Haberler

2 aylık bebeğini öldürme şüphesiyle gözaltına alınan anne: "Ben öldürmedim"

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BOLU'nun Gerede ilçesinde annesi S.C. tarafından boğazı kesilerek öldürüldüğü öne sürülen 2 aylık Ela C., toprağa verildi. Emniyetteki işlemleri süren S.C.'nin ilk ifadesinde suçlamaları reddettiği, "Bebeğimi kesinlikle ben öldürmedim" dediği belirtildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kitirler Mahallesi Ramazan Dede Caddesi'nde meydana geldi. S.C., iddiaya göre bebeği Ela'yı boğazını keserek öldürüp evden ayrıldı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekibi ile Cumhuriyet savcısı evde inceleme yaptı. İncelemenin ardından bebeğin cansız bedeni, hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, S.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı. S.C., D-100 kara yolunda Gerede'den Yeniçağa ilçesine kadar yürüyerek giderken yol üzerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen S.C.'nin, "Bebeğimi kesinlikle ben öldürmedim. Bebeğimin ölümüne ben sebep olmadım, onu kimin öldürdüğünü de bilmiyorum" dediği belirtildi. S.C.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ela C.'nin cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Ela bebek, Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demircisopran köyünde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazede baba Selahattin C. gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

