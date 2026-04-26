Bingöl'de sabah saatlerinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez komşu il Muş sallandı.

MUŞ'TA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Muş'un Bulanık ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 15,56 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan deprem; Bitlis, Erzurum ve Ağrı'nın bazı ilçelerinden de hissedildi.

