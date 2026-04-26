Haberler

İspanya'da lunaparkta dev sapanın halatı koptu, 4 kişi yaralandı

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya’nın Sevilla kentinde düzenlenen geleneksel bahar fuarı, adrenalin tutkusunun saniyeler içinde dehşete dönüştüğü bir faciaya sahne oldu. Lunaparkta "Steel Max" adlı dev sapan düzeneğiyle saatte 160 kilometre hızla gökyüzüne fırlatılan iki çocuğun bulunduğu kapsül, çelik halatlarından birinin kopması sonucu kontrolden çıkarak devasa taşıyıcı direğe çarptı. Olayda 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

  • İspanya'nın Sevilla kentindeki lunaparkta 'Steel Max' adlı dev sapanın halatı koptu.
  • Kazada kapsüldeki 2 çocuk ve yakındaki 2 kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı.
  • Steel Max, saatte 160 km hıza ulaşıp 90 metreden fazla yüksekliğe fırlatma yapabiliyor.

İspanya’nın Sevilla kentinde her yıl düzenlenen geleneksel fuar etkinlikleri, bu yıl büyük bir faciaya sahne oluyordu. Lunaparkın en popüler eğlence araçlarından biri olan ve "dev sapan" olarak bilinen "Steel Max", havada süzüldüğü sırada halatlarından birinin kopmasıyla dehşet saçtı. O anlar çevredeki vatandaşların kameralarına saniye saniye yansıdı.

SANİYELER İÇİNDE GELEN DEHŞET 

Görüntülerde, içinde iki çocuğun bulunduğu kapsülün büyük bir hızla gökyüzüne fırlatıldığı görülüyor. Ancak kapsül en yüksek noktaya ulaştığı sırada, devasa düzeneği tutan çelik halatlardan biri büyük bir gürültüyle kopuyor. Dengesini kaybeden kapsül, kontrolsüz bir şekilde savrularak ana taşıyıcı direklerden birine şiddetle çarpıyor ve havada asılı kalıyor.

4 KİŞİ YARALANDI 

Kazanın ardından lunaparkta büyük bir panik yaşandı. Çevredeki insanların çığlıkları arasında bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi. Kazada:

Kapsülün içinde bulunan 2 çocuk, çarpmanın etkisiyle, oyuncağın yakınında bulunan 2 kişi ise, kopan halatın veya savrulan parçaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

HAVADA ASILI KALAN ÇOCUKLAR KURTARILDI 

İtfaiye ve kurtarma ekipleri, metrelerce yükseklikteki kapsülde mahsur kalan yaralı çocukları titiz bir operasyonla aşağı indirdi. Hastaneye kaldırılan 4 yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

SAATTE 160 KİLOMETRE HIZ YAPIYOR 

Kaza yapan Steel Max, teknik özellikleriyle "adrenalin tutkunlarının" vazgeçilmezi olarak biliniyor. İki kişilik kapsülü; elastik kablolar ve yay sistemleri yardımıyla saatte 160 kilometre hıza ulaştırıp, 90 metreyi aşan bir yüksekliğe fırlatıyor.

Yetkililer, bölgeyi güvenlik şeridine alarak dev sapanın faaliyetini durdurdu. Bakım ihmali veya malzeme kusuru üzerinde durulan kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

