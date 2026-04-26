Almanya'da film gibi soygun: 850 bin Euro'luk vurguna 10 dakika yetti

Almanya’nın Sarstedt kentinde, film sahnelerini aratmayan bir hız ve teknolojiyle gerçekleştirilen dev soygun, ülke gündemine oturdu. Atelva Media GmbH şirketine ait depoya giren profesyonel hırsızlar, sinyal kesici kullanarak güvenlik sistemlerini devre dışı bıraktı ve sadece 10 dakika içinde 4 bin adet akıllı telefonu çalarak kayıplara karıştı. Yaklaşık 850 bin Euro değerindeki vurgunun ardından, şirket sahibi Tarık Aziz faillerin yakalanması çin 150 bin Euro ödül koyduğunu açıkladı.

  • Almanya'nın Sarstedt kentinde 10 Nisan gecesi bir depoya giren maskeli şüpheliler, 10 dakikada 4 bin akıllı telefon çaldı.
  • Çalınan telefonların piyasa değeri yaklaşık 850 bin Euro.
  • Hırsızlar güvenlik sistemini sinyal kesici (jammer) ile devre dışı bıraktı; şirket sahibi bilgi için 50 bin Euro, ürünlerin iadesi için 100 bin Euro ödül koydu.

Almanya’nın Sarstedt kentinde gerçekleşen ve profesyonelliğiyle parmak ısırtan bir soygun, dünya basınında geniş yankı buldu. Bild gazetesinin haberine göre, Atelva Media GmbH şirketinin deposuna giren maskeli şüpheliler, yalnızca 10 dakika içerisinde piyasa değeri yaklaşık 850 bin Euro olan 4 bin adet akıllı telefonu çalarak kayıplara karıştı.

10 DAKİKADA 4 BİN TELEFON ÇALDILAR 

Bild Gazetesi'nni haberine göre, 10 Nisan gecesi gerçekleşen olayda hırsızlar, 500 metrekarelik deponun kepenklerini ve iç kapılarını kırarak doğrudan hedefe yöneldi. Operasyonun kalbi sayılan, alüminyum kapıyla korunan 20 metrekarelik özel bölüme ulaşan zanlılar, kapıyı açmak yerine alt kısmını bükerek içeri sızdı. Şirket sahibi Tarık Aziz, zanlıların spor çantalarını kapının altından içeri iterek telefonları süratle doldurduklarını belirtti.

Soyguncular 10 dakika içinde 4 bin adet akıllı telefonu çantalara doldurmayı başardı. Zararın 850 bin Euro civarında olduğu belirtiliyor.  

GÜVENLİK SİSTEMİ SİNYAL KESİCİYLE DEVRE DIŞI BIRAKILDI 

Depo 24 saat boyunca kameralar ve modern alarm sistemleriyle korunmasına rağmen, hırsızların teknolojik bir yöntem kullandığı ortaya çıktı. Soygun sırasında jammer (sinyal kesici) kullanan şüpheliler, alarmın devreye girmesini engelledi. Güvenlik sistemi 10 dakika sonra aktif hale gelerek ortama sis bombaları fırlatmasına rağmen, zanlılar çoktan kaçmıştı.

BAŞLARINA 150 BİN EURO ÖDÜL KONDU 

Büyük bir maddi kayba uğrayan iş insanı Tarık Aziz, faillerin yakalanması için eşine az rastlanır bir ödül vaat etti. Aziz

zanlıların kimliğini ortaya çıkaracak bilgi paylaşan kişi ya da kişilere 50 bin  Euro ödül vereceğin duyurdu. 100 bin Euro ek ödül ise çalınan ürünlerin iade edilmesi durumunda ödenecek.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR: HEDEFTE 3 ŞÜPHELİ VAR

Hildesheim Savcılığı, soygunun en az üç kişi tarafından gerçekleştirildiğini doğrularken kameralara yansıyan tek bir görüntüde, maskeli iki kişinin alüminyum kapıyı zorladığı anlar saniye saniye kaydedildi. 

Yetkililer, soruşturmanın gizliliği ve güvenliği nedeniyle henüz operasyonel detayları kamuoyuyla paylaşmıyor.

Elif Yeşil
Haberler.com
