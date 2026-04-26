İspanya’da lunaparkta dev sapanın halatı koptu, 4 kişi yaralandı

İspanya’nın Sevilla kentinde her yıl düzenlenen geleneksel fuar etkinlikleri, bu yıl büyük bir faciaya sahne oluyordu. Lunaparkın en popüler eğlence araçlarından biri olan ve "dev sapan" olarak bilinen "Steel Max", havada süzüldüğü sırada halatlarından birinin kopmasıyla dehşet saçtı. O anlar çevredeki vatandaşların kameralarına saniye saniye yansıdı.

SANİYELER İÇİNDE GELEN DEHŞET

Görüntülerde, içinde iki çocuğun bulunduğu kapsülün büyük bir hızla gökyüzüne fırlatıldığı görülüyor. Ancak kapsül en yüksek noktaya ulaştığı sırada, devasa düzeneği tutan çelik halatlardan biri büyük bir gürültüyle kopuyor. Dengesini kaybeden kapsül, kontrolsüz bir şekilde savrularak ana taşıyıcı direklerden birine şiddetle çarpıyor ve havada asılı kalıyor.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından lunaparkta büyük bir panik yaşandı. Çevredeki insanların çığlıkları arasında bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi. Kazada:

Kapsülün içinde bulunan 2 çocuk, çarpmanın etkisiyle, oyuncağın yakınında bulunan 2 kişi ise, kopan halatın veya savrulan parçaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

HAVADA ASILI KALAN ÇOCUKLAR KURTARILDI

İtfaiye ve kurtarma ekipleri, metrelerce yükseklikteki kapsülde mahsur kalan yaralı çocukları titiz bir operasyonla aşağı indirdi. Hastaneye kaldırılan 4 yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

SAATTE 160 KİLOMETRE HIZ YAPIYOR

Kaza yapan Steel Max, teknik özellikleriyle "adrenalin tutkunlarının" vazgeçilmezi olarak biliniyor. İki kişilik kapsülü; elastik kablolar ve yay sistemleri yardımıyla saatte 160 kilometre hıza ulaştırıp, 90 metreyi aşan bir yüksekliğe fırlatıyor.

Yetkililer, bölgeyi güvenlik şeridine alarak dev sapanın faaliyetini durdurdu. Bakım ihmali veya malzeme kusuru üzerinde durulan kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı