAN
|PEKTAŞ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|34
|MERİH
|DELİBALCI
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|35
|EFE ERDENAY
|BIRASOĞLU
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KEMAL
|PARLAK
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|HAKAN
|YERLİ KAYA
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|3
|AHMET TARIK
|YENİL
|YÜKSEK
|ECZACI
|4
|ALİ
|AYIK
|İLK
|İŞÇİ
|5
|YURDAN
|KAYA KEÇECİ
|ORTA
|HEMŞİRE
|6
|İBRAHİM
|ÖZYÜREK
|ORTA
|EMEKLİ
|7
|ALİ ERTAN
|KÖYMEN
|ORTA
|ESNAF
|8
|UMUT
|TİZCİ
|ORTA
|İŞÇİ
|9
|ERDOĞAN
|OK
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|10
|ŞAFAK
|KILIÇ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|11
|SERKAN
|İROÇ
|ORTA
|İŞÇİ
|12
|ARZU
|YILBAŞ
|ORTA
|İŞÇİ
|13
|MEHMET VEDAT
|ŞERİFOĞLU
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|14
|OSMAN NACİ
|BALTA
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|15
|LEYLA
|ÖZ
|ORTA
|EV KADINI
|16
|S EVİ LAY
|İŞLER
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|17
|ERDEM
|AĞIRGÖL
|YÜKSEK
|işçi
|18
|ELİF
|AYIK
|YÜKSEK
|PSİKOLOG
|19
|CENKER
|ERTUŞ
|ORTA
|İŞÇİ
|20
|MEHMET
|GÜLTEKİN
|ORTA
|İŞÇİ
|21
|ABDULLAH
|ÜNAL
|ORTA
|İŞÇİ
|22
|EVİN
|SOYLU
|ORTA
|İŞÇİ
|23
|HİKMET
|YAMAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|24
|İLKER
|SOYLU
|ORTA
|İŞÇİ
|25
|KUDRET
|ÖZ
|ORTA
|İŞÇİ
|26
|NESRİN
|TİZCİ
|YÜKSEK
|işçi
|27
|ŞADUMAN
|ÖZYÜREK
|ORTA
|EMEKLİ
|28
|DOĞUKAN
|MORKOÇ
|ORTA
|İŞÇİ
|29
|RIZA
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|30
|MUHAMMET ALİ
|KAYA
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|31
|HÜSEYİN
|ÖZCAN
|İLK
|EMEKLİ
|32
|EMRAH
|ÖZBEK
|İLK
|İŞÇİ
|33
|MİRAN RONAHİ
|AVCİ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|34
|HAYATİ
|AKTUNA
|YÜKSEK
|MİMAR
|35
|METEHAN
|ARSLAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALPER
|TAŞ
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|2
|ESRA
|KAHRAMAN
|YÜKSEK
|YAZAR
|3
|ZEYNEP
|GÖKÇEK PEHLİVAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|4
|FÜSUN
|TAŞ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|5
|HASAN
|KOCAMANOĞLU
|YÜKSEK
|ÜRETİCİ
|6
|YETER
|TABAK
|ORTA
|EMEKLİ
|7
|İSMAİL
|AKÇORA
|ORTA
|ESNAF
|8
|AYŞE
|DEMİR
|YÜKSEK
|İÇ DENETÇİ
|9
|İREM
|YILDIRIM
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|10
|AYŞE BERFİN
|KAYISI KOÇ
|YÜKSEK
|MİMAR
|11
|İBRAHİM
|YAZAR
|ORTA
|KUAFÖR
|12
|ŞENGÜL
|KILIÇ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|13
|HÜSEYİN
|YEŞİL
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|14
|PINAR
|ADIGÜZEL DEMİRDÖĞEN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|15
|MÜSLÜM
|DEMİR
|ORTA
|EMEKLİ
|16
|LEYLA
|YILDIZ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|17
|SİNAN
|ÖZBÖLER
|YÜKSEK
|İÇ MİMAR
|18
|İLKNUR
|KAYA BAHADIR
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|19
|EROL
|ÇAKMAK
|ORTA
|EMEKLİ
|20
|NESLİŞAH
|YEĞEN
|YÜKSEK
|KUAFÖR
|21
|AZMİ
|TULUNAY
|İLK
|BERBER
|22
|CANSU
|KAHRAMAN
|YÜKSEK
|İHRACAT SORUMLUSU
|23
|EYLÜL DOĞA
|TELATAR
|YÜKSEK
|BÜRO İŞÇİSİ
|24
|NURAN
|SEVİNÇ
|ORTA
|EV KADINI
|25
|SEVAL
|KELEŞ
|ORTA
|EV KADINI
|26
|YURDANUR
|DEMİR
|YÜKSEK
|EV KADINI
|27
|HÜSNÜGÜL
|GÜL
|YÜKSEK
|SOSYOLOG
|28
|YAĞMUR
|GÜNDOĞAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|29
|REMZİYE
|İPEK
|ORTA
|EMEKLİ
|30
|AYHAN
|BAĞBAKAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|31
|VEYSAL
|KARAHAN
|ORTA
|EMEKLİ
|32
|BERFİN
|BAYTEMUR
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|33
|AYŞE
|ÇAKIR KARAÇEPER
|ORTA
|ESNAF
|34
|RABİA
|YAVUZTÜRK
|YÜKSEK
|EBE
|35
|AYŞE
|DOĞAN
|ORTA
|EMEKLİ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA MERT
|BURUŞUKOĞLU
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|FİKRİ
|YILMAZ
|İLK
|TİCARET
|3
|NEVRA
|KÖŞE
|YÜKSEK
|EV HANIMI
|4
|MEHMET YAŞAR
|AHİ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|5
|EMİNE
|TANRIYAKUL
|ORTA
|İŞ KADINI
|6
|FARUK
|BOLLUK
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|7
|E RAY
|SONGÜR
|ORTA
|SATIŞ MÜDÜRÜ
|8
|BEKİR
|DEMİR
|ORTA
|EMLAK DANIŞMANI
|9
|ALİ NADİR
|AKÖREN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|10
|KADİR
|YILDIZ
|ORTA
|PAZARLAMACI
|11
|FESİH
|BARAN
|ORTA
|ESNAF
|12
|ESRA
|SONGÜR
|YÜKSEK
|GIDA TEKNİKERİ
|13
|SONGÜL
|DENİZ
|YÜKSEK
|TURİST REHBERİ
|14
|AYKUT
|AYSU
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|15
|ÜMİT
|KIRAR
|YÜKSEK
|SERBEST
|16
|ABDULLAH
|KAN YILMAZ
|YÜKSEK
|SERBEST
|17
|BARIŞ
|İNCE
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|18
|VOLKAN
|SOLMAZ
|ORTA
|GÜVERTE ZABİTİ
|19
|FURKAN
|MEMİŞ
|YÜKSEK
|BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
|20
|YUNUS
|KAYA
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|21
|MUHAMMET SERCAN
|SALCI
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|22
|İREM
|SAMANCI
|YÜKSEK
|SİGORTACI
|23
|GÜL
|ÖNEN
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|24
|DORUKCAN
|KAYA
|YÜKSEK
|BANKACI
|25
|DİLARA
|YEŞİLYURT
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|26
|NİHAT
|DEĞER
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|27
|SEDA ŞEBNEM
|DEVAL
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|28
|LEVENT
|KAHRAMAN
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|29
|NAZLI HAN
|ÇAYLAK
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|30
|GÖKHAN
|BOZDOĞAN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|31
|ALTAN
|TATAR
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|32
|DERYA
|SAMANCI
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|33
|ÖZGE
|TAŞÇI
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|34
|GÜNER
|GÖKDUMAN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|35
|HİLAL
|TEKYILDIK
|ORTA
|EV HANIMI
|MEMLEKET PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|OSMAN SERKAN
|İLERİ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|MUHAMMET ALİ
|ACAR
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|ATİLLA
|AYTAÇ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|4
|MAHMUT ZEKİ
|ÇAKIR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|5
|SEMRA
|YILDIZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|ADEM
|GENÇ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|7
|NİHAT
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|8
|ÖMER
|AKALIN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|9
|AZİZ
|İPEKÇİ
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|10
|SEDEF
|ADIGÜZEL
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|11
|HASAN
|TAVUSBAY
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|12
|BİNALİ
|KARAMAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|13
|MİNE
|DURAL
|YÜKSEK
|SERBEST
|14
|MURAT
|DAL
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|15
|ZUHAL
|GÜLİSKİN
|YÜKSEK
|SERBEST
|16
|ENVER
|YAVUZ
|YÜKSEK
|SERBEST
|17
|ZEYNEL
|BOZKURT
|ORTA
|SERBEST
|18
|OKTAY
|KUZUĞ
|ORTA
|EMEKLİ
|19
|EYÜP
|KANTAR
|ORTA
|EMEKLİ
|20
|AHMET DUHAN
|AKHANLİ
|ORTA
|SERBEST
|21
|EGEMEN DOĞUKAN
|DURSUN
|ORTA
|YAZILIMCI
|22
|ÖZGÜR
|ARKUN
|YÜKSEK
|SERBEST
|23
|BİRGÜL
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|MİMAR
|24
|MUSTAFA NİZAM
|DOĞRU
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|25
|AHMET
|ÖZBEK
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|26
|KAĞAN
|TANGÖR
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|27
|ORHANCAN
|SUBAŞI
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|28
|SELÇUK
|DEDE
|YÜKSEK
|SERBEST
|29
|ALPASLAN
|ÇABUK
|YÜKSEK
|DOKTOR
|30
|BEKİR
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|31
|ZUHAL
|ÜÇAL
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|32
|LALE
|ÖZEL
|YÜKSEK
|SERBEST
|33
|MUHAMMET ALİ
|ABAY
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|34
|UMUT
|NAZLI
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|35
|BARAN
|ÇİFTÇİ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|DESTİCİ
|YÜKSEK
|GENEL BAŞKAN
|2
|DURSUN
|ÇAĞLAYAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|SULTAN SELİM
|ŞİMŞEK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|4
|YAŞAR
|SAYAN
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|5
|RECEP
|TUFAN
|ORTA
|SANAYİCİ
|6
|EMİR FARUK
|UZUNPINAR
|ORTA
|ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
|7
|OYA
|EREN
|YÜKSEK
|DİŞ HEKİMİ
|8
|MERT
|KAYA
|YÜKSEK
|ÇEVRE MÜHENDİSİ
|9
|ESRA
|BOĞAZ
|YÜKSEK
|PSİKOLOG
|10
|KADİR
|TURAN
|ORTA
|EMEKLİ
|11
|AYBÜKE BURCU
|ALAGÖZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|12
|HASAN
|GÜNGÖRMEZ
|ORTA
|SERBEST TİCARET
|13
|ADEM
|KARSLI
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|14
|SALİH
|KUYUMCU
|ORTA
|İŞ İNSANI
|15
|MEHMET
|ARSLAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|16
|HATİCE
|AÇIL AKAN
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|17
|HAMDİ
|YILDIZ
|İLK
|İNŞAAT TAŞERONU
|18
|BAKİ YAVUZ
|BİLGİN
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|19
|BURAK
|TEKİN
|YÜKSEK
|SERBEST TİCARET
|20
|KEMAL
|ÇOLAK
|ORTA
|SERBEST TİCARET
|21
|İSLAM
|ASLAN
|YÜKSEK
|SERBERST TİCARET
|22
|EMİNE MERVE
|ALADAĞ
|YÜKSEK
|GRAFİKER
|23
|SONER
|ARSLANTÜRK
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|24
|ÖMER OSMAN
|YARIKAN
|YÜKSEK
|PSİKOLOJİK DANIŞMAN
|25
|TÜRKALP MERT
|ÇEVİK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|26
|SENEM
|FENNİ
|ORTA
|EV HANIMI
|27
|AYSEL
|ÇARIKÇI
|YÜKSEK
|YÜKSEK MİMAR
|28
|SALİH
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|29
|UĞUR CAN
|DEMİR
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|30
|GÖKHAN
|KELEŞ
|ORTA
|İNŞAAT TAŞERONU
|31
|EMİNE
|ÇINAR
|ORTA
|GÜVENLİK GÖREVLİSİ
|32
|İLKNUR
|ÇAMOĞLU
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|33
|KEREM
|BALA
|ORTA
|TEKSTİL
|34
|ALİ
|OLGUN
|YÜKSEK
|İLETİŞİMCİ
|35
|YİĞİT ENSAR
|EROL
|YÜKSEK
|GAYRİMENKUL DANIŞMANI
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MURAT
|KURUM
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|2
|ERKAN
|KANDEMİR
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|3
|HASAN
|TURAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|4
|MÜŞERREF PERVİN TUBA
|DURGUT
|YÜKSEK
|ECZACI
|5
|HULUSİ
|ŞENTÜRK
|YÜKSEK
|İŞLETME MÜHENDİSİ
|6
|MUSTAFA HULKİ
|CEVİZOĞLU
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|7
|TUĞBA
|IŞIK ERCAN
|YÜKSEK
|KİMYA ÖĞRETMENİ-ORTAÖĞRETİM
|8
|İSMAİL
|ERDEM
|YÜKSEK
|GENEL MÜDÜR-İNŞAAT VE İMALAT SANAYİ (ÖZEL SEKTÖR)
|9
|YAHYA
|ÇELİK
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|10
|BEHİYE
|EKER
|YÜKSEK
|AVUKAT
|11
|SERKAN
|BAYRAM
|YÜKSEK
|AVUKAT
|12
|ÜMMÜGÜLŞEN
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI
|13
|AZMİ
|EKİNCİ
|YÜKSEK
|ELEKTRİK MÜHENDİSİ
|14
|NURETTİN
|ALAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|15
|FATİH SÜLEYMAN
|DENİZOLGUN
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|16
|LEMAN
|YENİGÜN
|YÜKSEK
|KİMYAGER
|17
|ESMA
|ERSİN
|YÜKSEK
|GENEL MÜDÜR-İNŞAAT VE İMALAT SANAYİ (ÖZEL SEKTÖR)
|18
|UMUT ARMAN
|SONAY
|ORTA
|ARMATÖR
|19
|ALİ
|SEVİNÇ
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|20
|MAHMUT
|EMİNMOLLAOĞLU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|21
|RÜSTEM
|KABİL
|YÜKSEK
|KENDİ İŞLETMESİNDE ÇALIŞAN (TOPTAN TİCARET)
|22
|ALİ
|YAZLI
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|23
|AYDOĞAN
|AHIAKIN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|24
|ZEYNETTİN
|AYDIN
|ORTA
|DİĞER ELEKTRİK TEKNİSYENLERİ
|25
|CEMAL
|DONAT
|YÜKSEK
|AVUKAT
|26
|EBRU
|SARAÇOĞLU
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ-REKLAM VE HALKLA İLİŞKİLER
|27
|AYŞEGÜL ESRA
|ATİK
|YÜKSEK
|DİĞER ÖZEL SEKTÖR GENEL MÜDÜRLER
|28
|FATİH
|ÖĞÜN
|YÜKSEK
|HUKUKÇU (GENEL)
|29
|ZEYNEP
|BAYIR
|YÜKSEK
|ELEKTRİK MÜHENDİSİ
|30
|MURAT
|AÇIK
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|31
|VELİ
|ARSLAN
|YÜKSEK
|DIŞ TİCARET UZMANI
|32
|YUNUS FIRAT
|AYDIN
|YÜKSEK
|MİMAR
|33
|MUHAMMET ENES
|SAVAŞ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|34
|FURKAN
|GÖKGÖZ
|YÜKSEK
|FİZİKÇİ
|35
|NURETTİN
|ALAGÖZ
|ORTA
|SİGORTA ARACISI
YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SUAT
|PAMUKÇU
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|DAVUT
|GÜLOĞLU
|ORTA
|SANATÇI
|3
|CEMİL
|ÇOLAK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|4
|MEHMET FATİH
|BAYRAMOĞLU
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|5
|ERHAN
|ERDOĞAN
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|6
|BURHAN ASAF
|ŞAFAK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|ABDULLAH CAHİT
|DİNÇ
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|8
|HASAN
|KÖTEN
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|9
|MİKDAT
|ERTEM
|YÜKSEK
|PSİKOLOG
|10
|RABİA
|BAŞKAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|11
|İSMAİL AHMET
|POLAT
|ORTA
|TURİZMCİ
|12
|VEFA
|AKTUZ
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|13
|MAHMUT
|BAŞAK
|YÜKSEK
|ESNAF
|14
|CEMİL
|CEBİR
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|15
|ŞENEL
|AKARÇEŞME
|ORTA
|ESNAF
|16
|LEVENT
|METİN
|YÜKSEK
|ESNAF
|17
|KÜÇÜKAĞA
|HACIEFENDİOĞLU
|ORTA
|SİGORTA MUHASEBE
|18
|YUNUS
|YAĞCI
|ORTA
|İŞ ADAMI
|19
|MUSTAFA KAZIM
|ALPAY
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|20
|ZÜLEYHA
|ZENGİN
|ORTA
|YAŞAM KOÇU
|21
|EROL
|KARAKOÇ
|ORTA
|İŞ ADAMI
|22
|MUSTAFA
|ÖZER
|YÜKSEK
|AVUKAT
|23
|HASAN BASRİ
|YİĞİT
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|24
|ERDAL
|KIRAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|25
|ZEYNEP
|ARSLAN
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|26
|CENGİZ
|KARA
|ORTA
|ESNAF
|27
|HAYRİ
|AYYILDIZ
|İLK
|ESNAF
|28
|HALİL
|KEY
|ORTA
|İŞ İNSANI
|29
|İBRAHİM
|MİZANOĞLU
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|30
|HURİYE
|KELEŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|31
|FATİH
|AKÇAY
|ORTA
|TEKNİKER
|32
|MEHMET
|KILINÇ KAYA
|YÜKSEK
|ESNAF
|33
|TURGUT
|SADIKOĞLU
|ORTA
|TİCARET
|34
|DİLEK
|SAMANCI
|YÜKSEK
|EV HANIMI
|35
|ÖMER FARUK
|AK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EDİP SEMİH
|YALÇIN
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|2
|İZZET ULVİ
|YÖNTER
|YÜKSEK
|İKTİSAT
|3
|MEMET BÜLENT
|KARATAŞ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|4
|NEVZAT
|ÜNLÜTÜRK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|5
|MURAT
|ŞAHİN
|ORTA
|DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ
|6
|ŞAHİN
|GÜRZ
|YÜKSEK
|İÇ MİMAR
|7
|FADİME
|ERSOY DURSUN
|YÜKSEK
|UZMAN DOKTOR
|8
|BÜŞRA
|DÜZGÜN KAYA
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|9
|HİLAL
|DİLBER
|ORTA
|YÖNETİCİ
|10
|AFŞİN
|BİRBEN
