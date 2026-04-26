Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu

U19 PAF Ligi'nin 31. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

U19 PAF Ligi'nin 31. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada penaltıdan Alaettin Ekici ve 71. dakikada Emin Eren Sayar kaydetti. Galatasaray'ın tek golü 31. dakikada Arda Tagay'dan geldi. Galatasaray'da Eyüp Can Karasu, karşılaşmanın 75. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe U19 takımı puanını 36'ya yükseltirken, Galatasaray ise 50 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.

Cemre Yıldız
