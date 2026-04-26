Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Sabah saatlerinde Bingöl'de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez komşu il Muş sallandı. AFAD, Muş'un Bulanık ilçesinde 4.1 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleştiğini duyurdu. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

MUŞ'TA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Muş'un Bulanık ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 15,56 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. 

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan deprem; Bitlis, Erzurum ve Ağrı'nın bazı ilçelerinden de hissedildi.

