Uşak'ta görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var

Uşak’ın Ulubey ilçesinde aile içi şiddet ihbarına giden polis ekipleri silahlı saldırıya uğradı. Bahçeden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralanırken, saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

İHBARA GİTTİLER, SİLAHLA KARŞILANDILAR

Olay, Dilaver Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi. Aile içi şiddet ve kavga ihbarı üzerine adrese giden ekipler, eve ulaştıkları sırada bahçeden açılan ateşle hedef alındı. Saldırıda polis memurları İ.Ş. ve E.E.A. yaralandı.

YARALI POLİSLER HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler, ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polislerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAÇAN SALDIRGAN METRUK BİNADA YAKALANDI

Kimliği E.R. (40) olarak belirlenen saldırgan olay sonrası kaçtı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, şüphelinin yakalanması için dron destekli arama çalışması başlatıldı. Şüphelinin ilçe merkezindeki metruk bir binada saklandığı tespit edildi.

POLİSE YENİDEN ATEŞ AÇTI, ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

Saklandığı yerde de polise ateş açan şüpheli nedeniyle bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından saldırgan, yapılan ikna çağrıları sonucu teslim oldu.

VALİ KARTAL: MENFUR SALDIRI

Uşak Valisi Serdar Kartal, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Aile içi şiddet ihbarına giden polis arkadaşlarımıza yakın mesafeden ateş açıldı. Bir polisimizin durumu ağır olduğu için İzmir’e sevk ettik. Diğer arkadaşımız taburcu edildi” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gözaltına alınan saldırgan hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı