15 yaşındaki kaleciye forma bulunamayınca çözümü bakın nasıl ürettiler

TFF 2. Lig'de oynanan ve Elazığspor'un 2-0 kazandığı 24 Erzincanspor mücadelesinde sahalarda ender rastlanacak bir olay yaşandı.

FORMA BULAMAYINCA YENİ ÇÖZÜM

Karşılaşmanın son bölümlerinde Erzincanspor kalecisi Yunus Emre Kırdal oyundan çıkarken, yerine 15 yaşındaki genç kaleci Ali Türkan dahil oldu. 24 Erzincanspor'un 15 yaşındaki kalecisine forma bulunamayınca, as kalecinin forması bantlanıp üzerine tebeşirle yeni numara yazıldı. Tribünlerin gözünden kaçmayan bu detayla birlikte Elazığspor taraftarları genç kaleciye büyük destek verdi. Dakikalarca süren alkışlar, futbolun sadece rekabetten ibaret olmadığını bir kez daha gösterdi.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Elazığ tribünleri, rakip takımın genç oyuncusuna gösterdiği bu anlamlı destekle sporun en güzel yüzünü ortaya koyarken, o anlar sosyal medyada da büyük beğeni topladı.