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|11
|İREM
|ÇELİK
|YÜKSEK
|SAĞLIK TEKNİKERİ
|12
|ERDEM
|DOĞRUER
|ORTA
|ESNAF
|13
|YİĞİT EMRE
|ALTUN
|ORTA
|KUYUMCU
|14
|FATİH
|ERYILMAZ
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|15
|FEVZİYE
|HASASU
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU
|16
|BAYRAM
|BİNİCİ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|17
|AYSUN
|TURGUT BEŞOLUK
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|18
|SELÇUK GÜVEN
|ÜLKER
|YÜKSEK
|İÇ MİMAR
|19
|GÖKSAL
|BEŞKAYA
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|20
|FİKRİ
|AY
|YÜKSEK
|MALİYECİ
|21
|İLKER
|ÇAKIROĞLU
|YÜKSEK
|GEMİ KAPTANI
|22
|YUNUS EMRE
|DURMUŞ
|ORTA
|MÜTEAHHİT
|23
|ŞENEL
|USTABAŞI
|ORTA
|İŞ İNSANI
|24
|GÖKMEN
|KAYIKCİ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|25
|CEMAL
|ALTUNHAN
|ORTA
|MÜTEAHHİT
|26
|FATİH
|KAYA
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|27
|MAHMUT
|COŞKUN
|YÜKSEK
|İHRACATÇI
|28
|MURAT CAN
|AYDIN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|29
|SERDAR
|BIYIKOĞLU
|YÜKSEK
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|30
|MÜCAHİT
|GÜNGÖR
|YÜKSEK
|MEMUR
|31
|MUSTAFA
|YETER
|ORTA
|GÜVENLİK GÖREVLİSİ
|32
|HALİL İBRAHİM
|UZ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|33
|SUAT
|ALTUNKAYNAK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|34
|UMUT
|AKBULUT
|ORTA
|DİREKSİYON EĞİTİMCİSİ
|35
|GÖKHAN
|ALPASLAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SIRRI SÜREYYA
|ÖNDER
|ORTA
|SİYASETÇİ
|2
|KEZİBAN
|KONUKÇU KOK
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|HAKAN
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|4
|TURGUT
|ÖKER
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|5
|DERSİM
|DAĞ
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|6
|ÜLKER
|ÖZADIKTİ
|İLK
|EV HANIMI
|7
|TUNCAY
|GÖKÇE
|ORTA
|SERBEST
|8
|ABDULCEBAR
|BARIŞ
|ORTA
|SERBEST
|9
|MEHMET
|TİMURTAŞ
|İLK
|SERBEST
|10
|EKATERİNİ
|NİKOLAO
|ORTA
|EMEKLİ
|11
|ERDAL
|GÜZEL
|YÜKSEK
|SERBEST
|12
|PERVİN
|TUNBUL
|ORTA
|İŞÇİ
|13
|AYHAN
|ERGENÇ
|ORTA
|İŞÇİ
|14
|ÇİĞDEM
|SADİOĞLU
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|15
|DEVRİM
|ŞİMŞEK
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|16
|BURCU
|AYYILDIZ
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|17
|BEKİR
|KIRICI
|ORTA
|İŞÇİ
|18
|SILA
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|19
|HÜSNÜ
|ALKAN
|ORTA
|İŞÇİ
|20
|ÖZGÜL
|BİNGÖL
|ORTA
|EV KADINI
|21
|ALAETTİN
|ALTINTAŞ
|ORTA
|İŞÇİ
|22
|TALİN DİANA
|ÖZKEŞİŞ ÖZBOYAR
|YÜKSEK
|VETERİNER
|23
|MEHMET
|YUSUFOĞLU
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|24
|ÇEVRİYE
|AYDIN
|ORTA
|EV KADINI
|25
|MUSA
|KARADEMİR
|İLK
|SERBEST MESLEK
|26
|ZEKİNE
|TÜRKERİ
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|27
|İSHAK
|KARAKAŞ
|ORTA
|GAZETECİ
|28
|AYŞE
|TEPE DOĞAN
|YÜKSEK
|SOSYOLOG
|29
|ALİ
|DOĞAN
|ORTA
|İŞÇİ
|30
|AYTEN
|BİNGÖL
|ORTA
|İŞÇİ
|31
|REŞİT
|KÖÇEROĞLU
|ORTA
|İŞÇİ
|32
|ROZERİN
|KAYA
|ORTA
|İŞÇİ
|33
|NEFİSE
|AKSOY
|İLK
|EV KADINI
|34
|YILMAZ
|CESUR
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|35
|YAĞMUR
|KAVAK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SALİHA SERA
|KADIGİL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ANIL
|DENİZCİ
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|ALİ
|RONAY
|YÜKSEK
|AŞÇI
|4
|FATMA
|KARABULUT
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|SEDAT
|DUREL
|YÜKSEK
|ÇEVRE MÜHENDİSİ
|6
|TAYFUN
|BUDAK
|YÜKSEK
|SMMM
|7
|DİDEM
|DOĞAN AYDEDİM
|YÜKSEK
|PSİKOLOG
|8
|ASUMAN
|FAZLIOĞLU
|ORTA
|İŞÇİ
|9
|ERDİNÇ
|MEHMETOĞLU
|ORTA
|İŞÇİ
|10
|ARİF
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|SMM
|11
|MAHBİP
|DİLEK
|ORTA
|GAZETECİ
|12
|ÇAĞLAR
|ÇAĞLI
|ORTA
|İŞÇİ
|13
|FİLİZ
|KILIÇ
|ORTA
|EMEKLİ
|14
|FOTİ
|BENLİSOY
|YÜKSEK
|YAZAR
|15
|HARUN
|GÖKTEPE
|ORTA
|İŞÇİ
|16
|MİZGİN
|ÖZMEN
|YÜKSEK
|SİNEMA
|17
|BÜLENT
|YÜKSEL
|YÜKSEK
|SENDİKACI
|18
|ALİ İZZET
|ETİ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|19
|FIRAT
|ÇOBAN
|YÜKSEK
|ARAŞTIRMACI
|20
|GÖKÇE
|USTA
|YÜKSEK
|TIBBİ TANITIM TEMSİLCİ
|21
|EYLEM
|PINAR
|ORTA
|İŞÇİ
|22
|GÖRKEM
|DURU
|YÜKSEK
|SERBEST
|23
|ZEYNEP
|DEMİREL
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|24
|OKTAY RAİF
|EVRENSEL
|YÜKSEK
|SAHA KOORDİNATÖRÜ
|25
|MEHMET
|KILIÇ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|26
|MEHMET
|ACAR
|ORTA
|YAZILIM
|27
|EZGİ CEREN
|IŞIK
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|28
|ESİN
|AYDIN KAYA
|YÜKSEK
|VETERİNER
|29
|GÜNER
|YENER
|YÜKSEK
|RESSAM
|30
|NURDAN
|ÜNVER
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|31
|HAKAN
|BİLGEHAN
|YÜKSEK
|ÇİZER
|32
|ESMA
|KARA
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|33
|EMİRHAN
|TURAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|34
|BORAN
|TAKAK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|35
|UTKU URAZ
|AYDIN
|YÜKSEK
|ÇEVİRMEN
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NEJLA
|GÜVELİ PİLİÇÇİ
|ORTA
|SERBEST
|2
|ETHEM GÖKHAN
|BİLİK
|ORTA
|SERBEST
|3
|ZEYNEP
|GÜVELİ
|YÜKSEK
|BORSACI
|4
|SEDEF
|ÖZGEN
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|FURKAN
|TURGUT
|YÜKSEK
|SERBEST
|6
|REYHAN
|ÇETİN
|İLK
|SERBEST
|7
|MEHMET
|BAYRAK
|ORTA
|SERBEST
|8
|NİSA
|AKSOY
|YÜKSEK
|SERBEST
|9
|ÖNDER
|TANRIKUT
|YÜKSEK
|SERBEST
|10
|SEDANUR
|SUNDUVAÇ
|YÜKSEK
|SERBEST
|11
|KEREM
|TEFEKLİ
|ORTA
|SERBEST
|12
|BEHZAT
|TUNCİL
|ORTA
|SERBEST
|13
|CUMA
|BAĞATUR
|YÜKSEK
|SERBEST
|14
|ENSAR
|DALĞIÇ
|ORTA
|SERBEST
|15
|GÜL TEKİN
|DOĞAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|16
|HAVVA SENA
|GÜVELİ
|YÜKSEK
|SERBEST
|17
|HİLAL
|YÜKSEL
|YÜKSEK
|SERBEST
|18
|MEHMET
|AKSOY
|ORTA
|SERBEST
|19
|MELTEM
|DURSUN
|YÜKSEK
|SERBEST
|20
|GÖZDE
|DOĞAN ÖZBİLGİÇ
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|21
|OKAY
|ÇETİN
|YÜKSEK
|SERBEST
|22
|OZAN
|Kİ LİNÇ
|YÜKSEK
|SERBEST
|23
|ECE
|KÖK
|YÜKSEK
|SERBEST
|24
|SİMGE
|GÜNGÖR
|YÜKSEK
|SERBEST
|25
|SUSA
|DEMİREL
|YÜKSEK
|SERBEST
|26
|SERKAN
|YASAK
|ORTA
|SERBEST
|27
|NURCAN
|LAÇİN
|ORTA
|SERBEST
|28
|KADER
|POLAT
|YÜKSEK
|SERBEST
|29
|ORHAN
|KORAL
|ORTA
|SERBEST
|30
|ONUR
|ÖZDEN
|ORTA
|SERBEST
|31
|HÜSEYİN
|ÇALO
|ORTA
|SERBEST
|32
|BİLALCAN
|DEMİRDAŞ
|YÜKSEK
|SERBEST
|33
|TAHSİN
|TOPLU
|ORTA
|SERBEST
|34
|MURAT
|ERCAN
|ORTA
|SERBEST
|35
|İSA
|BÜYÜ KAYDIN
|YÜKSEK
|SERBEST
|ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BÜLENT
|YILDIZ
|ORTA
|İŞLETMECİ
|2
|ERDİNÇ
|KILIÇ
|YÜKSEK
|OTOMOTİV
|3
|İSMAİL TEKİN
|ÖZBELLİ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|BAHTİYAR
|YÜKSEL
|ORTA
|İŞ İNSANI
|5
|ÖZLEM
|ŞENGÜL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|SİNAN
|BOZAY
|ORTA
|SERBEST
|7
|SEMİH
|BAKIR
|YÜKSEK
|DOKTOR
|8
|SERHAT
|AYDEMİR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|9
|ADEM
|GÜLER
|YÜKSEK
|EMLAKÇI
|10
|GÖKHAN
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|11
|ELİF
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|12
|MUSTAFA
|YEŞİLKAYA
|YÜKSEK
|DİŞ HEKİMİ
|13
|OZAN
|YAYLA
|ORTA
|EMLAKÇI
|14
|CEMAL
|ŞENASLAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|15
|İSMAİL
|SAĞIR
|İLK
|NAKLİYECİ
|16
|YEŞİM
|İÇELLİ
|ORTA
|HEMŞİRE
|17
|CÜNEYT
|AYDIN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|18
|GÜLŞAH
|ŞİRİN
|ORTA
|ÖĞRETMEN
|19
|HALİL İBRAHİM
|UZUN
|ORTA
|SERBEST
|20
|BARAN İBRAHİM
|GÖRMEZ
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|21
|NAZAN
|ÇİÇEK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|22
|BARIŞ
|KESKİN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|23
|EMRE
|ŞİRİN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|24
|SELAM
|AKÇAY
|ORTA
|İŞ İNSANI
|25
|SUAT
|BİNGÖL
|ORTA
|İŞ İNSANI
|26
|BAHA EYMEN
|TÜRKER
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|27
|MUHAMMED ENES
|EKİN
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|28
|ÖMER
|DOĞAN
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|29
|HALİS EREN
|ÇİÇEK
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|30
|MUHAMMED YUSUF
|KOÇTÜRK
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|31
|AHMET
|BOZKURT
|ORTA
|AŞÇI
|32
|ALİ
|GEÇİT
|ORTA
|EMLAKÇI
|33
|KADİR
|GÜZEL
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|34
|ÇAĞLA
|KOCA
|ORTA
|İŞ İNSANI
|35
|SERHAT
|ÖNER
|ORTA
|İŞ İNSANI
|YENİLİK PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BARIŞ
|ERDOVAN
|YÜKSEK
|BİLİŞİMCİ
|2
|ORHAN
|KATAR
|ORTA
|SERBEST
|3
|YUSUF
|SALMAN
|ORTA
|OTOMOTİV
|4
|BARIŞ
|KARAHAN
|YÜKSEK
|TURİZM
|5
|MÜDRİK
|ÇEKCAN
|ORTA
|SERBEST
|6
|MÜNİRE
|TURAN
|ORTA
|HEMŞİRE
|7
|SERCAN
|DEMİR
|ORTA
|SERBEST
|8
|EMİNE
|YARAMAZ
|YÜKSEK
|SOSYAL HİZMET UZMANI
|9
|ÇİĞDEM
|YILMAZ
|ORTA
|EV HANIMI
|10
|ERKUT
|DUMAN
|ORTA
|SERBEST
|11
|ALİ
|KAYHAN
|ORTA
|TEKNİKER
|12
|ABDURRAHMAN
|ÖZEN
|ORTA
|SERBEST
|13
|ÖZCAN
|SAMANCİ
|YÜKSEK
|SERBEST
|14
|HÜLYA
|AVCULAR
|YÜKSEK
|FOTOĞRAF SANATÇISI
|15
|KAMURAN
|ÇELİK
|ORTA
|EV HANIMI
|16
|BOĞAÇ
|BASTONCU
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|17
|TAMER
|KENAR
|ORTA
|OTOMOTİV
|18
|ETHEM
|ALP
|ORTA
|SERBEST
|19
|NURBAKİ
|SALMAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|20
|VEYSEL
|SEVİMLİ
|ORTA
|SERBEST
|21
|İSMAHAN
|ÖZTÜRK
|İLK
|SERBEST
|22
|ARİF BURAK
|AKINCI
|ORTA
|SERBEST
|23
|ZELAL
|AKSAKAL
|ORTA
|SERBEST
|24
|İLKNUR
|BAYKARA
|ORTA
|SERBEST
|25
|İLAYDA
|BAYKARA
|ORTA
|SERBEST
|26
|ÖZLEM
|BAL
|ORTA
|SERBEST
|27
|VEYSEL
|AKINCI
|ORTA
|SERBEST
|28
|BİLAL
|SEYYAR
|ORTA
|SERBEST
|29
|SAİM
|ALPARSLAN
|ORTA
|SERBEST
|30
|ALPEREN ARİF
|EYMUR
|ORTA
|SERBEST
|31
|NEVAL
|CEVİZ OLCAYSOY
|ORTA
|SERBEST
|32
|ECEM
|HATİPOĞLU
|ORTA
|SERBEST
|33
|GÖKÇE
|ALAGÖZ
|ORTA
|SERBEST
|34
|BİRSEN
|YÜKSEL
|İLK
|SERBEST
|35
|HATİCE
|BİRCAN KAYA
|ORTA
|SERBEST
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NURULLAH
|EFE
|YÜKSEK
|YAZAR
|2
|MEHMET GÜRDAL
|ÇINGI
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|3
|SAFİYE
|ARSLAN
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|DENİZ
|BİN
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|HAKAN
|ARSLAN
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|SEMRA
|AKAN
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|ÖZGÜR
|GÜLSOY
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|8
|SELMA
|SALMAN
|ORTA
|İŞÇİ
|9
|EMRAH
|KALKAN
|İLK
|İŞÇİ
|10
|UMUT DEVRİM
|GÜLDEMİR
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|11
|EMİNE
|ŞAHBAZ
|ORTA
|MUHASEBECİ
|12
|ZEKERİ YA
|ERTEN
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|13
|FURKAN
|GÜNDOĞDU
|ORTA
|ESNAF
|14
|FİLİZ
|KARACA
|ORTA
|İŞÇİ
|15
|ÖZCAN
|BOZKUŞ
|ORTA
|İŞÇİ
|16
|SULTAN
|CANER
|İLK
|İŞÇİ
|17
|İSKENDER
|ŞİŞMAN
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|18
|NECATİ
|KALENDER
|ORTA
|İŞÇİ
|19
|HAMDİ EMRE
|OLKUN
|YÜKSEK
|İLETİŞİMCİ
|20
|DURSUNİYE
|ELİK
|İLK
|İŞÇİ
|21
|SAMİ
|DEMİR
|İLK
|İŞÇİ
|22
|GÜRSEL
|GERİN
|İLK
|İŞÇİ
|23
|DURSUN
|ALAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|24
|ALİ
|YILDIRIM
|ORTA
|İŞÇİ
|25
|FUAT
|AR
|İLK
|ESNAF
|26
|İSMAİL
|ÖZDEMİR
|İLK
|GEMİ ADAMI
|27
|ALİ
|YILMAZ
|İLK
|İŞÇİ
|28
|SADIK
|ADEKA
|ORTA
|İŞÇİ
|29
|HALİL
|YILMAZ
|ORTA
|İŞÇİ
|30
|ALİ
|ERDOĞDU
|İLK
|İŞÇİ
|31
|ULAŞ
|ODABAŞ
|YÜKSEK
|TEKNİKER
|32
|GÜLŞAH
|TUNÇ
|ORTA
|İŞÇİ
|33
|NURULLAH
|ÖZÇELİK
|ORTA
|İŞÇİ
|34
|İSMET
|AĞBABA
|İLK
|İŞÇİ
|35
|FERİT
|BAŞER
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YUNUS
|EKŞİ
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|2
|SULBİYE
|SARA
|İLK
|ESNAF
|3
|ÖMÜR
|EKŞİ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|4
|HAKAN
|YILMAZ
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|5
|SONAY
|GÜLSOY ŞENTÜRK
|ORTA
|MUHASEBECİ
|6
|CEM
|GÜR
|YÜKSEK
|MALİYE MÜŞAVİR
|7
|MURAT
|EKŞİ
|ORTA
|MÜTEAHHİT
|8
|İBRAHİM
|AĞCADAĞ
|ORTA
|GARSON
|9
|MUHAMMET
|SAKA
|YÜKSEK
|DİŞ HEKİMİ
|10
|HACI ALİ
|GÜRSOY
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|11
|EMEL
|ATALAR
|ORTA
|ÖZEL SEKTÖR
|12
|FATMA SEDEF
|SAM
|YÜKSEK
|ÖZEL SEKTÖR
|13
|BİRTAN
|ÖZER
|ORTA
|ÖZEL SEKTÖR
|14
|NURETTİN
|KESKİN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|15
|AHMET
|TOPÇU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|16
|SELİM
|AKAN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|17
|MAKSUDE
|TAŞÇI
|ORTA
|ESNAF
|18
|NURETTİN
|KARATAŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|19
|ÖKKEŞ
|KORKMAZ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|20
|HASAN
|ATEŞER
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|21
|ÖZLEM
|AKDEMİR
|YÜKSEK
|SERBEST
|22
|ÖZLEM
|SARIÖZ
|ORTA
|ÖZEL SEKTÖR
|23
|BAYRAM
|YEŞİLYURT
|ORTA
|ÖZEL SEKTÖR
|24
|SEMİH
|EROĞLU
|İLK
|İŞ İNSANI
|25
|ELİF
|ÇELİK
|ORTA
|ÖZEL SEKTÖR
|26
|ADEM
|ALTUN
|İLK
|İŞ İNSANI
|27
|LEYLA
|TOPÇU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|28
|MUSTAFA
|DİVANDİLER
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|29
|SABAHATTİN
|AVUNÇ
|ORTA
|KUYUMCU
|30
|İSA
|TUNCER
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|31
|NAZİFE
|KAYA
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|32
|YUNUS
|TEKELİ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|33
|YUSUFHAN
|TAŞKENT
|ORTA
|ÖZEL SEKTÖR
|34
|ZAFER
|ÇETİN
|İLK
|SERBEST MESLEK
|35
|MUHAMMED GAZİ
|BULUT
|ORTA
|İŞ İNSANI
VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DOĞU
|PERİNÇEK
|YÜKSEK
|KAMU HUKUKU DOKTORU
|2
|ADNAN
|ÇINAR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|RAHMİ
|DAĞBAY
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|VEFA
|TÜRKSEVER
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|5
|HAKAN
|TOPKURULU
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|6
|CEM
|DİKMEN
|YÜKSEK
|SİYASET BİLİMCİ
|7
|FADİME
|BİLGİÇ
|ORTA
|SOSYAL MEDYA DANIŞMANI
|8
|ESER
|DEMİRCİ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|9
|ELİF
|ESKİN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|10
|AYŞE
|AKTOK
|YÜKSEK
|KİMYA MÜHENDİSİ
|11
|FATOŞ
|GÜDEN
|İLK
|SERBEST MESLEK
|12
|MELİH HÜSNÜ
|YILMAZ
|YÜKSEK
|EMEKLİ SENDİKACI
|13
|IRMAK İPEK
|ALTIN
|YÜKSEK
|OYUNCU
|14
|BEYHAN
|KORKMAN
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|15
|FERHAT
|ZORER
|YÜKSEK
|ARMATÖR
|16
|MERT EYMEN
|KAYALP
|YÜKSEK
|TERCÜME BÜROSU SAHİBİ
|17
|GÜL ÖYKÜ
|YILMAZ ÖZKAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|18
|BEHLÜL SUPHAN
|TOKER
|YÜKSEK
|KAFE İŞLETMECİSİ
|19
|E RAY
|SEL
|YÜKSEK
|OYUNCU
|20
|UĞUR
|ÇETİN KAYA
|YÜKSEK
|MAKİNE ÜRETİCİSİ
|21
|NURAY
|KAYA SOLMAZ
|YÜKSEK
|İKTİSATÇI
|22
|ŞÜKRAN
|ULUSOY
|İLK
|KUAFÖR
|23
|CEMAL
|IŞIK
|YÜKSEK
|TEKNİKER
|24
|SERCAN
|DURMUŞ
|YÜKSEK
|MİMAR
|25
|YİĞİT
|ÇINAR
|YÜKSEK
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|26
|TÜZİN
|TÜFEKÇİ
|YÜKSEK
|EMEKLİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ
|27
|SONGÜL
|ÇAĞLAR
|ORTA
|BELEDİYE ÇALIŞANI
|28
|HAKAN
|EKİZ
|YÜKSEK
|EMEKLİ DENİZ YARBAY
|29
|ETEM
|KIRCA
|YÜKSEK
|MALZEME VE METALÜRJİ MÜHENDİSİ
|30
|PERİHAN
|TEKİN
|ORTA
|EMEKLİ BANKACI
|31
|HİMMET
|KIRIK
|İLK
|İŞÇİ
|32
|UFUK
|ÖZGEN
|YÜKSEK
|EMEKLİ BANKACI
|33
|FUAT
|YILDIZ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|34
|EBDA
|OKUTUR
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|35
|YAKUP BÜRAY
|YILMAZ
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CÜNEYT
|YILDIRIM
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|RIDVAN
|YILDIRIM
|İLK
|İŞ İNSANI
|3
|EMEL
|ÇEVİK UÇAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|BAHATTİN
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|5
|RUKİYE
|ATABEY
|İLK
|İŞ İNSANI
|6
|AYHAN
|KAPLAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|7
|FATİH
|KARAALTUN
|İLK
|İŞ İNSANI
|8
|ŞEMSİHAN
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|9
|MUSTAFA
|KÖK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|10
|HATİCE KÜBRA
|YILDIRIM
|ORTA
|İŞ İNSANI
|11
|SİBEL
|MERCİMEK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|12
|İSMET ALİM
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|13
|NEJDET
|BOZDAĞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|14
|FERDİ
|SEPETCİOĞLU
|İLK
|İŞ İNSANI
|15
|GÖKHAN UĞUR
|DEĞİRMENCİ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|16
|YÜCEL
|ARABACI
|ORTA
|İŞ İNSANI
|17
|SEVİLAY
|UĞUZ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|18
|HATİCE
|ARABACI
|İLK
|İŞ İNSANI
|19
|MEHMET ALİ
|KOKSAL
|ORTA
|İŞ İNSANI
|20
|AGİT
|SARIKUŞ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|21
|LEYLA
|AKDOĞAN
|YÜKSEK
|JEOLOJİ MÜHENDİSİ
|22
|İBRAHİM
|ŞEKER
|ORTA
|İŞ İNSANI
|23
|İBRAHİM HALİL
|ATAÇ
|İLK
|İŞ İNSANI
|24
|HİLAL
|ELTAŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|25
|EMİRHAN
|YILMAZ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|26
|COŞKUN
|KURT
|YÜKSEK
|ENDÜSRİ MÜHENDİSİ
|27
|BİRSEN
|KURU
|ORTA
|İŞ İNSANI
|28
|AHMET
|SARIKUŞ
|İLK
|İŞ İNSANI
|29
|ABDULVAHAP
|KARAKOÇ
|İLK
|İŞ İNSANI
|30
|YAVUZ SELİM
|KURNAZ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|31
|MEHMET SIRAÇ
|ÇİFÇİ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|32
|HÜSEYİN
|KİLİNÇ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|33
|NURAY
|YILDIRIM
|ORTA
|İŞ İNSANI
|34
|SERAP
|YASADUR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|35
|SERDAL
|ABACI
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|OĞUZ KAAN
|SALICI
|YÜKSEK
|SİYASET BİLİMCİ
|2
|GAMZE
|AKKUŞ İLGEZDİ
|YÜKSEK
|DİŞ HEKİMİ-SİYASET BİLİMCİ
|3
|FETHİ
|AÇIKEL
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ-AKADEMİSYEN
|4
|GÖKHAN
|GÜNAYDIN
|YÜKSEK
|AVUKAT - ZİRAAT MÜHENDİSİ - İKTİSATÇI
|5
|BİROL
|AYDIN
|YÜKSEK
|İLAHİYATÇI
|6
|AHMET ERSAGUN
|YÜCEL
|YÜKSEK
|REKLAM PAZARLAMA
|7
|ELİF
|ESEN
|YÜKSEK
|SOSYAL BİLİMCİ
|8
|HASAN
|KARAL
|YÜKSEK
|İSLAM BİLİMLERİ
|9
|CEMAL
|ENGİNYURT
|YÜKSEK
|İKTİSATÇI
|10
|SELİM
|TEMURCİ
|YÜKSEK
|İŞLETME YÖNETİCİSİ
|11
|ALİ
|GÖKÇEK
|YÜKSEK
|MAKİNA MÜHENDİSİ
|12
|SUAT
|ÖZÇAĞDAŞ
|YÜKSEK
|PSİKOLOG
|13
|ÖZCAN ŞÜKRÜ
|BARİPOĞLU
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU
|14
|SEVGİ
|KILIÇ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|15
|OLGUN
|ÇELİK
|YÜKSEK
|SERBEST MUHSABECİ MALİ MÜŞAVİR YÖNETİCİ
|16
|DOĞAN
|ÇAKMAK
|YÜKSEK
|JEOLOJİ MÜHENDİSİ
|17
|KENAN
|OTLU
|YÜKSEK
|İŞLETME-ÇİFTÇİ
|18
|EFENDİ
|ARGUNŞAH
|ORTA
|EMEKLİ
|19
|MURAT
|KANTEKİN
|YÜKSEK
|KAMU YÖNETİCİSİ
|20
|AYSEMİN
|GÜLMEZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|21
|AHMET CAN
|YILMAZ
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI GİRİŞİMCİ
|22
|EBRU
|ZOR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|23
|ERDOĞAN
|ERDEN
|ORTA
|ŞİRKET SAHİBİ (VODAPOL LTD. ŞTİ.)
|24
|FÜSUN
|SÖKMEZ
|YÜKSEK
|EKONOMİST, MALİ MÜŞAVİR
|25
|NEJLA
|ERDEM
|YÜKSEK
|EMEKLİ TARİH ÖĞRETMENİ
|26
|BÜLENT
|KULKULOĞLU
|YÜKSEK
|EKONOMİST, BANKACI
|27
|GÜLLÜ
|SARAN
|YÜKSEK
|BİOLOG
|28
|YÜCEL
|OTO
|ORTA
|EMEKLİ
|29
|NEJDET
|AY
|İLK
|İŞ İNSANI
|30
|ELİFE GAMZE
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|EMEKLİ BANKACI
|31
|HAKAN
|BEKAR
|YÜKSEK
|HARİTA KADASTRO MÜHENDİSİ
|32
|DURSUN CAN
|KIRTORUN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|33
|MURAT GÖKHAN
|OFLUOĞLU
|YÜKSEK
|MAKINA MÜHENDİSİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
|34
|HALE DİLEK
|TOSUN
|YÜKSEK
|HUKUKÇU
|35
|ABDULLAH ONUR
|BİLDİRİCİ
|YÜKSEK
|SANAYİCİ
|İYİ PARTİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NİMET
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|BURAK
|AKBURAK
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|3
|MUSTAFA CİHAN
|PAÇACI
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|4
|BAVER
|MİROĞLU
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|5
|DURSUN
|ÇOLAK
|ORTA
|İŞ ADAMI
|6
|TAHA ORHUN
|ERTÜRKMEN
|YÜKSEK
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|7
|ALİ
|COŞKUN
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|8
|EMİNE
|KÜÇÜKALİ
|YÜKSEK
|MİMAR
|9
|RAŞİT EMİR
|SÜER
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|10
|MURAT
|KARAMAN
|YÜKSEK
|DOKTOR
|11
|VEDAT
|BAYRAM
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|12
|YÜCEL
|COŞKUN
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|13
|OĞUZHAN
|HASAR
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|14
|HATİCE DİLRÜBA
|OĞULCUKLU
|YÜKSEK
|İÇ MİMAR
|15
|CEVAT
|SARAÇ
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|16
|EMRE
|ZENGİN
|ORTA
|İŞ ADAMI
|17
|MERAL
|ALEMDAR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|18
|AHMET
|ÇELEBİ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|19
|AHMET SELÇUK
|CAN
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|20
|İHSAN ÖNDER
|ALBAYRAK
|YÜKSEK
|DOKTOR
|21
|AYSEL
|KIRALİ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|22
|HÜLYA
|ARICI
|YÜKSEK
|POLİTİKACI
|23
|UĞUR HÜSEYİN
|HASANÇEBİ
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|24
|BARIŞ
|TAVLAŞOĞLU
|YÜKSEK
|ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
|25
|KADİR KÜRŞAT
|ARSLAN
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|26
|BÜLENT
|ASLAN
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|27
|RAMAZAN
|UĞURAL
|ORTA
|DİĞER
|28
|MEHMET
|ERİŞEN
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|29
|ARİF
|TEVETOĞLU
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|30
|AYŞE
|KIRAÇ
|YÜKSEK
|DİĞER
|31
|ERDAL
|DEMİR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|32
|SEDAT
|GÜRKAN
|YÜKSEK
|MİMAR
|33
|SEVİM
|DEMİR
|ORTA
|İŞLETMECİ
|34
|CELAL MAHMUT
|SOLAK
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|35
|NAZLI
|YURDUSEVEN
|ORTA
|İŞ KADINI
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FERHAT
|BERAN
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|2
|MEHMET SALİH
|AKGÜN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|RAMAZAN
|SARI
|ORTA
|ESNAF
|4
|YEŞİM
|DEMİRCAN LAÇIN
|YÜKSEK
|SOSYOLOG
|5
|HAZEL
|CANPOLAT
|ORTA
|EV HANIMI
|6
|SEDAT
|GÜR
|YÜKSEK
|İÇMİMAR
|7
|MUZAFFER
|KARAKOÇ
|İLK
|SERBEST
|8
|TURHAN
|GEDİK
|İLK
|SERBEST
|9
|KAMİL EFE
|SUNGAR
|YÜKSEK
|BANKACI
|10
|ZEYNEP
|ÖZLÜK
|ORTA
|EV HANIMI
|11
|YALÇIN
|DURMAZ
|İLK
|SERBEST
|12
|MEHMET
|KÖSE
|ORTA
|İŞADAMI
|13
|DİLEK
|PÖR
|YÜKSEK
|SERBEST
|14
|SEVGİ
|ÇILĞIN
|ORTA
|SERBEST
|15
|YAĞMUR
|ALPER
|YÜKSEK
|SERBEST
|16
|ASLI HAN
|ÖZÇELİK
|YÜKSEK
|SERBEST
|17
|GÖNÜL
|EFİLOĞLU
|ORTA
|SERBEST
|18
|ASLI
|MORGİL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|19
|ŞERAFETTİN EKREM
|YARDIMCI
|ORTA
|SERBEST
|20
|TUANA
|SOLMAZ
|ORTA
|SERBEST
|21
|UFUK
|ÜRÜNDÜ
|ORTA
|SERBEST
|22
|ZEKAİ
|TOPAL
|ORTA
|SERBEST
|23
|İLHAN
|CAN
|İLK
|SERBEST
|24
|ZEKİ
|TOPAL
|İLK
|SERBEST
|25
|AYDIN
|DEMİRCİ
|İLK
|SERBEST
|26
|DİLAN
|TANRIVERDİ
|YÜKSEK
|SERBEST
|27
|NECİP
|ASLAN
|İLK
|SERBEST
|28
|HIZIR
|ERDOĞDU
|YÜKSEK
|MOBİLYACI
|29
|MEHTAP
|AYDIN
|ORTA
|EV HANIMI
|30
|AHMET
|ÇİPLAK
|İLK
|SERBEST
|31
|ÖMER
|YAZICI
|ORTA
|ESNAF
|32
|METEHAN
|METE
|YÜKSEK
|SERBEST
|33
|MÜMİN
|ÖZBAY
|İLK
|SERBEST
|34
|DERYA
|DENİZ ARSLAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|35
|İBRAHİM
|KUTLUER
|YÜKSEK
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ DİNÇER
|ÇOLAK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|TUĞRUL
|KİHTİR
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU
|3
|FATİH
|ÇİNAN
|YÜKSEK
|BAĞIMSIZ DENETÇİ
|4
|JÜLİDE
|SARIKAYA KURDOĞLU
|YÜKSEK
|DİŞ HEKİMİ
|5
|DURSUN
|ATABEK
|YÜKSEK
|SANAYİCİ
|6
|ASENA
|KOLBURAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|7
|MUSTAFA KORAY
|YÜCEL
|YÜKSEK
|KAMUOYU ARAŞTIRMACISI
|8
|SİBEL
|ZEREN
|YÜKSEK
|ARAŞTIRMACI TARİHÇİ
|9
|MEHMET AKİF
|CENKCİ
|YÜKSEK
|SOSYAL GÜVENLİK UZMANI
|10
|ŞAHİN
|KAŞDAN
|YÜKSEK
|MALİ HİZMETLER UZMANI
|11
|BURAK
|TOK
|YÜKSEK
|JEOLOJİ MÜHENDİSİ
|12
|EMRE
|AKSOY
|YÜKSEK
|AVUKAT - ARABULUCU
|13
|FAİK TUNÇ
|YALAV
|YÜKSEK
|EMEKLİ BANKACI
|14
|TAYYİBE MERVE
|ÇAKAR
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|15
|KADRİ
|ŞENOL
|ORTA
|SERVİS MÜDÜRÜ
|16
|DOĞAN HAKTAN
|MANAV
|YÜKSEK
|TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKERİ
|17
|MUHAMMET ŞAMİL
|ÇALIŞKAN
|ORTA
|SATIŞ DANIŞMANI
|18
|BÜLENT
|GÜR
|YÜKSEK
|TÜCCAR
|19
|BETÜL AZRA
|YAŞAR
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|20
|OĞUZ KAĞAN
|ÇAKIROĞLU
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|21
|GÜRKAN
|GÜRGEN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|22
|FATİH
|DÖNGELLİ
|YÜKSEK
|SİGORTACI
|23
|OĞUZHAN
|DİNÇER
|YÜKSEK
|SİSTEM MÜHGENDİSİ
|24
|HAKAN
|ÇELEN
|ORTA
|KUYUMCU
|25
|ZEYNEP
|ÖZDEN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|26
|KEMAL
|AKTAŞ
|YÜKSEK
|YÜKSEK İNŞAAT MÜHENDİSİ
|27
|TURGAY
|PAPAKÇI
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|28
|İLKER
|İDE
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|29
|MUSTAFA
|GÜNDOĞDU
|YÜKSEK
|SERBEST
|30
|OKTAY
|MUMCU
|ORTA
|ESNAF
|31
|CANER
|BAYER
|YÜKSEK
|SERBEST
|32
|ERKAN
|IŞIK
|ORTA
|KİMYASAL İMALATI
|33
|YILDI RAY
|ERASLAN
|YÜKSEK
|PEYZAJ MİMARI
|34
|TARKAN
|GÜLER
|YÜKSEK
|AVUKAT
|35
|SONGÜL
|DİNÇER
|ORTA
|ESNAF
|BAĞIMSIZ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FAHRİ SAFA
|KÜPCÜ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|NİMETULLAH
|ERŞAHİN
|ORTA
|DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ
|3
|ÜZEYFE
|OKUR
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|4
|TUNCAY
|TAŞÇI
|İLK
|SERBEST MESLEK
|5
|TURGAY
|KARAKUŞ
|ORTA
|ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ
|İSTANBUL-2 NOLU SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NAZMİ
|OĞUZ
|YÜKSEK
|DOKTOR
|2
|ÖZCAN
|YAY
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|SALİM
|YILMAZ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|4
|MEHMET BİROL
|KAKI
|ORTA
|İŞ İNSANI
|5
|CUMHUR
|KURT
|ORTA
|SERBEST
|6
|HACER
|ÇEVİK
|ORTA
|SERBEST
|7
|AYNUR
|KARATAŞ
|ORTA
|SERBEST
|8
|FATİME
|GEDİK
|İLK
|SERBEST
|9
|MUSTAFA
|BURHAN
|YÜKSEK
|REKLAMCI
|10
|BAHRİ
|GÖDEK
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|11
|ASIM
|YETİMOVA
|İLK
|İŞÇİ
|12
|SEBAHATTİN
|GÜLMEZ
|İLK
|EMEKLİ
|13
|MUSTAFA FATİH
|ERDEM
|YÜKSEK
|ESNAF
|14
|KERAMETTİN
|MEMİŞOĞLU
|İLK
|ESNAF
|15
|BAHATTİN
|YERLİ KAYA
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|16
|NEBİHA
|DOĞAN
|İLK
|SERBEST
|17
|LEVENT
|ÜNAL
|YÜKSEK
|SERBEST
|18
|SELAHADDİN
|KARAKAYA
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|19
|HATİCE
|KOÇAK
|ORTA
|SERBEST
|20
|MERYEM
|KOÇOĞLU
|İLK
|SERBEST
|21
|MERVE TUĞBA
|ARABACI
|YÜKSEK
|SERBEST
|22
|FATMA
|KARAOĞLU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|23
|SAMET
|KARATAŞ
|YÜKSEK
|ANTRÖNÖR
|24
|KADİR
|NALBUR
|YÜKSEK
|SAĞLIKÇI
|25
|ŞEREF
|GÜL
|ORTA
|ESNAF
|26
|ŞEVKET
|KARA
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|27
|SAİT
|SEZER
|ORTA
|ESNAF
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SEMRA
|ARCAN GÖKÇEN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|TURAN
|DELİ
|İLK
|İŞÇİ
|3
|BAYRAM
|KARACA
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|4
|ERDOĞAN
|GEYİK
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|5
|SAMET
|ASLAN
|İLK
|EMEKLİ
|6
|HAYDAR
|BEYSÜLEN
|ORTA
|KIRTASİYESİ
|7
|MEHMET BAKİ
|ARSLANARGUN
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|8
|BURKAY
|ARSLAN
|İLK
|İŞÇİ
|9
|KASİM
|KEŞTAN
|İLK
|İŞÇİ
|10
|BARAN
|KAHRAMAN
|ORTA
|İŞÇİ
|11
|MEHMET ALİ
|AYHAN
|ORTA
|İŞÇİ
|12
|KENDAL ARMANÇ
|EREN
|ORTA
|İŞÇİ
|13
|DORŞİN
|EREN
|ORTA
|İŞÇİ
|14
|BARAN
|ADIGÜZEL
|ORTA
|İŞÇİ
|15
|GÖKHAN
|GÖKTAŞ
|İLK
|İŞÇİ
|16
|KİBAR
|BEYSÜLEN
|ORTA
|EMEKLİ
|17
|ASİYE
|EREN
|ORTA
|İŞÇİ
|18
|HANIM
|ARSLAN
|İLK
|EMEKLİ
|19
|NEVRUZ
|ERKİ RAN
|YÜKSEK
|YAZAR
|20
|AYŞE
|KAHRAMAN
|ORTA
|İŞÇİ
|21
|NERGİZ
|AKÇAN
|İLK
|EV KADINI
|22
|SONGÜL
|AKÇAN ORHAN
|İLK
|EV KADINI
|23
|S ENAYİ
|DEMİR
|ORTA
|İŞÇİ
|24
|ABDURRAHMAN
|KEŞTAN
|ORTA
|EMEKLİ
|25
|ÖZGÜR
|BASUT
|ORTA
|İŞÇİ
|26
|SONGÜL
|ÖZTÜRK
|ORTA
|İŞÇİ
|27
|SUPHİ
|KAHRAMAN
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SENEM
|DORUK İNAM
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|MELTEM
|BAŞBUĞ YAZICI
|YÜKSEK
|DİŞ HEKİMİ
|3
|HALUK
|POLAT
|YÜKSEK
|MÜZİSYEN
|4
|MUSTAFA BUĞRA
|ÜSTÜNDAĞ
|YÜKSEK
|ECZACI
|5
|AHMET
|BATUR
|YÜKSEK
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|6
|TUĞBA
|ALPASLAN
|YÜKSEK
|TURİZM İŞÇİSİ
|7
|TEKİN
|KARAKUŞ
|İLK
|KARGO İŞÇİSİ
|8
|GÜLSEN
|KUŞ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|9
|ÜNSAL
|USLU
|YÜKSEK
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|10
|ERGİN
|MERTER
|İLK
|EMEKLİ
|11
|ELİF
|HELVACIOĞLU
|YÜKSEK
|SOSYOLOG
|12
|MEVHİBE KARDELEN
|PİNAR
|YÜKSEK
|MÜZİSYEN
|13
|OZAN
|CAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|14
|AZAT
|TAŞDEMİR
|ORTA
|MOTOKURYE
|15
|MEHMET
|OKUROĞLU
|YÜKSEK
|TİYATROCU
|16
|AYŞE NUR
|UYMA
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|17
|FİLİZ
|AÇAR
|YÜKSEK
|SATINALMA YÖNETİCİSİ
|18
|SEVİL
|KETEN
|ORTA
|EMEKLİ TERZİ
|19
|MUSTAFA ÖZGÜR
|ÖZKAN
|YÜKSEK
|MUHASEBE UZMANI
|20
|DOĞA
|DİRİ KAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|21
|ŞEYMA
|TİRYAKİ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|22
|ERDİ
|AYDOĞDU
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|23
|NİLAY
|YERLİ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|24
|EMİNE ÇİĞDEM
|ÇAYIRLI
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|25
|HAKKI
|KÖSE
|YÜKSEK
|UZMAN HEKİM
|26
|MUSTAFA
|KALKAN
|ORTA
|TİYATRO İŞLETMECİSİ
|27
|ADNAN KEMAL
|BAŞARAN
|YÜKSEK
|TURİZMCİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KURTULUŞ
