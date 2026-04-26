Adana'da 100 TL'lik ürün izdihamı

Adana'da bir iş yerinin tüm ürünleri 100 TL'ye satacağını duyurması izdihama neden oldu.

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir iş yeri, tüm ürünlerin 100 TL'den satışa sunulduğunu duyurdu. İndirimi duyanlar saatler önce iş yerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kapıların açılmasıyla birlikte yoğunluk kısa sürede izdihama dönüştü. İçeri girmek isteyen vatandaşlar arasında tartışma yaşanırken, bazı kişiler sıraya uymayanlara tepki gösterdi. Yaşanan karmaşa sırasında bir kişinin sıraya uymayanlara beddua ettiği görüldü.

İzdiham sırasında bir yaşlı kadın fenalık geçirirken, bazı kadınlar yere düşerek ezilme tehlikesi atlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
