Haberler

Uşak'ta görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak’ın Ulubey ilçesinde aile içi şiddet ihbarına giden polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda 2 polis yaralanırken, şüpheli E.R. olay yerinden kaçtı. Dron destekli arama sonucu metruk binada saklanan saldırgan, özel harekat ekiplerinin müdahalesi sonrası ikna edilerek yakalandı. Yaralı polislerden biri taburcu edilirken, durumu ağır olan polis İzmir’e sevk edildi.

Uşak’ın Ulubey ilçesinde aile içi şiddet ihbarına giden polis ekipleri silahlı saldırıya uğradı. Bahçeden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralanırken, saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

İHBARA GİTTİLER, SİLAHLA KARŞILANDILAR

Olay, Dilaver Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi. Aile içi şiddet ve kavga ihbarı üzerine adrese giden ekipler, eve ulaştıkları sırada bahçeden açılan ateşle hedef alındı. Saldırıda polis memurları İ.Ş. ve E.E.A. yaralandı.

YARALI POLİSLER HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler, ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polislerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAÇAN SALDIRGAN METRUK BİNADA YAKALANDI

Kimliği E.R. (40) olarak belirlenen saldırgan olay sonrası kaçtı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, şüphelinin yakalanması için dron destekli arama çalışması başlatıldı. Şüphelinin ilçe merkezindeki metruk bir binada saklandığı tespit edildi.

POLİSE YENİDEN ATEŞ AÇTI, ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

Saklandığı yerde de polise ateş açan şüpheli nedeniyle bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından saldırgan, yapılan ikna çağrıları sonucu teslim oldu.

VALİ KARTAL: MENFUR SALDIRI

Uşak Valisi Serdar Kartal, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Aile içi şiddet ihbarına giden polis arkadaşlarımıza yakın mesafeden ateş açıldı. Bir polisimizin durumu ağır olduğu için İzmir’e sevk ettik. Diğer arkadaşımız taburcu edildi” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gözaltına alınan saldırgan hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa muh:

Polise ateş açılıyor biri ağır iki yaralı polisimiz var. Saldırgan kaçıyor. Metruk binada 3 saat süren operasyonla ikna edilip teslim oluyor .bir yerde bir yanlışlık var ama tam anlayamadım.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