|KILÇER
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|SEDA BERNA
|BAYKAL
|YÜKSEK
|BİYOLOG
|3
|SEYHUN
|SARITAŞ
|YÜKSEK
|İKTİSATÇI
|4
|SUAT
|ERDEM
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|5
|TUNCAY
|YAZICI
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|6
|MUHAMMED YAĞIZ
|PEKRÜ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|7
|MUHSİN DOĞU
|YÜCEİL
|ORTA
|MÜHENDİS
|8
|MUSTAFA
|TUNÇAY
|YÜKSEK
|BİLGİSAYAR PROGRAMCISI
|9
|MELİS
|ÖZPİRİÇÇİ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|10
|MELİKE
|GÜNEŞER
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|11
|MELİH
|MEMİŞ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|12
|KAANCAN AZAT
|ŞİMŞEK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|13
|GÖKDENİZ
|ALTUNTAŞ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|14
|GÜNEYDENİZ
|ÇEPİÇ
|ORTA
|İŞÇİ
|15
|DAVUT SİNAN
|ALTUNTAŞ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|16
|BORA
|ÇOLAKOĞLU
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|17
|SAVAŞ
|ÇAKAN
|İLK
|İŞÇİ
|18
|BARIŞ
|AKKAYA
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|19
|MEHMET
|ARİKAN
|İLK
|EMEKLİ
|20
|YUSUF
|IŞIK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|21
|ARSLAN
|KÖSEDAĞ
|ORTA
|İŞÇİ
|22
|İPEK
|BALTA
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|23
|DİLSAZ
|PADAR
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|24
|EYLEM
|KOL
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|25
|MERDAN
|GÜLTEKİN
|İLK
|EMEKLİ
|26
|METİN
|AYÇİÇEK
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|27
|ELİF
|SEVİNÇ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|OSMAN
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|DOKTOR
|2
|EYLEM
|ALTUN YILMAZ
|ORTA
|BÜRO İŞÇİSİ
|3
|METİN
|KILIÇ
|İLK
|EMEKLİ
|4
|NURHAYAT
|AKTÜRK
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|AKIN
|ALTUNAY
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|6
|AYSUN
|ÖZGENÇ TAŞLI
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|DENİZ
|ARI
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|8
|ALEV
|ÖZGENÇ
|ORTA
|MUHASEBECİ
|9
|GÜRAY
|KILIÇ
|YÜKSEK
|DOKTOR
|10
|GÜLAY
|KARAKUŞ
|ORTA
|ESNAF
|11
|AYHAN
|TAŞLI
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|12
|ELİF
|KARAGÖZ
|YÜKSEK
|HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞANI
|13
|AVNİ
|GÜNDOĞAN
|ORTA
|EMEKLİ
|14
|ESEN
|GÖNENÇ ÖNTAŞ
|ORTA
|BÜRO İŞÇİSİ
|15
|SERDAR
|AYDIN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|16
|HAVVA
|GÜMÜŞKAYA
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|17
|RECEP
|YILMAZ
|ORTA
|YÖNETMEN
|18
|BEGÜL
|KILIÇÇÖTE BEKTAŞ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|19
|HASAN
|AYDIN
|YÜKSEK
|BİYOLOG
|20
|SERAP
|KAYA
|YÜKSEK
|MUHASEBE
|21
|ADNAN ADİL
|ATEŞ
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|22
|PINAR
|ÇELEBİ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|23
|KARDELEN
|TATAR SİNECAN
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|24
|SEMA
|ERDEM TUNAY
|ORTA
|MUHASEBECİ
|25
|CEREN
|BERK KIRBAÇ
|YÜKSEK
|BİYOLOG
|26
|OZAN
|AYDOĞAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|27
|BİRSEN
|ÖZSOY
|YÜKSEK
|MİMAR
GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
SOYADI
ÖĞRENİM
MESLEĞİ
|1
|BERAAT
|GÖKKUŞ
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|2
|AYHAN
|GELENOĞLU
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|RAMAZAN
|ÖZCAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|4
|YAVUZ
|DÖNMEZ
|ORTA
|EMEKLİ
|5
|ÖMER IŞIK
|ECE
|YÜKSEK
|JEOLOJİ PROFESÖRÜ
|6
|DEVRİM
|GÜLEÇ
|ORTA
|REHBER
|7
|BEHLÜLRECEP
|İNAL
|ORTA
|ESNAF
|8
|BİLSEN
|GÜREL
|ORTA
|ESNAF
|9
|SERVET
|SELVİ
|YÜKSEK
|PAZARLAMACI
|10
|SERHAN
|İDUĞ
|YÜKSEK
|EMLAKÇI
|11
|HÜSEYİN MUTLUHAN
|TEMEL
|YÜKSEK
|GAYRİMENKUL DANIŞMANI
|12
|DURSUN ŞENEL
|GÜRBAK
|ORTA
|EMEKLİ
|13
|SEZGİN
|TAZICI
|YÜKSEK
|TİCARET
|14
|VADETTİN
|USLU
|ORTA
|TEKSTİL
|15
|ALİ
|KIRMUT
|İLK
|ESNAF
|16
|OKAN
|ALPCAN
|YÜKSEK
|ÖZEL GÜVENLİK
|17
|LEVENT
|EKREN
|YÜKSEK
|ÖZEL GÜVENLİK
|18
|YAVUZ
|HORTUM
|ORTA
|TEKSTİL
|19
|KIVILCIM
|YEŞİL
|ORTA
|GÜZELLİK UZMANI
|20
|EMEL
|BOZKURT
|YÜKSEK
|GRAFİK TASARIMCI
|21
|BARAN
|ÇİFTÇİ
|ORTA
|MUHASEBE
|22
|ÖZGE
|SALCI
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|23
|EMRE
|ÇAĞLASIN
|YÜKSEK
|ESNAF
|24
|SEMİHA
|AYDIN
|ORTA
|EV HANIMI
|25
|AYÇAN
|MUTLU
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|26
|FATMA BERFİN
|NURAL
|ORTA
|GAZETECİ
|27
|NURGÜL
|AYAV
|İLK
|EV HANIMI
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NURDAN
|ŞAHİN DEMİRBAĞ
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|2
|MEHMET LEVENT
|KAZANÇ IOĞ LU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|EMRE BERK
|HACIGÜZELLER
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|4
|AZİZ AYKUT
|DEMİ RAY
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|5
|ÖNDER
|SARGIN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|6
|UFKUN
|DOĞAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|7
|SEDA
|BAYDERE
|YÜKSEK
|AVUKAT
|8
|HÜLYA
|KOBANERİ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|9
|CANSIN
|MANKIRCI
|YÜKSEK
|SİGORTACI
|10
|TÜLAY
|DOĞAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|11
|YILDI RAY
|GENÇ
|YÜKSEK
|DOKTOR
|12
|MEHMET YAŞAR YAVUZ
|FIRILDAK
|YÜKSEK
|SERBEST
|13
|İSA
|METİN
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|14
|MELİS
|AKTAŞ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|15
|ŞENER
|ŞEREN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|16
|ERSİN
|KOÇHAN
|ORTA
|SERBEST
|17
|MUSA
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|18
|YUSUF
|KARATAŞ
|ORTA
|SERBEST
|19
|AYDIN
|KARA
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|20
|MESUT
|TANDOĞAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|21
|UĞUR
|ÇİMEN
|ORTA
|SERBEST
|22
|MUHAMMED ÖMER
|PAMUK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|23
|BURAKCAN
|YILMAZ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|24
|BURKAY
|ÖNCEL
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|25
|ERDEN YASİN
|BOYACI
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|26
|BURHAN EREN
|PARLAKYILDIZ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|27
|DOĞUKAN
|BABACAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET
|YELİS
|YÜKSEK
|Y.MALİ MÜŞAVİR
|2
|MUTLU
|FURTANA
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|SERVET
|ÖZTAŞ
|YÜKSEK
|ESNAF
|4
|EROL
|HACİGÜL
|ORTA
|ESNAF
|5
|NAİL
|GÜN
|ORTA
|ESNAF
|6
|İZZET
|SADAT
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|7
|DİLEK
|AYDOĞAN
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|8
|NECDET
|KARATAŞ
|ORTA
|SANAYİCİ
|9
|MUAMMER AHMET
|YILDIZ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|10
|MURAT
|SARIGÜL
|ORTA
|ESNAF
|11
|BAHADIR
|GÖNÜL
|YÜKSEK
|SİYASET BİLİMCİ
|12
|MUHSİN
|ŞENEL
|YÜKSEK
|ESNAF
|13
|İLYAS
|KÜREM
|ORTA
|İŞLETMECİ
|14
|PINAR
|SERGİ
|ORTA
|ESNAF
|15
|ŞAKİR
|AYGÖL
|ORTA
|ESNAF
|16
|MURAT
|MERT
|ORTA
|İŞ İNSANI
|17
|YAKUP
|ÖZEN
|YÜKSEK
|ESNAF
|18
|FADİME
|CERAN
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|19
|MÜJDAT
|SELVİ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|20
|AHMET
|BOZAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|21
|CANER
|YILDIRIM
|ORTA
|MALİ MÜŞAVİR
|22
|KÜBRA
|DENİZ
|YÜKSEK
|BİLGİSAYAR PROGRAMCISI
|23
|ERSİN
|TOGAÇ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|24
|TUĞBA
|ŞENAY SARIPOLAT
|YÜKSEK
|GRAFİKER
|25
|KENAN
|HELVALI
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|26
|ESMA
|SERHAT
|ORTA
|EV HANIMI
|27
|EKREM
|BELLİ
|YÜKSEK
|FİNANÇI
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SÜLEYMAN
|SOYLU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|HALİT
|YEREBAKAN
|YÜKSEK
|KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMANI
|3
|RABİA
|İLHAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|MEHMET ÖNDER
|AKSAKAL
|YÜKSEK
|MİMAR
|5
|MUSTAFA
|DEMİR
|YÜKSEK
|DİŞ HEKİMİ
|6
|İSMAİL EMRAH
|KARAYEL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|ZAFER
|SIRAKAYA
|YÜKSEK
|ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
|8
|BÜŞRA
|PAKER
|YÜKSEK
|MATEMATİK MÜHENDİSİ
|9
|SEVAN
|SIVACIOĞLU
|YÜKSEK
|DİĞER UZMAN TIP DOKTORLARI
|10
|DERYA
|AYAYDIN
|YÜKSEK
|DİĞER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
|11
|ADEM
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|AVUKAT
|12
|SENA NUR
|ÇELİK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|13
|AHMET BİLAL
|KIYMAZ
|YÜKSEK
|YÖNETİM KURULU BAŞKANI (ÖZEL SEKTÖR)
|14
|HÜSEYİN
|EROĞLU
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|15
|ENES
|EMİNOĞLU
|YÜKSEK
|DİĞER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
|16
|AHMET HAMDİ
|ÇAMLI
|YÜKSEK
|SERBEST
|17
|EMRE
|USTAOSMANOĞLU
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ (GENEL)
|18
|ŞEVKİ
|ŞAR
|YÜKSEK
|DİĞER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
|19
|CAHİT
|ALTUNAY
|YÜKSEK
|ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ (İŞ HİZMETLERİ)
|20
|ÖMER FUAT
|GÜNDAY
|YÜKSEK
|İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ
|21
|ORHAN
|NARİN
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|22
|SELÇUK
|KAR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|23
|KEMAL OĞUZ
|KIDİL
|YÜKSEK
|ANTROPOLOG
|24
|FERŞAT
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
|25
|ECRİN NAZLI
|İNAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|26
|NAZİF BARIŞ
|ÇİFTÇİOĞLU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|27
|BEŞİR
|AÇIKÇA
|YÜKSEK
|AVUKAT
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUHAMMED ALİ FATİH
|ERBAKAN
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|2
|DOĞAN
|AYDAL
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|3
|LÜTFİ
|ŞENOCAK
|YÜKSEK
|TURİZMCİ
|4
|DAVUT
|KONAKÇI
|YÜKSEK
|ENGELLİ HAKLARI UZMANI
|5
|TEKİN
|KARATAŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|6
|MUSTAFA
|SARI
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|7
|OSMAN
|UÇAR
|ORTA
|TÜCCAR
|8
|HALİT
|ÖZKARATAŞLIOĞLU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|9
|MİKAİL
|KARAHAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|10
|MAHMUT
|OKUDAN
|ORTA
|MUHASEBECİ
|11
|BEYZA
|ÖZMEN
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|12
|ORHAN
|KARA
|ORTA
|SERBEST TİCARET
|13
|ORHAN
|ÇAĞLAYAN
|ORTA
|MUHASEBECİ
|14
|HACİ RAMAZAN
|KAYA
|ORTA
|SERBEST
|15
|HALİL İBRAHİM
|ECE
|ORTA
|SERBEST
|16
|TEVFİK
|YAZICILAR
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|17
|ABDÜLKADİR
|ŞENGÜL
|ORTA
|ELEKTRONİK TEKNİSYENİ
|18
|ESMA
|TIĞLI
|ORTA
|EV HANIMI
|19
|SONGÜL
|GENÇLİK AKSEL
|ORTA
|SPOR EĞİTMENİ
|20
|ÜMMÜHAN
|ADIGÜZEL
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|21
|ALİ
|YENER
|ORTA
|ESNAF
|22
|CENGİZHAN
|SESLİKAYA
|ORTA
|SERBEST
|23
|ESLAM
|TÜRKMEN
|ORTA
|SERBEST
|24
|MURAT
|MARAP
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|25
|ZEYNEL
|ÖZMEN
|ORTA
|SERBEST
|26
|MUHTEREM
|GÜL
|ORTA
|SERBEST
|27
|VAHDET
|ERDOĞAN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CELAL
|ADAN
|YÜKSEK
|KAMU GÖREVLİSİ
|2
|CEMAL
|ÇETİN
|YÜKSEK
|JEOLOJİ MÜHENDİSİ
|3
|FERHAT
|ÇAKIROĞLU
|YÜKSEK
|TEKSTİLCİ
|4
|NUR TUĞBA
|AKTAY
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|5
|NİYAZİ
|PAKSOY
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|BİROL
|GÜR
|ORTA
|ESNAF
|7
|YÜKSEL
|KALECİ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|8
|GÜLLÜ
|YENER
|ORTA
|İŞ İNSANI
|9
|MAHMUT
|YALÇIN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|10
|TUĞRUL
|GÖK
|ORTA
|MEMUR
|11
|AYHAN
|ARAŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|12
|FEİME
|AKINCI
|YÜKSEK
|RADYOLOJİ TEKNİKERİ
|13
|NEVRA
|İMAMOĞLU
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|14
|MEHMET
|ÇETİN
|ORTA
|İŞLETMECİ
|15
|RECEP
|YAVAŞ
|İLK
|EMEKLİ
|16
|ALİ
|ATABEYOĞLU
|YÜKSEK
|ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ
|17
|ERHAN
|ÜSTÜNBAŞ
|YÜKSEK
|ESNAF
|18
|SERKAN
|BÜYÜK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|19
|MURAT
|SANCAK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|20
|ERKAN
|ÖZÇELİK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|21
|CANER
|ÖNER
|YÜKSEK
|AVUKAT
|22
|BEYDA NUR
|AYÇETİN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|23
|FERDA
|KAPUCUOĞLU
|YÜKSEK
|FİNANSAL ANALİSTCİ
|24
|NECDET
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|25
|SERDAR
|DOYURAN
|ORTA
|EMLAKÇI
|26
|ALİCAN
|ERDOĞAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|27
|CELAL
|DENİZ
|YÜKSEK
|KAMU GÖREVLİSİ
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CENGİZ
|ÇİÇEK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ÖZGÜL
|SAKİ
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|HASAN KAYA
|CEMAL
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|4
|ÖZTÜRK
|TÜRKDOĞAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|KAMİLE
|KANDAL
|YÜKSEK
|İKTİSATÇI
|6
|HI DIR
|KARADAŞ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|7
|NİLAY
|KUŞ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|8
|CEMİL
|AKSU
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|9
|RIZA
|KARAMAN
|İLK
|EMEKLİ
|10
|DİLŞAT
|CANBAZ KAYA
|İLK
|SİYASETÇİ
|11
|ERDAL
|DOĞAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|12
|AYŞAN
|AKSOY
|ORTA
|İŞÇİ
|13
|AHMET
|SAYMADİ
|YÜKSEK
|İKTİSATÇI
|14
|MENEKŞE
|KIZILDERE
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|15
|CELAL
|ALPHAN
|ORTA
|SERBEST
|16
|HAZAN
|İLİK
|YÜKSEK
|SERBEST
|17
|SERVET
|GÜZEL
|ORTA
|SERBEST
|18
|BERFİN
|POLAT
|ORTA
|İŞÇİ
|19
|MUSTAFA
|ÖZTÜRK
|ORTA
|SERBEST
|20
|AYLİN
|HACALOĞLU
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|21
|ŞADİ
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|DOKTOR
|22
|DİLEK
|ODABAŞ BAKIR
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|23
|NURAY
|ONUK
|YÜKSEK
|SERBEST
|24
|ABDURRAHMAN
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|25
|GÜNER
|BASUT
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|26
|GÖKHAN
|ÇETİN
|YÜKSEK
|SERBEST
|27
|ŞENGÜL
|BİLA AYAZ
|YÜKSEK
|SERBEST
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET
|ŞIK
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|2
|MISRA
|ÖZ
|YÜKSEK
|İŞLETME
|3
|ZEYNEP ESMERAY
|ÖZADIKTİ
|İLK
|YAZAR
|4
|KORAY DOĞAN
|URBARLI
|YÜKSEK
|SOSYOLOG
|5
|YILMAZ
|ASLANTÜRK
|YÜKSEK
|ÇİZER
|6
|ŞERİF ÖZGÜR
|URFA
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|FATMA GÜL
|ERYILDIZ ŞENVARDAR
|YÜKSEK
|ŞEHİR PLANLAMA
|8
|ATAKAN
|ÖZSAN
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|9
