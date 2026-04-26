İran’ın kırmızı çizgileri Pakistan üzerinden ABD’ye iletildi

İran basını, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki temasları sırasında nükleer konular ve Hürmüz Boğazı dahil olmak üzere Tahran'ın "kırmızı çizgilerine" ilişkin mesajların Pakistan aracılığıyla ABD'ye iletildiğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ülke dışındaki temasları sürerken, ABD-İran arasındaki müzakerelere ilişkin bir gelişme yaşandı. İran basını, Arakçi'nin resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki temasları sırasında, Tahran'ın ABD'nin talepleri karşısında kabul etmeyeceği hususlara ilişkin mesajlarının Pakistan aracılığıyla Washington'a iletildiğini bildirdi. Bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan haberde, söz konusu mesajların İran'ın nükleer konular ve Hürmüz Boğazı dahil bazı "kırmızı çizgilerine" ilişkin olduğu, temasların doğrudan müzakere niteliği taşımadığı ve arabuluculuk çerçevesinde bölgesel durumun netleştirilmesine yönelik İran tarafından başlatılan girişim kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Arakçi'nin belirlenen kırmızı çizgiler çerçevesinde ve Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatik görevleri doğrultusunda hareket ettiği vurgulandı.

Pakistan'daki temasları kapsamında Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile de bir araya gelen Arakçi, programının sona ermesinin ardından bir sonraki durağı olan Rusya'ya hareket etmişti. - TAHRAN

