Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı

Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 3-0 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası konuştu. Üzüntüsünü dile getiren milli oyuncu, "Güzel başladık aslında, penaltıyı atsak çok farklı olabilirdi. Bunlar maçı kaybettikten sonra çok önemli değil'' yorumunu yaptı.

Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'in 31. haftasında 3-0 kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

''PENALTIYI ATSAK ÇOK FARKLI OLABİLİRDİ''

Mücadeleyi değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, kaçırdıkları penaltı ile ilgili "Güzel başladık aslında, penaltıyı atsak çok farklı olabilirdi. Bunlar maçı kaybettikten sonra çok önemli değil." dedi.

''KEŞKE' DEMEYELİM DİYE KONUŞTUK AMA...''

Sözlerine devam eden Kerem Aktürkoğlu "Maçtan önce 'Keşke' demeyelim diye konuştuk ama maçtan sonra 'keşke' diyoruz. Bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. İstedikleri galibiyeti alamadık, sorumluluk bizlerde... Diyecek bir şey yok!" ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Yorumlar (1)

Haber Yorumları — balabey aziz:

Birazda top oynaşan keşke

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