|ENES
|KARAKAŞ
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|10
|EVİN
|DOĞU
|ORTA
|İŞÇİ
|11
|SENNUR
|SIRBUDAK
|İLK
|EV HANIMI
|12
|NACİYE
|BABALIK
|ORTA
|EMEKLİ
|13
|BOGOS MASİS
|KÜRKÇÜGİL
|YÜKSEK
|EMEKLİ YAYINCI
|14
|METİN
|AKIN
|ORTA
|TEKSTİL
|15
|EMRAH
|YALÇIN
|ORTA
|DJ
|16
|ELİF DAMLA
|İRGİN
|YÜKSEK
|TURİZM
|17
|HASAN HÜSEYİN
|ŞENSES
|ORTA
|ŞOFÖR
|18
|BAHA
|AYDIN
|YÜKSEK
|FİNANS
|19
|MEHMET
|KOKSAL
|YÜKSEK
|DOKTOR
|20
|TUĞRUL EYLÜL
|CERRAHOĞLU
|YÜKSEK
|MÜZİSYEN
|21
|KAYACAN
|ÇENGEL
|YÜKSEK
|BELİRSİZ
|22
|EYLÜL
|ÇAKIR
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|23
|CAN YILMAZ
|KAYA
|ORTA
|İŞÇİ
|24
|DERSİM ŞAN
|GENÇ
|ORTA
|TEKSTİL İŞÇİ
|25
|EREN
|IŞIKBAŞ
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|26
|MERTCAN
|İLGÖZ
|ORTA
|İŞÇİ
|27
|HASAN
|KARAYİĞİT
|ORTA
|İŞSİZ
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ZEKİ
|DEMİR
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|MUSTAFA ŞÜKÜR
|AYCI
|ORTA
|SERBEST
|3
|TURUSAN
|BAĞCI
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|MUHARREM
|MUTLU
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|GÜLTEN
|PARLAR
|YÜKSEK
|SERBEST
|6
|YAĞMUR
|ÖZŞİRİN
|YÜKSEK
|SERBEST
|7
|BURAK
|GÜNEŞ
|ORTA
|SERBEST
|8
|ROJİN
|ANLİ
|ORTA
|SERBEST
|9
|YUNUS
|ODABAŞ
|YÜKSEK
|SERBEST
|10
|FATMA
|PİROL
|İLK
|SERBEST
|11
|MUHAMMET
|BAY
|ORTA
|SERBEST
|12
|SILA
|ERGÜL
|ORTA
|SERBEST
|13
|SEZAİ
|HALLAÇ
|ORTA
|SERBEST
|14
|SELMA
|0KATAR
|İLK
|SERBEST
|15
|TUĞBA
|KÖSE
|ORTA
|SERBEST
|16
|COŞKUN
|AYDEMİR
|YÜKSEK
|SERBEST
|17
|HALİL
|ÇAPÇIOĞLU
|YÜKSEK
|SERBEST
|18
|HÜSEYİN
|DUMAN
|ORTA
|SERBEST
|19
|MEHMET SAKİN
|AYHAN
|ORTA
|SERBEST
|20
|MURAT
|MEMİŞ
|ORTA
|SERBEST
|21
|MUSTAFA
|KIZILCAN
|ORTA
|SERBEST
|22
|VEYSEL
|UZUN
|ORTA
|SERBEST
|23
|HAYDAR
|AKSU
|İLK
|SERBEST
|24
|SERKAN
|DEMİR
|İLK
|SERBEST
|25
|MERT
|YIRGAN
|ORTA
|SERBEST
|26
|VEDAT
|ORAN
|ORTA
|SERBEST
|27
|GİZEM
|SÜSLÜ
|ORTA
|SERBEST
|ANAVATAN PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YALÇIN
|ŞENGÜL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ALİ
|GÖK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|TUĞBA
|MAYALIK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|4
|CENK FATİH
|YILMAZ
|YÜKSEK
|İKTİSATÇI
|5
|AYŞE GÜL
|TOLU KÜÇÜK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|AYDIN
|KEYF
|İLK
|İŞ İNSANI
|7
|BURAK ALİ
|KUVAR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|8
|HARUN
|AKBAŞ
|ORTA
|OTO SERVİS
|9
|SALİH
|ARABACI
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|10
|ALAADDİN
|AKÖZDOĞAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|11
|HAKAN
|TÜRKOĞLU
|ORTA
|İŞ İNSANI
|12
|MUSTAFA
|NAZİLLİ
|İLK
|İŞ İNSANI
|13
|SAMİ
|ÖZEN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|14
|ABDULLAH
|KILDACI
|ORTA
|ELEKT TEKNİSYENİ
|15
|SEHER SERAP
|AKIN
|ORTA
|SERBEST
|16
|HASAN BERA
|UZDURAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|17
|BURAK
|YARDIMCI
|ORTA
|ELEKT TEKNİSYENİ
|18
|ŞENOL
|YILMAZ
|İLK
|İŞ İNSANI
|19
|YAHYA
|ÖRS
|İLK
|İŞ İNSANI
|20
|RAMAZAN
|GÜVENÇ
|ORTA
|ÖZEL GÜVENLİK
|21
|ÖZCAN
|DUYAR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|22
|MUSTAFA
|KAYAR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|23
|EMİNE
|YILMAZ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|24
|HİLMİ
|KESKİN
|İLK
|İŞ İNSANI
|25
|BAH YETTİN
|ARİ
|ORTA
|KURS HOCASI
|26
|ENVER
|AKIN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|27
|BURAK SERDAR
|VARDAR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İZZET EMRE
|AYGEN
|İLK
|GAZETECİ
|2
|FARUK
|DÖNMEZ
|ORTA
|SERBEST
|3
|SAADET
|BAŞGÖZE
|YÜKSEK
|MİMAR
|4
|HAFFARİ
|ATLI HAN
|ORTA
|SERBEST
|5
|AYFER
|ERDOVAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|6
|ASUMAN
|ÇELİK
|ORTA
|MODACI
|7
|İMDAT
|ŞIK
|ORTA
|GÜVENLİK
|8
|HAKAN
|GÜZEL
|YÜKSEK
|MUHASEBE
|9
|İPEK
|DEMİR
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|10
|FATMA DUYGU
|KARADENİZ
|ORTA
|EV HANIMI
|11
|CAN
|ALTUNDAŞ
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|12
|MİHRİBAN
|BAY
|YÜKSEK
|İŞLETME
|13
|GÖKÇE
|ŞAHİN ÇELİK
|ORTA
|SERBEST
|14
|ABDURRAHMAN
|ANIK
|ORTA
|SERBEST
|15
|KARACAN
|BERGİL
|ORTA
|SERBEST
|16
|AZİZ
|YALAVAÇ
|ORTA
|SERBEST
|17
|DUYGU
|YILMAZ
|YÜKSEK
|TİCARET
|18
|ENSAR
|DEMİR
|YÜKSEK
|İNSAN KAYNAKLARI
|19
|SEMİH
|SALMAN
|ORTA
|MOTOR USTASI
|20
|DENİZ
|KARADENİZ
|ORTA
|EV HANIMI
|21
|BAYRAM
|YILMAZ
|ORTA
|SERBEST
|22
|ADEM
|ERDOĞAN
|ORTA
|SERBEST
|23
|EMİRCAN
|GÖKDEMİR
|ORTA
|SERBEST
|24
|İSA
|ZAMUR
|ORTA
|SERBEST
|25
|ŞAHABETTİN
|ŞENGEL
|İLK
|SERBEST
|26
|AMİNE
|EYMUR
|ORTA
|SERBEST
|27
|BEYZANUR
|EYMUR
|ORTA
|SERBEST
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|PINAR
|AKBİNA KARAMAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|FETTAH AYHAN
|ERKAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|GÜLAY
|AKYÜREK
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|4
|TÜRKAN
|KAP
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|MEHRALİ
|YÜCEDAĞ
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|6
|KERİM
|BÜTÜN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|ÖZGÜNERİ
|ŞENYURT
|ORTA
|ESNAF
|8
|DURMUŞ
|KAYGUSUZ
|ORTA
|İŞÇİ
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ETHEM
|SANCAK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|HACERŞULE
|PERİNÇEK
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|3
|BANU
|NOYAN
|YÜKSEK
|ORGANİZATÖR
|4
|ERKAN
|ÖNSEL
|YÜKSEK
|ECZACI
|5
|MEHMET
|MOLDİBİ
|YÜKSEK
|SARRAF
|6
|GÖKAY ATİLLA
|BOSTAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ BÜROKRAT
|7
|CEMAL
|AKYILDIZ
|ORTA
|MALİ MÜŞAVİR
|8
|BARIŞ
|DEMİRALAY
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|9
|YADİGAR
|ÖZEN
|YÜKSEK
|VAKIF YÖNETİCİSİ
|10
|AHMET
|GÖKTAŞ
|YÜKSEK
|SİGORTACI
|11
|İBRAHİM OKAN
|ÖZKAN
|YÜKSEK
|SİYASET BİLİMCİ
|12
|MEVLÜT
|USTA
|ORTA
|İŞÇİ
|13
|BORA
|ÇELİK
|YÜKSEK
|HOLDİNG YÖNETİCİSİ
|14
|DUYGU
|KARABULUT
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|15
|YİĞİT
|YAZGILI
|YÜKSEK
|SİGORTACI
|16
|SAİM MEHMET
|SUBAŞI
|YÜKSEK
|FİNANS UZMANI
|17
|ALİ
|ULUSOY
|YÜKSEK
|SANATÇI
|18
|SADETTİN
|BÜYÜKALP
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|19
|İZZETTİN
|ÖZGİBAR
|YÜKSEK
|EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜ
|20
|EMİNE
|SAĞLAM AKFIRAT
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|21
|NEJLA
|UÇAK
|ORTA
|ŞİRKET ÇALIŞANI
|22
|GÖKALP
|ERBAŞ
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|23
|MURAT
|GÜNEŞ
|ORTA
|GAZETECİ
|24
|AYHAN
|İLHAN
|YÜKSEK
|REKLAMCI
|25
|HASRET
|AYKUT
|YÜKSEK
|YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ
|26
|KAAN
|YİĞİT
|YÜKSEK
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|27
|CANSU
|ÇİRCİ
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SERVET
|BOZKUŞ
|İLK
|İŞ İNSANI
|2
|SEMİRE
|DÖNMEZ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|ZEYNİ
|YILDIRIM
|İLK
|İŞ İNSANI
|4
|EFE ANT
|ÖZDOĞAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|5
|OSMAN
|FİLİK
|İLK
|EMEKLİ
|6
|ELİF DİDAR
|BOZKUŞ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|7
|ERKAN
|ALBAYRAK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|8
|GÖKHAN
|ÇINAR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|9
|İBRAHİM
|SERT
|ORTA
|İŞ İNSANI
|10
|MUSA
|KAYA
|ORTA
|İŞ İNSANI
|11
|NİYAZİ
|KARA
|ORTA
|İŞ İNSANI
|12
|HÜLYA
|ÖNDER
|ORTA
|İŞ İNSANI
|13
|TALAT
|TAŞDİREK
|İLK
|İŞ İNSANI
|14
|BEKİR
|YILDIRIM
|ORTA
|İŞ İNSANI
|15
|SITKI
|ÇELEN
|İLK
|İŞ İNSANI
|16
|OZAN
|YENGİN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|17
|NAZİRE
|TÜRKEN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|18
|MEHMET CAN
|ASİL
|ORTA
|İŞ İNSANI
|19
|TARIK EREN
|ŞEREFOĞLU
|ORTA
|İŞ İNSANI
|20
|NECAT
|ERGİNOĞLU
|ORTA
|İŞ İNSANI
|21
|BAHATTİN
|GÜZEL
|ORTA
|İŞ İNSANI
|22
|REMZİ
|BOZKUŞ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|23
|DİLEK
|YAĞMUR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|24
|TOLGA
|TÜRKEN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|25
|MEHMET
|KÜLEKCİ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|26
|SÜMEYYE SULTAN
|BOZKUŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|27
|FERDİ
|ASLAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NAMIK
|TAN
|YÜKSEK
|BÜYÜK ELÇİ
|2
|YUNUS
|EMRE
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM ÜYESİ
|3
|GÖKAN
|ZEYBEK
|YÜKSEK
|MİMAR
|4
|KADRİ ENİS
|BERBEROĞLU
|YÜKSEK
|GAZETECİ - EKONOMİST
|5
|MUSTAFA
|KAYA
|YÜKSEK
|SERBEST ÖZEL
|6
|YÜKSEL MANSUR
|Kİ LİNÇ
|YÜKSEK
|MEDYA YÖNETİCİSİ
|7
|İSA MESİH
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|8
|EVRİM
|RIZVANOĞLU
|YÜKSEK
|SERBEST ÖZEL
|9
|BERNA
|SU KAS
|YÜKSEK
|AVUKAT
|10
|FUAT
|YILDIRIM
|ORTA
|DİN GÖREVLİSİ
|11
|ONUR
|AYDIN
|YÜKSEK
|YÖNETMEN - SENARİST - YAZAR - MÜZİSYEN
|12
|IŞIK
|ÖĞÜTÇÜ
|YÜKSEK
|KİMYA MÜHENDİSİ- MÜZE KURUCUSU
|13
|SONER
|ÖZİMER
|YÜKSEK
|SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR - BAĞIMSIZ DENETÇİ
|14
|MEHMET ALİ
|YÜKSEL
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|15
|ŞABAN
|KARAASLAN
|YÜKSEK
|TİCARET İŞ ADAMI
|16
|ELMAS
|ARUS
|YÜKSEK
|YÖNETMEN, AKTIVIST
|17
|MUHARREM NACİ
|TEMİZ
|YÜKSEK
|TONMAİSTER HALK MÜZİĞİ YORUMCUSU
|18
|SEVİM
|YALINKILIÇ
|YÜKSEK
|İŞLETME YÖNETİMİ İŞLETMECİ
|19
|GÖZDE
|FİL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|20
|BÜLENT
|ÜTEBAY
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|21
|MEHMET SÜLEYMAN
|TÜRKER
|YÜKSEK
|AVUKAT
|22
|YİĞİT HÜSEYİN NUMAN
|BIÇAKLI
|YÜKSEK
|FİNANS UZMANI
|23
|ALİ
|ARMAN
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU - SİYASET BİLİMCİ
|24
|BEDİA
|BÜYÜKGEBİZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|25
|ÖZGÜR
|NEMUTLU
|YÜKSEK
|AVUKAT İŞ İNSANI
|26
|EZGİ
|PEKŞEN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|27
|REFİK ERSİN
|EROĞLU
|YÜKSEK
|DOKTOR
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET SATUK BUĞRA
|KAVUNCU
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|2
|MEHMET SELİM
|ENSARİOĞLU
|ORTA
|İŞ ADAMI
|3
|BAHATTİN BAHADIR
|ERDEM
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|4
|ECE
|GÜNER
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|HATİCE CEREN
|YILMAZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|HATİCE
|KAYALI
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|MÜJDAT
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|SOSYAL BİLİMCİ
|8
|MUSTAFA
|YAZICI
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|9
|ABDULLAH
|ŞALCI
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|10
|ALİ
|ÇELİK
|ORTA
|İŞ ADAMI
|11
|FİSUN MEHLİKA
|TOCA
|YÜKSEK
|AVUKAT
|12
|YILDIRAN
|ÖZEL
|YÜKSEK
|DOKTOR
|13
|ALİ
|AKGÜN
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|14
|ERİŞ
|CESUR
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|15
|BARBAROS HAYRETTİN
|MAHİROĞULLARI
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|16
|ERHAN
|ÖZKAN
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|17
|BİLAL
|UZUN
|YÜKSEK
|ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
|18
|GÖKHAN
|KARGI
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|19
|HASAN
|HOŞBEN
|ORTA
|SİGORTACI
|20
|RAİF
|GÜLER
|ORTA
|MUHASEBECİ
|21
|ASLI HAN
|ELİ BOL
|YÜKSEK
|ARAŞTIRMACI
|22
|YILMAZ
|DAĞDELEN
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|23
|MUSTAFA ALKAN
|KÜÇÜKLER
|YÜKSEK
|AVUKAT
|24
|NAZLI AS PAY
|ŞENER
|YÜKSEK
|SOSYAL BİLİMCİ
|25
|AFFAN MAHMUT
|KEÇECİ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|26
|ARZU
|BAŞKAN
|YÜKSEK
|YAYINCI
|27
|ÖMER LÜTFİ
|ÖZENÇ
|YÜKSEK
|E. KAMU ÇALIŞANI
|ADALET PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SAHAVET FİLİZ
|ERDOĞDU
|ORTA
|SERBEST
|2
|NESLİHAN
|ÇAKMAK
|ORTA
|SERBEST
|3
|YASEMİN
|ÖZBAY
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|4
|EMİNE YASEMİN
|SANCAR
|YÜKSEK
|ECZACI
|5
|SAMET
|GÜÇLÜ
|ORTA
|ESNAF
|6
|MÜGE
|BONCUKÇU
|ORTA
|EMEKLİ
|7
|UFUK
|ÖZDAĞ
|YÜKSEK
|İŞADAMI
|8
|ALİ
|EFE
|YÜKSEK
|SİTE YÖNETİCİSİ
|9
|HÜSEYİN
|NİŞAN
|İLK
|EMEKLİ
|10
|MEHMETHAN
|TAŞ Kİ RAN
|YÜKSEK
|ESNAF
|11
|ERGÜN
|SEZER
|YÜKSEK
|İNŞAATÇI
|12
|MUHAMMET
|ALBAYRAK
|İLK
|SERBEST
|13
|ELİF
|ŞANLI
|YÜKSEK
|SERBEST
|14
|KAAN
|ÖZÇELİK
|YÜKSEK
|SERBEST
|15
|ATAKAN
|KIRTAY
|ORTA
|SERBEST
|16
|BUŞRA
|ATILGAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|17
|SİNEM
|KILIÇ
|YÜKSEK
|SERBEST
|18
|MERVE
|GÜNDOĞDU
|YÜKSEK
|BANKACI
|19
|ZELİHA
|KILIÇ
|İLK
|EV HANIMI
|20
|SALİM
|BONCUKÇU
|ORTA
|SERBEST
|21
|AŞKIN
|TÜFENKCİ
|YÜKSEK
|SERBEST
|22
|NEVZAT
|DENİZHAN
|ORTA
|SERBEST
|23
|CUMALİ
|ÖZGÜNAY
|ORTA
|SERBEST
|24
|ADİL
|LAFÇI
|YÜKSEK
|SERBEST
|25
|MUSA
|TEMEL
|ORTA
|SERBEST
|26
|HACI
|CAN
|İLK
|SERBEST
|27
|FİLİZ
|ÇAKMAK
|ORTA
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA HAKAN
|AKŞİT
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|SEVDAGÜL
|TUNÇER
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|SEDAT
|CEZAYİRLİOĞLU
|ORTA
|EMEKLİ
|4
|NEZİH İLTER
|KARAMAN
|YÜKSEK
|DANIŞMAN
|5
|TANSU
|KÜÇÜK
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU
|6
|MEVLÜT
|TEKDEMİR
|YÜKSEK
|EMEKLİ ALBAY
|7
|İSMAİL
|LAYİÇ
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|8
|MURAT
|ERDOĞAN
|YÜKSEK
|BİLGİSAYAR PROGRAMCISI
|9
|HAKAN
|KAYRANCI
|YÜKSEK
|UÇAK MÜHENDİSİ
|10
|IŞIL
|ÖZTÜRKLER
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|11
|MURAT
|ASLANOĞLU
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|12
|SEYİTHAN
|ŞEYHANLIOĞLU
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|13
|ŞAHİN
|ÇALIK
|ORTA
|MUHASEBECİ
|14
|MEHMET AKİF
|EROL
|ORTA
|GAYRİMENKUL DANIŞMANI
|15
|ORHUN FATİH
|ERDAĞI
|YÜKSEK
|AVUKAT
|16
|RİFAT
|TATAR
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|17
|ŞULE
|ÖZARSLAN
|YÜKSEK
|BANKACI
|18
|SALTUK BUĞRA
|SARI
|YÜKSEK
|AVUKAT
|19
|BUĞRAHAN
|DAĞLI
|YÜKSEK
|İNTÖRN DİŞ HEKİMİ
|20
|AHMET BURAK
|GÜLEÇ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|21
|LEVENT
|ASLAN
|YÜKSEK
|GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
|22
|EMİNE
|ARSLAN
|İLK
|EV HANIMI
|23
|SEDAT
|CEBECİ
|ORTA
|SERBEST
|24
|YİĞİT CAN
|TALAYMAN
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|25
|BURAK
|YALÇINYİĞİT
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|26
|CEVAT
|KÜÇÜKLÜ
|İLK
|SERBEST
|27
|SAADET
|DOĞAÇ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HAMZA
|BULDU
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|2
|ÖMER
|GÖNÜLTAŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|SÜLEYMAN SEDAT
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|4
|MURAT
|KÖPRÜCÜ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|5
|DURSUNALİ
|BACIOĞLU
|İLK
|SERBEST MESLEK
|6
|KAAN
|KONANCİ
|ORTA
|TİCARET İŞ İNSANI
|7
|CİHAT
|AK
|YÜKSEK
|DOKTOR
|8
|EROL
|AŞUCUOĞLU
|ORTA
|GÜVENLİK GÖREVLİSİ
İSTANBUL-3 NOLU SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HİKMET
|SOFU
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|MEVLÜT
|KOÇOĞLU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|MUSTAFA
|KOÇAK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|4
|NAZIM
|KOCAMAN
|ORTA
|ESNAF
|5
|MERYEM
|AKTAŞ
|ORTA
|SERBEST
|6
|ZAKİR
|ERDİNÇ
|ORTA
|LİSE
|7
|SEYFETTİN
|ÖZYURT
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|8
|ZÜHTÜ
|ÖZBERK
|ORTA
|ESNAF
|9
|EMRAH
|KAPLAN
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|10
|SÜLEYMAN
|EROL
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|11
|MURAT
|İSTANBULLU
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|12
|SERTAÇ
|BEYAZOĞLU
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|13
|TURHAN
|KUBİLAY
|ORTA
|BOYACI
|14
|BURAK
|YAY
|ORTA
|MODELİST
|15
|AYKUT
|ÇİÇEKLİ
|YÜKSEK
|SERBEST
|16
|AYTEN
|GÖRÜŞÜK
|ORTA
|SERBEST
|17
|MUSTAFA
|GÖDEK
|ORTA
|SERBEST
|18
|FATİH
|ARSLAN
|ORTA
|İŞÇİ
|19
|NECATİ
|AKBAŞ
|ORTA
|SERBEST
|20
|NESİBE
|YILMAZ
|ORTA
|SERBEST
|21
|ESVET
|BATAL
|İLK
|SERBEST
|22
|MAHMUT
|YAY
|ORTA
|İŞ İNSANI
|23
|FATMA
|ŞİRİN
|YÜKSEK
|SERBEST
|24
|MUSTAFA
|KOP
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|25
|RECEP
|DİŞÇİ
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|26
|HAYRİYE
|KÖŞLÜOĞLU
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|27
|AHMET KORKUT
|ÇİÇEKLİ
|YÜKSEK
|ELEKTRİKÇİ
|28
|AYŞENUR
|YILDIZ
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|29
|HAYRETTİN
|ÇAMUR
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|30
|OYA
|KARACAOĞLU
|ORTA
|SİGORTACI
|31
|MUSTAFA
|YETİMOVA
|ORTA
|SERBEST
|32
|ŞEMSETTİN
|VURAL
|YÜKSEK
|ELEKTRONİKÇİ
|33
|SELİM
|DUMAN
|ORTA
|ESNAF
|34
|ENES
|YAY
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|35
|ZEYNEP
|TOPUZ
|YÜKSEK
|SERBEST
|36
|NİHAT
|YETİŞ
|İLK
|EMEKLİ
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İLHAN
|ÇETİN
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|2
|MUSTAFA
|AYTAŞ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|ZANA
|SEZEN
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|4
|RIZA
|AYDIN
|İLK
|İŞÇİ
|5
|TURAN
|İL
|ORTA
|EMEKLİ
|6
|ADİL
|BUDAK
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|ZEYCAN
|KAHRAMAN
|İLK
|EV KADINI
|8
|BERKAY EMİN
|GÜVEN
|ORTA
|İŞÇİ
|9
|RAMAZAN
|EREN
|ORTA
|EMEKLİ
|10
|KAZIM
|BURÇAK
|İLK
|İŞÇİ
|11
|DİLEK
|SEZEN
|ORTA
|İŞÇİ
|12
|SEDAT
|ÖZDEMİR
|İLK
|İŞÇİ
|13
|LEYLA
|EPÖZDEMİR
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|14
|BAYRAM
|EREN
|ORTA
|İŞÇİ
|15
|İZZET
|BUCAK
|İLK
|İŞÇİ
|16
|MEHMET HANİ Fİ
|DÖNER
|İLK
|SERBEST/ÖZEL
|17
|MUHAMMET
|YILDIZ
|ORTA
|İŞÇİ
|18
|MURAT
|İLHAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|19
|ADEM
|YAŞAR
|ORTA
|İŞÇİ
|20
|HAYRULLAH
|KAHRAMAN
|İLK
|SERBEST/ÖZEL
|21
|ESEM
|EREN
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|22
|KASIM
|KAHRİMAN
|İLK
|İŞÇİ
|23
|MAKBULE
|ARSLAN
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|24
|GÜLSÜN
|KARAKAŞ
|ORTA
|İŞÇİ
|25
|EŞREF
|EREN
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|26
|ALİ
|ARSLAN
|İLK
|İŞÇİ
|27
|ŞİYAR
|EREN
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|28
|ZANA RUBAR
|EREN
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|29
|SEDAT
|DEMİREL
|İLK
|İŞÇİ
|30
|SÜNDÜZ
|BAYRAM
|İLK
|EV KADINI
|31
|CELAL
|DEMİREL
|YÜKSEK
|SERBEST
|32
|NURİYE
|GÜNDÜZ
|İLK
|EV KADINI
|33
|MAMED
|DEMİRKOL
|YÜKSEK
|SERBEST
|34
|SENEM
|MENGİ
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|35
|RIDVAN
|ÇİFTÇİ
|İLK
|İŞÇİ
|36
|AZİZ
|ŞİDİM
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ORHAN
|GÖKDEMİR
|YÜKSEK
|GAZETECİ YAZAR
|2
|MUSTAFA MERT
|DOĞAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|HALE
|MİLDAN
|YÜKSEK
|ANTROPOLOG
|4
|GAMZE
|SUNAR
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|5
|MURATHAN
|DEMİRCİOĞLU
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|6
|ERGÜN
|KOÇKAYA
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|SALAHİTTİN
|ASLAN
|ORTA
|AYAKKABICI
|8
|ATAKAN
|BOYOĞLU
|ORTA
|İŞÇİ
|9
|ULAŞ
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|ESNAF
|10
|TURABİ
|KOÇ
|ORTA
|KULE VİNÇ OPERATÖRÜ
|11
|YELİZ
|TAN
|ORTA
|TEKSTİL İŞÇİSİ
|12
|KEMAL
|DALKIR
|İLK
|AYAKKABICI
|13
|İLKER
|TÜRKER
|YÜKSEK
|LOJİSTİK SORUMLUSU
|14
|ORKUN
|DEMİR
|YÜKSEK
|ANTROPOLOG
|15
|NURHAYAT
|KESER
|YÜKSEK
|ANAOKULU ÖĞRETMENİ
|16
|PINAR
|DİKMEN
|ORTA
|MUHASEBE İŞÇİSİ
|17
|EKREM
|EKİNCİ
|ORTA
|TAKI TASARIMCISI
|18
|MURAT
|KIRICI
|YÜKSEK
|BİLGİ İŞLEM UZMANI
|19
|AYŞENUR
|HANLI
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|20
|ÖNER
|COŞTU
|İLK
|İŞÇİ
|21
|MURAT
|KILIÇ
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|22
|OSMAN SERKAN
|DÜZ
|YÜKSEK
|EDİTÖR
|23
|DUYGU
|TÜMER
|ORTA
|MUHASEBE İŞÇİSİ
|24
|İDİL
|BİRBİLEN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|25
|ALİ
|SEÇER
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|26
|AHMET
|ENGİNBAĞ
|ORTA
|TAKSİCİ
|27
|MAHMUT FURKAN
|KESEN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|28
|ORHUN ALP
|KUYUCU
|YÜKSEK
|YAZILIMCI
|29
|FEYRUZ
|CEBİROĞLU
|İLK
|SERBEST
|30
|ALİ
|POLAT
|ORTA
|BELEDİYE İŞÇİSİ
|31
|KIVANÇ İBRAHİM
|ÜNLÜTÜRK
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|32
|DUYGU
|KARADENİZ
|YÜKSEK
|İNSAN KAYNAKLARI UZMANI
|33
|ERHAN
|KIŞKAN
|ORTA
|NAKIŞ İŞÇİSİ
|34
|DENİZ
|AKGÜN
|YÜKSEK
|MUHASEBE İŞÇİSİ
|35
|MUSTAFA GÖKHAN
|ŞANLI
|YÜKSEK
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|36
|ABDÜLKADİR EGE
|SORKUN
|YÜKSEK
|KURGU EDİTÖRÜ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYSEL
|TEKEREK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ADEM
|YAKAR
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|GÜLİN
|KARA
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|4
|ALİ RIZA
|GÜLTEKİN
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|GİZEM
|ÖKSÜZ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|6
|ZAFER
|BİRSİN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|7
|CAHİT
|ALBAYRAK
|ORTA
|EMEKLİ
|8
|AYŞE
|TURHAN ERCAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|9
|BÜLENT
|ERCAN
|YÜKSEK
|ESNAF
|10
|HACER
|ÜNAL
|ORTA
|EMEKLİ
|11
|OKTAY
|ÖZCAN
|İLK
|İŞÇİ
|12
|SANEM EZGİ
|ÜNAL
|YÜKSEK
|TASARIMCI
|13
|FATMA
|YERLİ KAYA
|ORTA
|EV KADINI
|14
|AVNİ
|SEVİNÇ
|İLK
|EMEKLİ
|15
|UMUTCAN
|YİTÜK
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|16
|HELİN
|ÖZKURT
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|17
|TAHSİN
|ERBAŞ
|ORTA
|EMEKLİ
|18
|HASAN
|ERGÜN
|İLK
|EMEKLİ
|19
|SERHAT ELVAN
|TEMİROĞLU
|ORTA
|İŞÇİ
|20
|MEHMET ALİ
|AKKAYA
|ORTA
|İŞÇİ
|21
|DAMLA
|AKTAŞ
|ORTA
|İŞÇİ
|22
|KISMET
|KÜÇÜKLER
|İLK
|İŞÇİ
|23
|MUSTAFA
|Kİ LİNÇ
|ORTA
|İŞÇİ
|24
|TANER
|GÜNAYDIN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|25
|UĞUR CAN
|AYDIN
|ORTA
|İŞÇİ
|26
|ÖZGÜR
|GÜRBÜZ
|ORTA
|İŞÇİ
|27
|AYNUR
|ERTÜRK
|ORTA
|İŞÇİ
|28
|RIZA
|YÜCEL
|ORTA
|İŞÇİ
|29
|CİHANŞAH
|KARAYEL
|İLK
|EMEKLİ
|30
|ENES
|DEMİR
|İLK
|İŞÇİ
|31
|ABDULHAKİM
|POYRAZ
|ORTA
|İŞÇİ
|32
|DİLEK
|KILIÇ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|33
|ERDOĞAN
|YİTÜK
|ORTA
|MUHASEBECİ
|34
|ONUR
|UYĞUN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|35
|CEMAL KUTSİ
|ŞEN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|36
|SÜLEYMAN
|IŞIKCEVAHİR
|ORTA
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DURSUN YAŞAR
|AYDIN
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|2
|LEYLA
|ÜZÜM
|YÜKSEK
|HEMŞİRE
|3
|METİN
|DİŞBUDAK
|ORTA
|EMEKLİ
|4
|SİBEL
|TOPAKTAŞ
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|5
|ÖZNUR
|GEÇKİN
|YÜKSEK
|TEKSTİL İŞÇİSİ
|6
|BATTAL
|KILIÇ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|7
|ELİF
|YILDIRIM GENÇ
|YÜKSEK
|TURİZMCİ
|8
|TEVFİK
|PEKER
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|9
|FATMA
|ÇİÇEK
|İLK
|EMEKLİ
|10
|ŞENER
|BAYAR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|11
|HÜLYA
|AYDIN
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|12
|ÖYKÜ
|BAYAR
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|13
|SİMLASU
|OKKALI
|YÜKSEK
|AVUKAT
|14
|DENİZ
|ALAÇAM
|ORTA
|İŞÇİ
|15
|BERİVAN
|SERT ERDOĞAN
|YÜKSEK
|SEKRETER
|16
|ALİMERDAN
|AYMELEK
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|17
|ÖZLEM
|KÖSEOĞLU
|YÜKSEK
|MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ
|18
|DUYGU
|DAĞDEVİREN
|YÜKSEK
|BÜRO İŞÇİSİ
|19
|İLAYDA
|IŞIKLI
|YÜKSEK
|FİZYOTERAPİST
|20
|MAHİR
|TAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|21
|HÜLYA
|ŞENER
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|22
|NAİL
|YAZICI
|ORTA
|EMEKLİ
|23
|CEM
|YILDIRIM
|ORTA
|BİLGİSAYAR TEKNİKERİ
|24
|MUSTAFA AYDIN
|BAŞALMAZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|25
|ALİ
|YILMAZ
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|26
|EMİN
|KÜLEKCİ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|27
|ESAT MAHMUT
|KARABULUT
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|28
|DENİZ
|BULDUM
|YÜKSEK
|TEKNİKER
|29
|YAKUP
|ÖZNUR
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|30
|SADİ
|KETBUGA
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|31
|CİHAN
|CİHANGİR
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|32
|RÜSTEM
|KARAKUŞ
|YÜKSEK
|ESNAF
|33
|TOLGA
|AKDAŞ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|34
|AKIN
|AYKAÇ
|YÜKSEK
|BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ
|35
|SAMED BARIŞ
|PİRİM
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|36
|CENNET
|KAYALAR
|ORTA
|EMEKLİ
GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|REHAFERHUN
|GÜLÜ
|YÜKSEK
|ESNAF
|2
|RAMAZAN
|TÜRE
|YÜKSEK
|GÜVENLİK GÖREVLİSİ
|3
|METİN
|TATAR
|ORTA
|GÜVENLİK MÜDÜRÜ
|4
|RECEP
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|MİMAR
|5
|RAMAZAN
|AÇIKGÖZ
|YÜKSEK
|KAPTAN
|6
|YASİN
|SOLAK
|ORTA
|PAZARLAMA MÜDÜRÜ
|7
|SÜLEYMAN
|YILDIZ
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|8
|SEDAT
|ALTINKÖK
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|9
|SEVİL
|MUTLU
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|10
|EBRU
|ARLI
|ORTA
|FOTOĞRAFÇI
|11
|MUSTAFA CANER
|KIZGIN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|12
|YEŞİM
|TÜRKAY KIZGIN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|13
|MUSTAFA
|ÜNAL
|ORTA
|ESNAF
|14
|BUĞRAHAN
|BARIŞICI
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|15
|OSMAN VOLKAN
|İLKGÜL
|ORTA
|ESNAF
|16
|FERAŞET
|EKŞİ
|YÜKSEK
|GÜVENLİK MÜDÜRÜ
|17
|YAVUZ
|AYIK
|YÜKSEK
|GÜVENLİK
|18
|SAMİ
|DEMİRTAŞ
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|19
|NAMİYE
|TURAN
|ORTA
|EV HANIMI
|20
|FIRAT
|ÖZER
|YÜKSEK
|TURİZMCİ
|21
|GÜLÇİN
|ORTALIK
|İLK
|EV HANIMI
|22
|UĞUR
|TATAR
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|23
|MURAT
|YETENEK
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|24
|SELDA
|EYGÜL
|ORTA
|EV HANIMI
|25
|EGE
|BAŞAR
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|26
|EMRE
|ÇELİK
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|27
|MURAT
|BALABAN
|İLK
|ESNAF
|28
|TÜRKAN
|ÇALIŞKAN
|YÜKSEK
|EV HANIMI
|29
|GÜLNUR
|TÜRE
|İLK
|EV HANIMI
|30
|ABİDİN
|DURAN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|31
|KURTULUŞ
|ALPASLAN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|32
|BÜŞRA
|BARAN
|ORTA
|EV HANIMI
|33
|MELİH
|TAŞÇI
|YÜKSEK
|MÜZİSYEN
|34
|İREM ŞEBNEM
|ÖZKAN
|YÜKSEK
|AŞÇI
|35
|AYÇA
|OKTAY
|YÜKSEK
|BANKACI
|36
|UMUT
|SEÇİL
|ORTA
|ELEKTRİKÇİ
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ERTUĞRUL
|GÜLSEVER
|YÜKSEK
|MİMAR
|2
|MUSTAFA
|BÜYÜK
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|YUNUS
|CAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|4
|HAZAL
|KARAOĞLAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|RUHİ
|TUNCEL
|ORTA
|EMEKLİ
|6
|RAMAZAN
|ERTAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|7
|ÜNAL
|KİRMİÇ
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|8
|BAŞAK
|ERÜNSAL
|YÜKSEK
|SERBEST
|9
|ÇİĞDEM
|ERİŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|10
|AHMET
|GÜLTEN
|ORTA
|SERBEST
|11
|EZGİ
|SABAZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|12
|PINAR
|ALYANSOĞLU
|YÜKSEK
|SERBEST
|13
|TURAN
|ÜNLÜ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|14
|TUNA
|AÇIKGÖZ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|15
|MERVE
|ÇAÇAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|16
|İBRAHİM
|DÖNMEZ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|17
|METİN
|EĞRİOĞLU
|YÜKSEK
|SERBEST
|18
|EFE CAN
|KALAY
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|19
|ABDULKADİR
|TOZYILMAZ
|ORTA
|EMEKLİ
|20
|RAŞİT GÖKÇE
|MANDACI
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|21
|BÜLENT
|UYGUR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|22
|OLCAY
|AYDIN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|23
|SEVDA
|TÜRKSEVER
|YÜKSEK
|SERBEST
|24
|UĞUR
|ÇOPUR
|ORTA
|SERBEST
|25
|EVRİM
|YILMAZ
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|26
|AHMET
|YILDIRIM
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|27
|NECMİ
|TEZCAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|28
|CANSU
|UZUNBABALAR
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|29
|BERKAY
|MORGÜL
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|30
|FURKAN
|DURAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|31
|MUSTAFA
|KAVURGA
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|32
|ÖMER
|SATI
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|33
|BERKE
|ÖZDAL
|YÜKSEK
|SERBEST
|34
|AZİZ CAN
|AYDIN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|35
|DENİZ
|DOĞAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|36
|YUSUF CAN
|ALTAY
|ORTA
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BAYRAM
|KARACAN
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|2
|ALTAN
|ARAŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|MEHMET CEM
|ÖZEL
|YÜKSEK
|GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
|4
|ABDULLAH
|AZDER
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|5
|ÖMER
|İLHAN
|ORTA
|TEKSTİL
|6
|HAKKI
|KAYA
|ORTA
|İŞ İNSANI
|7
|MUHARREM
|DANIŞMAZ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|8
|GÜLYETER
|SOYDAŞ TORUNOĞLU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|9
|KEMAL
|YILMAZ
|ORTA
|TEKSTİL İNŞAAT
|10
|ŞERİF
|ÇELİK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|11
|KÜBİLAY
|YETİM
|ORTA
|İŞ İNSANI
|12
|İLYAS
|ÖZCAN
|ORTA
|SİGORTACI
|13
|UĞUR
|BAY
|ORTA
