Antalya-İngiltere seferi yapan uçak pilot rahatsızlığı nedeniyle acil iniş yaptı

Antalya'dan İngiltere'ye gitmek üzere havalanan Jet2 Airlines'a ait yolcu uçağı, pilotun rahatsızlanması üzerine Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Jet2'nin B737-800 tipi uçağındaki görevli pilotun istifra etmesi üzerine, Antalya Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile acil iniş için irtibata geçildi. Gerekli hazırlıkların ardından uçak sorunsuz şekilde Antalya Havalimanı'na indi.

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, AA muhabirine, acil iniş talebinin ardından gerekli prosedürlerin hemen yerine getirildiğini ve uçağın kontrollü şekilde iniş yaptığını söyledi.

Rahatsızlanan pilotun, sağlık ekiplerince müdahalede bulunulmasının ardından hastaneye kaldırıldığını belirten Seyitoğlu, "Pilotun sağlık durumu iyi. Uçak da prosedüre uygun şekilde gönderildi." dedi.

