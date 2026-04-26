Netanyahu: Trump'a düzenlenen suikast girişimine şok oldum

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırıya ilk yorum geldi. Netanyahu “Suikast girişimi karşısında şok oldum” ifadelerini kullanırken, Trump ve eşinin güvende olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. ABD’li yetkililer ise hedefin doğrudan Trump olup olmadığının henüz netleşmediğini açıkladı.

  • İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'a yönelik Washington'daki gala yemeğinde düzenlenen silahlı saldırıyı suikast girişimi olarak nitelendirdi.
  • Netanyahu, Trump ve First Lady'nin güvende olmasından duyduğu rahatlığı dile getirdi ve yaralanan polis memuruna geçmiş olsun diledi.
  • ABD'li yetkililer saldırganın doğrudan Trump'ı hedef aldığını doğrulamadı ancak şüphelinin ilk ifadesinde Trump yönetimindeki yetkililere ateş açmak istediğini söylediği öne sürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı Washington’daki gala yemeğinde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Netanyahu, olayı “suikast girişimi” olarak nitelendirerek büyük bir şok yaşadığını ifade etti.

“GÜVENDE OLMALARINDAN RAHATLIK DUYDUM”

Netanyahu, Trump ve First Lady’nin güvende olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Güvende ve iyi olmalarından dolayı rahatladım” dedi. Yaralanan polis memuruna da geçmiş olsun dileklerini ileten Netanyahu, ABD Gizli Servisi’nin hızlı ve kararlı müdahalesini takdir etti.

HEDEFİN TRUMP OLDUĞU NET DEĞİL

Öte yandan ABD’li yetkililer, saldırganın doğrudan Trump’ı hedef aldığına dair net bir açıklama yapmadı. Ancak gözaltına alınan şüphelinin, ilk ifadesinde Trump yönetimindeki yetkililere ateş açmak istediğini söylediği öne sürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, saldırganın motivasyonu ve olası bağlantıları mercek altına alındı. Yetkililer, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Erdem Aksoy
Yorumlar (1)

hanefi hanefi:

Biri Hacivat biri Karagöz.