|MUHASEBECİ
|14
|ABDULLAH
|AYDIN
|YÜKSEK
|TEKSTİL
|15
|HAYRULLAH
|ÇALIŞIR
|ORTA
|EMEKLİ
|16
|MUHAMMET ALİ
|AKSOY
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|17
|HAKAN
|KARPUZ
|İLK
|ESNAF
|18
|ARZUCAN
|YILDIRMIŞ
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|19
|CELAL RIDVAN
|PARMAKSIZ
|YÜKSEK
|İNŞAAT TAŞERONU
|20
|ABDULLAH
|DEMİROĞLU
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|21
|FATİH MEHMET
|TASASIZ
|YÜKSEK
|MEMUR
|22
|FATİH
|KAYA
|ORTA
|İŞ İNSANI
|23
|SANİYE
|ÇELİK
|ORTA
|İŞLETMECİ
|24
|ZAFER
|TABAŞ
|ORTA
|EMLAKÇI
|25
|HÜSEYİN
|CELEP
|ORTA
|İŞLETMECİ
|26
|ALİ
|AKTAŞ
|ORTA
|EMLAKÇI
|27
|YAŞAR
|TAYAR
|ORTA
|ESNAF
|28
|ERSİN
|AÇAR
|ORTA
|ENGELLİ
|29
|EDA
|YİĞİT
|ORTA
|EĞİTİMCİ
|30
|ADEM
|KAYANER
|ORTA
|YÖNETİCİ
|31
|MUHAMMET ZİYA
|DÖVLETOĞULLARI
|ORTA
|GIDA TEKNİSYENİ
|32
|ERTAN
|EYRİAY
|ORTA
|SERBEST TİCARET
|33
|EYÜP ALİ
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|34
|MUSTAFA NURİ
|KAYA
|ORTA
|MÜTEAHİT
|35
|EDAVİYE
|YALÇIN
|İLK
|EV HANIMI
|36
|COŞKUN
|AÇIL
|ORTA
|ESNAF
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NUMAN
|KURTULMUŞ
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|2
|ÖZLEM
|ZENGİN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|CÜNEYT
|YÜKSEL
|YÜKSEK
|HUKUK İLMİ ÖĞRETİM ÜYESİ
|4
|ZEKERİ YA
|YAPICIOĞLU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|HALİS
|DALKILIÇ
|YÜKSEK
|ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
|6
|RÜMEYSA
|KADAK
|YÜKSEK
|SİYASET BİLİMCİ
|7
|OĞUZ
|ÜÇÜNCÜ
|YÜKSEK
|ŞERBET MESLEK
|8
|BAYRAM
|ŞENOCAK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|9
|ŞAMİL
|AYRIM
|YÜKSEK
|DİĞER MAKİNE MÜHENDİSLERİ
|10
|SEDA
|GÖREN BÖLÜK
|YÜKSEK
|DİĞER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
|11
|NİLHAN
|AYAN
|YÜKSEK
|YÖNETİM KURULU ÜYESİ (ÖZEL SEKTÖR)
|12
|YILDIZ
|KONAL SÜSLÜ
|YÜKSEK
|PSİKOLOG
|13
|ŞENGÜL
|KARSLI
|YÜKSEK
|AVUKAT
|14
|YÜCEL ARZEN
|HACIOĞULLARI
|YÜKSEK
|BESTEKAR/KOMPOZİTÖR
|15
|HALİME
|KÖKÇE
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|16
|MEHMET
|SARI
|YÜKSEK
|AVUKAT
|17
|NEVZAT
|ŞATIROĞLU
|YÜKSEK
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|18
|EKREM
|GÖRÇEKER
|YÜKSEK
|DİĞER ÖZEL SEKTÖR GENEL MÜDÜRLER
|19
|NECATİ
|KARAGÖZ
|YÜKSEK
|GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
|20
|RASİM
|ERDOĞMUŞ
|YÜKSEK
|DİĞER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
|21
|YUSUF
|ASLAN
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|22
|MUSTAFA
|KORKUT
|YÜKSEK
|AVUKAT
|23
|MUTLU
|BOZOĞLU
|YÜKSEK
|ÇİFTÇİ (BAHÇIVAN)
|24
|FETİ AHMET
|BALIN
|YÜKSEK
|ÇALIŞMA EKONOMİSTİ
|25
|OKTAY
|ŞAMDANLI
|ORTA
|AYAKKABI İMALATÇISI (MONTAJ)
|26
|MEHMET
|YILDIZ
|YÜKSEK
|MUHASEBE MÜDÜRÜ
|27
|YILMAZ
|DURMUŞ
|YÜKSEK
|YÖNETİM KURULU BAŞKANI (ÖZEL SEKTÖR)
|28
|NEVİN MİNE
|VURAL
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ (İNŞAAT)
|29
|MEMET
|YALÇIN
|YÜKSEK
|GENEL MÜDÜR
|30
|NAZİF
|ÇETİN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|31
|RAMAZAN
|ARKAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|32
|HARUN
|ÇELİK
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|33
|RASİM
|YAĞAR
|YÜKSEK
|KENDİ İŞLETMESİNDE ÇALIŞAN- PERAKENDE TİCARET
|34
|CEMAL
|TOPTANCI
|YÜKSEK
|METİN YAZARI
|35
|RECEP
|SEYYAR
|YÜKSEK
|DANIŞMAN ( MÜŞAVİR)
|36
|ALİ
|ÇİÇEK
|YÜKSEK
|GENEL MÜDÜR-GAYRİMENKUL TİCARETİ (ÖZEL SEKTÖR)
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DOĞAN
|BEKİN
|YÜKSEK
|YAZAR
|2
|BAYRAM
|SAKARTEPE
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|MUSTAFA
|DOĞAN
|YÜKSEK
|KİMYAGER
|4
|SERHAT
|FINDIK
|YÜKSEK
|DOKTOR
|5
|KADİR
|KARACA
|YÜKSEK
|SANAYİCİ
|6
|ABDURREZZAK
|İLBEYİ
|YÜKSEK
|ESNAF
|7
|RECEP
|EROL
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|8
|SETENAY
|KANAR
|YÜKSEK
|PSİKOLOG
|9
|MUHAMMET ALİ
|ALBAYRAK
|YÜKSEK
|SİYASET BİLİMCİ
|10
|ONUR
|KARSAVRAN
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|11
|BEKİR
|KÜÇÜKÇAYIR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|12
|MEHMET
|YAVAN
|ORTA
|TURİZMCİ
|13
|EMİNE
|BARUTÇU
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|14
|HASAN
|BAHÇİVAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|15
|YAKUP
|POLAT
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|16
|YUNUS EMRE
|TAŞÇI
|YÜKSEK
|TÜCCAR
|17
|ALİ
|YÖNEM
|YÜKSEK
|İLAHİYATÇI
|18
|NURİ
|ÖZATA
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|19
|NEVZAT
|EMİROĞLU
|ORTA
|EMEKLİ
|20
|SERKAN
|KAYA
|ORTA
|LİSE
|21
|İZZEDDİN
|COŞKUN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|22
|TALHA SAİT
|ATAY
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|23
|MEHMET AKİF
|BİÇER
|YÜKSEK
|MİMAR
|24
|BÜLENT
|AYDIN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|25
|HAMZA
|AYDINLAR
|YÜKSEK
|PSİKOLOG
|26
|SAMET
|PEKER
|YÜKSEK
|LOJİSTİK
|27
|RAMAZAN
|DEYİRMENCİ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|28
|YAHYA KEMAL
|KOÇ
|YÜKSEK
|GÜVENLİK
|29
|ESRA
|BAYSAL
|ORTA
|SERBEST
|30
|BATUHAN FATİH
|DOĞAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|31
|FAYSAL
|İLKAN
|ORTA
|MÜTEAHHİT
|32
|NİHAT
|TOKUŞ
|YÜKSEK
|ESNAF
|33
|MAHMUT
|FINDIK
|İLK
|İŞ İNSANI
|34
|MUHAMMET
|KOÇ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|35
|TANSU
|YILMAZ
|YÜKSEK
|MÜTEAHHİT
|36
|YASİN
|TOSUN
|ORTA
|TÜCCAR
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FETİ
|YILDIZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|İSMAİL FARUK
|AKSU
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|3
|HAYATİ
|ARKAZ
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU
|4
|ARZU
|ERDEM
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|5
|GÖKHAN TÜRKEŞ
|ÖNGEL
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|6
|DAVUT
|HASKIRIŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|7
|AHMET SAVAŞ
|ÇOLAK
|YÜKSEK
|SOSYOLOG/ANTROPOLOG
|8
|ÖZGE
|TEKOĞULLARI
|YÜKSEK
|MİMAR
|9
|AYLİN
|YÜKSEL ÜLKER
|YÜKSEK
|UZMAN TIP DOKTORU
|10
|METİN
|ARI
|ORTA
|OTEL İŞLETMECİSİ
|11
|BAHATTİN
|ŞENGÜL
|YÜKSEK
|SİYASET BİLİMCİ
|12
|OSMAN
|BÜYÜKKAYA
|YÜKSEK
|MİKROBİYOLOG
|13
|UYGAR ORAL
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|14
|ALPARSLAN
|ÇATAK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|15
|İLKAY
|KAYMAK
|ORTA
|ESNAF
|16
|DİLARA
|ERKUT
|YÜKSEK
|TURİZMCİ
|17
|ASLI HAN
|SOYLU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|18
|MUSTAFA
|SEPİN
|YÜKSEK
|KAMU GÖREVLİSİ
|19
|JASMİNA
|TÜRKOĞLU
|YÜKSEK
|PSİKOLOG
|20
|VOLKAN
|BÜYÜKUSTA
|YÜKSEK
|MEMUR
|21
|NERGİS
|GÖK
|ORTA
|FİLOLOG
|22
|OKAN
|DEMİR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|23
|MESUT
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|AVUKAT
|24
|MUSTAFA
|ALP
|ORTA
|İŞ İNSANI
|25
|MEHMET
|BAŞAK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|26
|MEHMET ŞENER
|ÇELİK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|27
|BEKİR SITKI
|KARAUSTA
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|28
|MEHMET GALİP
|DERE
|YÜKSEK
|BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
|29
|ENES
|YILMAZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|30
|MEHMET SIDDIK
|KAPLAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|31
|HAKAN
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|32
|HAKAN
|TOPSAKAL
|YÜKSEK
|BİLGİSAYAR PROGRAMCISI
|33
|FATİH MEHMET
|ÇETİNKAYA
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|34
|MEHMET ALİ
|ÖZEL
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|35
|MUHAMMED RAFET
|YİĞİT
|YÜKSEK
|FİNANSAL ANALİSTCİ
|36
|BÜLENT
|ÖZCAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÇİĞDEM
|KILIÇGÜN UÇAR
|YÜKSEK
|TARİHÇİ
|2
|İSKENDER
|BAYHAN
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|3
|ÇİÇEK
|OTLU
|ORTA
|SİYASETÇİ
|4
|CELAL
|FIRAT
|ORTA
|SERBEST
|5
|CEMİL
|GÜNGÖREN
|ORTA
|SERBEST
|6
|KEREM
|FIRTINA
|YÜKSEK
|OYUNCU
|7
|İLKNUR
|BİROL
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|8
|ABDULHAKİM
|DAŞ
|ORTA
|SİYASETÇİ
|9
|ÇİÇEK
|ARIÇ
|ORTA
|SİYASETÇİ
|10
|EDİP
|ARSLAN
|İLK
|SERBEST
|11
|ERDAL
|ATAŞ
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|12
|YILDIZ
|SEVEN
|İLK
|EV KADINI
|13
|YAVUZ
|OKÇUOĞLU
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|14
|FERDİ
|YAMAR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|15
|NALAN
|ÇELİK
|ORTA
|İŞÇİ
|16
|UĞUR
|ŞEKER
|YÜKSEK
|AVUKAT
|17
|NEVRİM
|KOTANOĞLU
|ORTA
|SERBEST
|18
|YUSUF
|YALVAÇ
|ORTA
|İŞÇİ
|19
|GÜLFİRAZ
|SAĞLIK
|ORTA
|EV KADINI
|20
|HÜSEYİN
|ÇALİŞCİ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|21
|ELİF
|BAYSAL
|ORTA
|SERBEST
|22
|NİZAM ETTİN
|ÖZTÜRK
|ORTA
|SERBEST
|23
|ÖZGÜL
|BAYDOĞAN
|İLK
|EV KADINI
|24
|ERCAN
|SAĞLAM
|İLK
|SERBEST
|25
|NESRİN
|ASLAN
|ORTA
|SERBEST
|26
|FAİK
|DELİ
|ORTA
|SERBEST
|27
|FATMA
|KÖMÜRCÜ
|ORTA
|EV KADINI
|28
|HÜSEYİN
|FİDANBOY
|ORTA
|İŞÇİ
|29
|LEVENT
|GÖKÇEK
|YÜKSEK
|SERBEST
|30
|AYŞE
|CENGİZ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|31
|ABDURRAZAK
|EKİNCİ
|ORTA
|SERBEST
|32
|HASAN ARDA
|i LALDI
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|33
|SEFA
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|SERBEST
|34
|MEHMET ŞERİF
|ÖNER
|YÜKSEK
|AVUKAT
|35
|ERGÜN
|ŞİMŞEK
|YÜKSEK
|MİMAR
|36
|İRFAN
|HÜLAKÜ
|YÜKSEK
|MALİYECİ
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ERKAN
|BAŞ
|YÜKSEK
|MİLLETVEKİLİ
|2
|MERYEM
|GÖKTEPE TÜRKMEN
|YÜKSEK
|TEKNİKER
|3
|UMUR EKREM
|TALU
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|4
|YAPRAK DİDEM
|KORYÜREK ARMUTLU
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|5
|ÖZLEM
|TEKE
|YÜKSEK
|ÇEVRE MÜHENDİSİ
|6
|FEREMEZ
|TUNCAY
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|7
|JİYAN
|AYBAR
|ORTA
|KARGO İŞÇİ
|8
|AYLİN
|DOĞAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|9
|BİLGEHAN TUBA
|TİRYAKİ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|10
|NİLAY
|BARKIN
|YÜKSEK
|ÜRETİM
|11
|NİLER
|ALBAYRAK
|İLK
|KAMU İŞÇİSİ
|12
|EKREM
|ERDİN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|13
|VEYSEL
|DÖNMEZ
|YÜKSEK
|KARGO İŞÇİSİ
|14
|AHMET
|ORAL
|YÜKSEK
|PAZARLAMA
|15
|EBRU
|KIRANER
|YÜKSEK
|SAĞLIKÇI
|16
|MUHAMMED
|ÇELİK
|ORTA
|İŞÇİ
|17
|SAADET
|ÖZSOY
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|18
|FERHAT
|ÇELİKOĞLU
|ORTA
|İŞÇİ
|19
|ÖMER
|TURA
|YÜKSEK
|SOSYAL HİZMET
|20
|ALEV
|SAMATLIOĞLU
|YÜKSEK
|ÖĞRETİCİ
|21
|MUHAMMET MÜCAHİT
|FİLİZ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|22
|TANYEL
|SÜZER
|YÜKSEK
|DAVRANIŞ ANALİSTİ
|23
|ÜMİT
|DENİZ
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|24
|FATMA
|BERAZİOĞLU
|YÜKSEK
|DOKTOR
|25
|SERKAN
|GENÇ
|YÜKSEK
|OYUNCU
|26
|GÜNGÖR
|KAYA
|İLK
|İNŞAAT İŞÇİ
|27
|GÖZDE
|ÖZEL
|YÜKSEK
|HEMŞİRE
|28
|NİLGÜN
|TUTAK
|YÜKSEK
|DIŞ TİCARET UZMANI
|29
|ŞAHİN
|ÖZSOY
|YÜKSEK
|BİYOMEDİKAL UZMANI
|30
|ÖZGE
|İNCE
|YÜKSEK
|AVUKAT
|31
|ANIL
|GÜLER
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|32
|YAĞMUR
|ÇETİN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|33
|NURHAK GÖRKEM
|DOĞAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|34
|İLKİN
|ERKORKUT
|YÜKSEK
|ESNAF
|35
|MELİKE
|BAKIŞ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|36
|GÜN ÇAĞ
|AYDIN
|YÜKSEK
|ESNAF
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İRFAN
|UZUN
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|BİLAL
|YALÇIN
|İLK
|SERBEST
|3
|SELEN
|FİDANCI
|ORTA
|SERBEST
|4
|DUYGU
|GÜNDOĞDU
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|SERHAT
|CAN
|ORTA
|SERBEST
|6
|RAMAZAN
|ERGİN
|ORTA
|SERBEST
|7
|BİLAL
|BEKTAŞ
|ORTA
|SERBEST
|8
|HATİCE İLKNUR
|UZUN
|YÜKSEK
|SERBEST
|9
|NESRULLAH
|PİROL
|İLK
|SERBEST
|10
|MAHİR
|VARLI
|ORTA
|SERBEST
|11
|AYDIN
|KELEŞ
|ORTA
|SERBEST
|12
|AHMET
|TOPAL
|ORTA
|SERBEST
|13
|TUNCAY
|KAPLAN
|ORTA
|SERBEST
|14
|HÜDAVER
|KURT
|YÜKSEK
|SERBEST
|15
|OZAN EFE
|BAŞ
|ORTA
|SERBEST
|16
|MURAT
|ALPASLAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|17
|GÜLSÜM
|GÖKGÖZ
|YÜKSEK
|SERBEST
|18
|ABDULKADİR
|BAYRAM
|ORTA
|SERBEST
|19
|EDANUR
|SUNDUVAÇ
|YÜKSEK
|SERBEST
|20
|EZGİ
|ULUDAĞ
|ORTA
|SERBEST
|21
|RESUL
|TEPELİ
|ORTA
|SERBEST
|22
|FERAY
|ÖZEROL
|YÜKSEK
|SERBEST
|23
|FETTULLAH
|ÇİFTÇİ
|İLK
|SERBEST
|24
|KADER
|EFEKÖZDEMİR
|ORTA
|SERBEST
|25
|FATMA
|KESKİN
|ORTA
|SERBEST
|26
|AHMET
|Kİ LİNÇ
|İLK
|SERBEST
|27
|MUHAMMET ALPER
|ABUL
|YÜKSEK
|SERBEST
|28
|MUSTAFA
|ERGİN
|ORTA
|SERBEST
|29
|OKAN
|KAPTAŞ
|YÜKSEK
|SERBEST
|30
|NURİ
|KANDEMİR
|ORTA
|SERBEST
|31
|OĞUZHAN
|ÖZER
|ORTA
|SERBEST
|32
|ALİRIZA
|ACAR
|YÜKSEK
|SERBEST
|33
|EROL
|BOYACI
|İLK
|SERBEST
|34
|AYŞE
|ŞAHİN
|ORTA
|SERBEST
|35
|MUSTAFA
|POYRAZ
|ORTA
|SERBEST
|36
|AYHAN
|AKSOY
|ORTA
|SERBEST
|ANAVATAN PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA ONUR
|AYDIN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|NİHAT
|ÖZSUNAR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|CENK
|YILMAZ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|4
|ALİ ÜNAL
|YILMAZ
|YÜKSEK
|DOKTOR
|5
|FURKAN
|UZUN
|YÜKSEK
|İŞ GÜVENLİĞİ UZM
|6
|AYSUN
|AKÇA
|YÜKSEK
|TV SUNUCUSU
|7
|ZİYA
|ERDOĞAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|8
|KENAN
|TAYLAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ EMNİYETÇİ
|9
|ERSİN
|YILMAZ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|10
|SAMET
|KILIÇ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|11
|YAKUP
|KARAKAYA
|ORTA
|SERBEST
|12
|İDRİS
|AYDIN
|ORTA
|TEKSTİLCİ
|13
|YELCEN
|YEŞİLYURT
|ORTA
|İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
|14
|ABDULKERİM
|SELMAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|15
|AHMET KERİM
|AKSOY
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|16
|MUSTAFA
|AKGÜN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|17
|YAĞMUR
|BAYCAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|18
|GAMZE
|KAYA
|ORTA
|EV HANIMI
|19
|TEMEL
|YAHYA
|YÜKSEK
|BANKACI
|20
|YAKUP
|ÖZDEMİR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|21
|AHMET
|ALAĞAŞ
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|22
|SEZAİ
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|AVUKAT
|23
|CEM ASLAN
|ASİLTÜRK
|YÜKSEK
|EMEKLİ EMNİYETÇİ
|24
|MUSTAFA
|KEYF
|ORTA
|İŞ İNSANI
|25
|DİYAR
|SÖNMEZTÜRK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|26
|İSMAİL
|ÖZBEK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|27
|MURAT
|AYVALITAŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|28
|MUSTAFA
|ÜNAL
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|29
|YELİZ
|KOCABEY
|YÜKSEK
|EV HANIMI
|30
|DERYA İLKNUR
|ALBAYRAK
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|31
|CAHİT
|ÖZKAYA
|ORTA
|İŞ İNSANI
|32
|BULUT
|SOYAL
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|33
|BUĞRA
|YILMAZ
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|34
|HARUN
|ÇAKI
|ORTA
|İŞ İNSANI
|35
|İBRAHİM HALİL
|ALTUNKAYA
|ORTA
|TURİZM
|36
|FİKRİ
|YEŞİLYURT
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|ŞAHBAZ
|YÜKSEK
|DOKTOR
|2
|ALİ SERDAR
|ÇINGI
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|GÜLTEN
|ARABULAN
|İLK
|İŞÇİ
|4
|UTKU
|BUKSUR
|YÜKSEK
|ECZACI
|5
|AYLA
|ŞAHBAZ
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|SAYİM
|UZUN
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|AYBARS
|YALÇINKAYA
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|8
|YILMAZ
|BALKESE
|ORTA
|İŞÇİ
|9
|GÖKAN
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|10
|YÜKSEL
|BEDİR
|YÜKSEK
|PSİKOLOG
|11
|DENİZ
|SARIKAYA
|YÜKSEK
|KİMYAGER
|12
|ORHAN
|BARTO
|İLK
|İŞÇİ
|13
|CUMA
|YILDIZ
|ORTA
|EMEKLİ
|14
|NAİLE
|KOÇ EFE
|YÜKSEK
|SOSYOLOG
|15
|DEVRİM DEREN
|ARSLAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|16
|ÇİĞDEM
|KELEŞ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|17
|ZEYNEP KIVILCIM
|ASLAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|18
|HATİCE
|YILDIZ
|İLK
|İŞÇİ
|19
|ULAŞ
|ÖZÇELİK
|ORTA
|İŞÇİ
|20
|ÖNDER
|KARA
|ORTA
|İŞÇİ
|21
|NEJLA
|SAĞIR
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|22
|ZAFER
|DAĞGÖKDENİZ
|ORTA
|İŞÇİ
|23
|NERİMAN
|YILDIRIM
|ORTA
|İŞSİZ
|24
|YASİN
|AKBULUT
|ORTA
|İŞSİZ
|25
|FERMANİ
|SERÇEŞME
|ORTA
|İŞÇİ
|26
|HİLMİ
|KARAMAN
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|27
|BİRCAN
|KÜSKÜ
|ORTA
|İŞÇİ
|28
|ERTUĞRUL
|YAVUZ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|29
|EROL ŞAHİN
|KAYGUSUZ
|ORTA
|İŞÇİ
|30
|AYTEN
|ÖZAY
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|31
|LEYLA
|ADEKA
|İLK
|İŞÇİ
|32
|NURSEL
|GÜLTEPE
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|33
|GÜVEN
|KALKAN
|ORTA
|İŞÇİ
|34
|AYLİN
|BAĞDAT
|ORTA
|işçi
|35
|GÜNEY
|PALA
|ORTA
|İŞÇİ
|36
|HAVVA
|DELEK
|YÜKSEK
|TEKNİKER
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NEJDAT
|TOPÇU
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|2
|TAHSİN
|TAŞTAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|AHMET TURAN
|TAŞKENT
|ORTA
|EMEKLİ
|4
|ÜNAL
|TEK
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|5
|HACER
|GÖKDOĞAN
|YÜKSEK
|ÖZEL SEKTÖR
|6
|BİROL
|YAMAN
|ORTA
|ÖZEL SEKTÖR
|7
|YÜCEL
|ÖZTÜRK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|8
|TURAN
|BARAN
|ORTA
|ÖZEL SEKTÖR
|9
|HAMİT
|CİLALI
|ORTA
|ÖZEL SEKTÖR
|10
|EMRE
|GENÇ
|YÜKSEK
|ÖZEL SEKTÖR
|11
|ALİ
|PAYAS
|YÜKSEK
|SİGORTACI
|12
|CELAL
|BAYAR
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|13
|SÜLEYMAN
|GÜL
|İLK
|ÖZEL SEKTÖR
|14
|YELİZ
|AVCU
|YÜKSEK
|ÖZEL SEKTÖR
|15
|İSLAM
|UZUN
|ORTA
|ÖZEL SEKTÖR
|16
|CELAL
|YÜZÜK
|İLK
|İŞ İNSANI
|17
|HATİCE SONGÜL
|BAYRAMOĞLU
|ORTA
|ÖZEL SEKTÖR
|18
|BÜLENT
|DEMİRPOLAT
|ORTA
|İŞ İNSANI
|19
|FATMANUR
|KÜÇÜK
|ORTA
|ÖZEL SEKTÖR
|20
|ERDAL
|YOLCU
|İLK
|EMEKLİ
|21
|ÖMER BAHADIR
|TAVUSBAY
|ORTA
|İŞ İNSANI
|22
|NAİL
|YILMAZ
|ORTA
|ÖZEL SEKTÖR
|23
|YÜKSEL
|ÖZCAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|24
|SELHATTİN
|AŞ i RAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|25
|HALİL İBRAHİM
|CANİK
|İLK
|EMEKLİ
|26
|KÜRŞAD
|TAŞKENT
|ORTA
|TEKSTLİ
|27
|ASLI
|TEK
|ORTA
|ÖZEL SEKTÖR
|28
|RAMAZAN
|KOYUNCU
|İLK
|EMEKLİ
|29
|YUSUF
|DİRİCE
|ORTA
|İŞ İNSANI
|30
|MÜSLÜM
|BUCAK
|ORTA
|ÖZEL SEKTÖR
|31
|ERTUĞRUL
|BARAN
|YÜKSEK
|GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
|32
|UĞUR
|ÖZ
|ORTA
|ÖZEL SEKTÖR
|33
|KAZİM
|BOZKURT
|ORTA
|ÖZEL SEKTÖR
|34
|MUCİP
|TUNÇ
|ORTA
|ÖZEL SEKTÖR
|35
|MURAT
|GÜÇLÜ
|ORTA
|EMEKLİ
|36
|MURAT
|ÖZDİL
|İLK
|ÖZEL SEKTÖR
|VATAN PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EMİN SELİM
|AKGÜL
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|BARBAROS
|BAHÇELİOĞLU
|YÜKSEK
|DİŞ HEKİMİ
|3
|MUSTAFA İLKER
|YÜCEL
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|4
|HÜRMÜZGÜLNUR
|BAYBURT
|ORTA
|BALE EĞİTMENİ
|5
|GÜNEŞ
|BATUM
|YÜKSEK
|MİMAR
|6
|EROL
|ALTACA
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|7
|GÜLŞEN
|ŞEN KORKMAN
|YÜKSEK
|TURİZMCİ
|8
|OKTAY
|EKMEN
|ORTA
|ESNAF
|9
|ZEYNEP
|ÇAKMAK
|İLK
|EV HANIMI
|10
|MEHMET KÜRŞAT
|BOZKURT
|YÜKSEK
|ACİL TIP DOKTORU
|11
|İSA
|ALTUN
|YÜKSEK
|GAZETECİ YAZAR
|12
|AYHANIM
|KUZUGÜDENLİOĞLU
|YÜKSEK
|BALE EĞİTMENİ
|13
|İSRAFİL
|ALTUN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|14
|İBRAHİM
|SEVİLMİŞ
|ORTA
|APARTMAN GÖREVLİSİ
|15
|İBRAHİM ETHEM
|ERÇİN
|ORTA
|İŞLETMECİ
|16
|ARİF
|DOĞAN
|ORTA
|İŞÇİ
|17
|İBRAHİM
|BENLİ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|18
|MURAT
|KATLANÇ
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|19
|YAĞIZHAN
|ONAT
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|20
|VİLDAN
|KANBUR
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|21
|ŞEVKİ
|TERZİOĞLU
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|22
|MELİKE
|GÜLER KADAN
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|23
|ZAFER
|ALPUĞAN
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|24
|RAMAZAN EMRE
|OFLAZ
|ORTA
|FELSEFECİ
|25
|BARIŞ
|DİKMEN
|YÜKSEK
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|26
|NURSEL
|IŞIKSOY
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|27
|BARAN
|ŞİMŞEK
|ORTA
|İŞÇİ
|28
|SERDAR
|ABATAY
|YÜKSEK
|SAHAF
|29
|İBRAHİM SERHAT
|ÖZBAŞ
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|30
|İBRAHİM
|ERDOĞAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|31
|RASİME CEREN
|AKSU
|ORTA
|GAZETECİ
|32
|LATİF
|AYDIN
|ORTA
|İŞÇİ
|33
|ZÜHAL
|ASLAN
|ORTA
|EMEKLİ
|34
|ANIL
|HANÇERLİ
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|35
|ELİF BEYZA
|TEKİN
|YÜKSEK
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|36
|KIYMET
|YILDARI
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSA
|ŞABAHAT
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|OSMAN
|KARAKUŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|METİN
|ORTAKÇI
|İLK
|İŞ İNSANI
|4
|NAİM
|ŞABAHAT
|ORTA
|İŞ İNSANI
|5
|SEDAT
|TERZİ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|6
|HACI MUSTAFA
|CEVİZ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|7
|ÜZEYİR
|YILDIRIM
|İLK
|İŞ İNSANI
|8
|EMRE
|DÖNDER
|ORTA
|İŞ İNSANI
|9
|MURAT
|SEVİNÇHAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|10
|MUHAMMET
|DUMRUL
|ORTA
|İŞ İNSANI
|11
|KADİR
|TEKAVUT
|ORTA
|İŞ İNSANI
|12
|ZEKİ
|AKDOĞAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|13
|LEYLA
|BOZKUŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|14
|FERHAT CEMAL
|BOZKUŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|15
|GÖRKEM
|BENLİ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|16
|AŞKIN
|YILMAZ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|17
|VELAT
|TAŞDİREK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|18
|SELİM
|YERDELEN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|19
|MUSTAFA
|DOĞRAMACI
|ORTA
|İŞ İNSANI
|20
|VOLKAN MEHMET
|ARSLAN
|İLK
|İŞ İNSANI
|21
|FURKAN
|CEVİZ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|22
|ABDULKADİR
|YAZIL
|ORTA
|İŞ İNSANI
|23
|ÇAĞLAR
|SEÇİLMİŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|24
|AYŞE BURÇİN
|TETİK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|25
|MEHMET ŞERİF
|SİNCAR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|26
|NAZİF
|HEZER
|ORTA
|İŞ İNSANI
|27
|SİNAN
|AYDIN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|28
|TAHA
|BAKİ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|29
|YAKUP
|AKKURT
|ORTA
|İŞ İNSANI
|30
|ZEYNEP
|ÖZKARA
|ORTA
|İŞ İNSANI
|31
|BAHATTİN
|ÇOBAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|32
|MUHAMMET AKİF
|TUNÇ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|33
|HACI ÖZGÜR
|ÖZTÜRK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|34
|ARİFE
|DURMAZ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|35
|OSMAN
|GÖK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|36
|ABDULLAH CAN
|ALTUN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ENGİN
|ALTAY
|YÜKSEK
|EĞİTİM YÖNETİCİSİ - ÖĞRETMEN
|2
|ERDOĞAN
|TOPRAK
|YÜKSEK
|MİLLETVEKİLİ
|3
|TÜRKAN
|ELÇİ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|İLHAN
|KESİCİ
|YÜKSEK
|ENDÜSTRİ YÜKSEK MÜHENDİSİ
|5
|ZEYNEL
|EMRE
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|MUSTAFA
|YENEROĞLU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|BÜLENT
|KAYA
|YÜKSEK
|AVUKAT
|8
|DOĞAN
|DEMİR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|9
|ÖZGÜR
|KARABAT
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|10
|MEDENİ
|YILMAZ
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU
|11
|TURAN TAŞKIN
|ÖZER
|YÜKSEK
|AVUKAT
|12
|DORUK
|BULUT
|YÜKSEK
|ÇİFTÇİ YÖNETİCİ
|13
|OĞUZ KEMAL
|YAKAR
|YÜKSEK
|SİYASET BİLİMCİ - İLETİŞİMCİ
|14
|TURGAY
|ÖZCAN
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR SERBEST MUHASEBECİ
|15
|FEVZİ
|DONAT
|YÜKSEK
|YATIRIM UZMANI
|16
|UTKU CANER
|ÇAYKARA
|YÜKSEK
|MAKİ NA MÜHENDİSİ
|17
|HÜSEYİN REMZİ
|GÖKBULAK
|YÜKSEK
|ZİRAATÇİ
|18
|BAYRAMALİ
|ÇEŞMECİ
|ORTA
|SANAYİCİ
|19
|RECEP
|KARAKOÇ
|YÜKSEK
|İŞVEREN
|20
|BURAK
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|DIŞ TİCARET DANIŞMANI
|21
|EDA
|KURT
|YÜKSEK
|AVUKAT
|22
|KAZIM
|ÖZEREN
|ORTA
|İŞ ADAMI
|23
|MARGARİT
|DİKME
|ORTA
|İŞ İNSANI - EMEKLİ
|24
|MEHTAP
|ALBAYRAK
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|25
|NAZLI
|AKYÜZ
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|26
|ÖZLEM
|DURDAĞI DOKUYUCU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|27
|SİNAN
|KARAHAN
|YÜKSEK
|GAZETECİ BELGESEL YÖNETMENİ
|28
|SİNEM
|ÖZCAN
|YÜKSEK
|DEVLET MEMURU
|29
|SÜLEYMAN
|ŞAFAK
|YÜKSEK
|SANAYİ ESNAF
|30
|CEMAL
|DOĞAN
|YÜKSEK
|İNŞAAT
|31
|HÜSEYİN ARDA
|ENGİZEK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|32
|TURGUT
|KOÇ
|ORTA
|SERBEST
|33
|SERVER
|GÖKMEN
|ORTA
|SERBEST MUHASEBECİ
|34
|ENDER
|UNUTAN ERSÖZLÜ
|YÜKSEK
|AVUKAT/ARABULUCU
|35
|NEŞE
|KIYIK
|YÜKSEK
|ECZACI
|36
|YAREN
|KARACA
|YÜKSEK
|UZMAN PSİKOLOG
İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ERSİN
|BEYAZ
|YÜKSEK
|MİMAR
|2
|SEYİTHAN
|İZSİZ
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|3
|AYŞE SİBEL
|YANIKÖMEROĞLU
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|4
|ŞÜKRÜ
|KULEYİN
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|5
|CELAL
|KARAPINAR
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|6
|HAMZA
|YURTSEVER
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|SELÇUK
|KEDİ
|ORTA
|İŞ ADAMI
|8
|MEHTAP NAZAN
|GÖKTAŞ
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|9
|METİN
|BOZKURT
|ORTA
|YÖNETİCİ
|10
|FEVZİ FATİH
|OĞUZ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|11
|ETHEM
|BAYKAL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|12
|ÜLKÜ
|AYAYDIN
|YÜKSEK
|MÜŞAVİR
|13
|DOĞAN
|AVCI
|YÜKSEK
|MÜŞAVİR
|14
|ADNAN SİNAN
|ÇAKIROĞLU
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|15
|AYHAN
|BÖLÜKBAŞI
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|16
|METE
|KOCA
|YÜKSEK
|MÜŞAVİR
|17
|SURURİ
|KARABAL
|ORTA
|İŞ ADAMI
|18
|NAZMİYE
|İZGİN
|YÜKSEK
|DİĞER
|19
|SEVİNÇ
|GÜMÜŞ
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|20
|MEHMET ALİ
|UYKUR
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|21
|ZEKİ
|BULGAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|22
|ARZU
|ÖNŞEN
|YÜKSEK
|DANIŞMAN
|23
|ŞULE
|AĞAÇAYAK ERSOY
|YÜKSEK
|MÜŞAVİR
|24
|HÜRANA
|GÜNGÖR
|YÜKSEK
|İÇ MİMAR
|25
|MELİHA
|APAYDIN
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|26
|ARZU
|ŞİMŞEK
|ORTA
|ESNAF
|27
|BUSE
|ALBAYRAK
|YÜKSEK
|POLİTİKACI
|28
|MERYEM
|TANRIVERDİ GÖKTAŞ
|YÜKSEK
|İŞ KADINI
|29
|ATAKAN
|ÖZKAN
|YÜKSEK
|DOKTOR
|30
|HASAN
|KAYA
|YÜKSEK
|DOKTOR
|31
|ŞEREF
|TAMTÜRK
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|32
|ASİYE
|KÜÇÜKYILMAZ
|ORTA
|DİĞER
|33
|BURAK
|USTALI
|YÜKSEK
|MÜFETTİŞ
|34
|KÜRŞAT
|ÖZER
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|35
|SELMA
|SARICAOĞLU ÇALIŞKAN
|YÜKSEK
|ECZACI
|36
|FİLİZ
|ÇELİK
|ORTA
|İŞLETMECİ
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|VECDET
|ÖZ
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU
|2
|YAKUP
|KAPTAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|UĞUR
|BATUR
|YÜKSEK
|MİMAR
|4
|FERRUH
|ÖZKAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|5
|SEDAT
|TİMUR
|YÜKSEK
|PİLOT
|6
|KADRİYE
|KUNDURACI
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|7
|MURAT EMRE
|YARDİBİ
|YÜKSEK
|VETERİNER HEKİM
|8
|ZEHRA
|ÇATALBAŞ
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|9
|HASAN
|ÖZUZUN
|ORTA
|YÖNETİCİ
|10
|KEMAL
|NOYANLI
|YÜKSEK
|EMEKLİ SUBAY
|11
|ŞEVKİ
|ÖZEN
|YÜKSEK
|SERBEST MUHASEBECİ
|12
|ATİLLA
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|13
|YUSUF SAVAŞ
|FIRAT
|ORTA
|E-TİCARET YÖNETİCİSİ
|14
|EREN
|GÖK
|YÜKSEK
|SOSYAL MEDYA YÖNETİCİSİ
|15
|UĞUR
|IŞIK
|ORTA
|MAKİNE TEKNİSYENİ
|16
|ASENA
|GÜBÜL
|YÜKSEK
|TV PLANLAMA UZMANI
|17
|SEYİT
|KAYA
|ORTA
|İŞLETME
|18
|HATİCE
|BARBAROS KARADAĞ
|İLK
|REKLAMCI
|19
|MUHAMMET KILIÇ
|ARSLAN
|YÜKSEK
|ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
|20
|ŞEVVAL
|ERDEL
|YÜKSEK
|LABORANT
|21
|MEHMET ONAT
|ALBAYRAK
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|22
|CHASAN
|CHASAN
|YÜKSEK
|SATIŞ PERSONELİ
|23
|SADIK
|KIRMAN
|YÜKSEK
|PİLOT
|24
|YUSUFJANKAT
|GÜNDOĞAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|25
|UĞUR
|TÜRKYILMAZ
|YÜKSEK
|SERBEST
|26
|AHMET
|ÇETİN
|YÜKSEK
|KOZMETİK ÜRETİCİSİ
|27
|DOĞAN
|BAYDUR
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|28
|CAN BATUR
|YILDIRIM
|ORTA
|İŞLETMECİ
|29
|BEDİRHAN
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|DİJİTAL MEDYA
|30
|EDANUR
|YANIK
|YÜKSEK
|MİMAR
|31
|İSMAİL İLKAY
|BODUROĞLU
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|32
|UFKUM
|ZEYLAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|33
|OSMAN
|ÇETİN KAYA
|ORTA
|TESİSATÇI
|34
|FATİH
|KAYA
|YÜKSEK
|AVUKAT
|35
|NURCAN
|ALPTEKİN
|ORTA
|SERBEST
|36
|MUHAMMET ENES
|CENGİZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|BAĞIMSIZ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|LÜTFÜ
|KARAYEL
|İLK
|SERBEST MESLEK
|2
|SEZGİN
|SİNCAR
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|3
|DERYA
|AKDEMİR
|ORTA
|YAZAR
|4
|SEZEN
|ÖZEN
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|5
|MURAT
|ÜNAL
|ORTA
|EMEKLİ
|6
|TAYFUN
|KOCA
|ORTA
|TIR ŞOFÖRÜ
|7
|FEHMİ
|ÖZTÜRK
|İLK
|SERBEST MESLEK
|8
|ADNAN
|YELMEN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|9
|MUHAMMET ALİ
|OKUL
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|10
|İLHAN
|VARLIK
|ORTA
|EMEKLİ POLİS MEMURU
(SÜRECEK)