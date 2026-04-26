Beyaz Saray muhabirlerinin yemeğindeki dehşetin perde arkası, saldırganın manifestosu ortaya çıktı

Washington'da düzenlenen geleneksel Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki silahlı saldırının ardından, saldırgan Cole Allan’ın kan donduran manifestosu ortaya çıktı. Eylemden kısa bir süre önce yayımladığı metinde, "Artık bir pedofilin, tecavüzcünün ve hainin suçlarını ellerime bulaştırmasına izin vermeyeceğim" ifadelerini kullanan Allan, saldırıyı bir "vicdani sorumluluk" olarak tanımladı. Saldırgan hedef listesine Trump yönetiminin tüm yetkililerini koyarken bir ismi ayrı tuttu.

Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği’nde ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan Cole Allen’ın, eylemden kısa süre önce paylaştığı kan donduran manifesto gün yüzüne çıktı. Allen, manifestosunda saldırıyı neden gerçekleştirdiğini açıklarken, yönetim içerisindeki hedeflerini tek tek sıraladı ve bir isim hariç tüm yönetim kademesini hedef aldığını belirtti.

"HAİNİN SUÇLARINI ELLERİME BULAŞTIRMAYACAĞIM" 

Allen’ın "Neden yaptım?" başlığı altında kaleme aldığı satırlarda, ABD yönetimine ve Başkan Trump’a yönelik ağır ithamlar yer alıyor. Bir ABD vatandaşı olarak temsilcilerinin eylemlerinden kendini sorumlu hissettiğini belirten Allen, şu ifadeleri kullandı:

"Artık bir pedofilin, tecavüzcünün ve hainin suçlarını ellerime bulaştırmasına izin vermeye niyetim yok. Bu, bir şeyler yapmak için yakaladığım ilk gerçek fırsattı."

HEDEF LİSTESİNİN DIŞINDAKİ İSİM DİKKAT ÇEKTİ

Manifestoda dikkat çeken en çarpıcı detaylardan biri, Allen’ın saldırı sırasında uygulayacağı "angajman kuralları" oldu. Saldırgan, yönetim yetkililerini en yüksek rütbeliden başlayarak hedef aldığını belirtirken, FBI Direktörü Kash Patel'i yetkiliyi listenin dışında tuttuğunu özellikle vurguladı. Bu sözler saldırı sırasında çok sakin olan ve sakinliği tartışılan Patel'i bir kez daha hedef tahtasına koydu. 

Saldırgan Allen hedeflerini şu sözlerle açıklamış: 

Yönetim yetkilileri (Bay Patel hariç): Onlar hedeftir, en yüksek rütbeliden en düşüğe doğru önceliklendirilmiştir.

Gizli Servis: Sadece gerekirse hedeftirler ve mümkünse öldürücü olmayan şekilde etkisiz hale getirilmelidirler (yani, umarım vücut zırhı giyiyorlardır çünkü pompalı tüfekle merkez kütleye yapılan atışlar, zırhı olmayan insanları mahveder.)

Otel Güvenliği: Mümkünse hedef değillerdir (yani bana ateş etmedikleri sürece.)

Kongre Polisi : Otel Güvenliği ile aynı.

Ulusal Muhafızlar: Otel Güvenliği ile aynı.

Otel Çalışanları: Hiçbir şekilde hedef değildirler.

Misafirler: Hiçbir şekilde hedef değildirler.

"HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN..."

Otel çalışanları ve misafirlerin "hedef olmadığını" iddia eden Allen, buna karşın hedeflerine ulaşmak için gerekirse diğer insanları da "suç ortağı" olarak gördüğünü ifade etti. Allen bu düşüncesini "Hedeflere ulaşmak için kesinlikle gerekliyse buradaki çoğu insanın içinden geçerdim (çoğu insanın bir pedofilin, tecavüzcünün ve hainin konuşmasına katılmayı seçtiği ve dolayısıyla suç ortağı olduğu temelinde) ama gerçekten işin o noktaya gelmemesini umuyorum." ifadeleri ile açıkladı. 

ÖLÜMLERİ "EN AZA İNDİRMEK" İÇİN MÜHİMMAT SEÇMİŞ

Saldırganın, katliamı ne kadar soğukkanlılıkla planladığı mühimmat seçimindeki detaylarda ortaya çıktı. Duvarlardan geçip masum sivillere zarar vermemek adına tek kurşun yerine saçma kullandığını belirten Allen, manifestosunu "Affedilmeyi beklemiyorum" diyerek noktaladı.

TRUMP: HASTA BİR ADAM 

Saldırı sonrası ilk açıklamasını yapan Donald Trump da bu manifestoya atıfta bulunarak, Allen’ı "hasta bir adam" olarak nitelendirmişti. Trump, manifestonun özellikle Hristiyanlara yönelik nefret dolu içerikler barındırdığını ve saldırının doğrudan bu değerleri hedef aldığını öne sürdü.

FBI ve yerel emniyet birimleri, manifestonun dijital ayak izlerini ve Allen’ın bu süreçte kimlerle temas kurduğunu incelemeye devam ediyor.

