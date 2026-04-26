Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. RAMS Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 3-0 kazandı.

FENERBAHÇE PENALTIDAN YARARLANAMADI

13. dakikada Fenerbahçe penaltı fırsatından yararlanamadı. Guendouzi'nin pasında ceza sahasına giren Cherif, Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Sonrasında hakem Yasin Kol, pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi. Topun başına geçen Talisca, sağ taraftan meşin yuvarlağı auta gönderdi.

DERBİDE AÇILIŞI OSIMHEN YAPTI

40. dakikada Galatasaray öne geçti. Jakobs'un sağ taraftan kullandığı taç atışında Lemina'nın indirdiği topu altıpas içinde kontrol eden Osimhen'in diziyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

SARI-LACİVERTLİLER GOLE YAKLAŞTI

45. dakikada Nene'nin pasıyla ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Talisca'nın vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğe çarparak auta gitti.

OSIMHEN'İN ATTIĞI GOL OFSAYT

54. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası dışından şutunu arka direkte Osimhen tamamladı ama farklı şekilde ofsayt pozisyonunda. Yan hakemin kalkan bayrağı sonrası gol iptal edildi.

BU KEZ DE TORREIRA'NIN GOLÜ İPTAL

Galatasaray, 60. dakikada bir gol daha buldu ancak gol yine geçerli olmadı. Sağ çaprazda topla buluşan Torreira'nın yerden sert vuruşu uzak köşeden ağlarla buluştu. Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol, VAR'dan gelen uyarı sonrası golün ofsayt nedeniyle iptal edildiğini belirtti.

GALATASARAY PENALTI KAZANDI

Galatasaray, 60. dakikada penaltı kazandı. Sarı-kırmızılılarda topla buluşan Yunus Akgün ceza sahasında Jayden Oosterwolde'den sıyrıldığı esnada yerde kaldı, hakem Yasin Kol beyaz noktayı gösterdi.

EDERSON KIRMIZI KART GÖRDÜ

Penaltı kararının ardından topun başına geçen Victor Osimhen, Ederson'un kaleye geçmemesi nedeniyle penaltı vuruşunu yapamadı. İlk yarıda hakeme şiddetli itirazdan sarı kart gören Brezilyalı kaleci, penaltı kararı sonrası kalesine ısrarla geçmeyince ikinci sarıdan atıldı. Ederson oyundan çıkarken Yasin Kol'a yoğun tepkisine devam etti.

DERBİDE FARK İKİYE ÇIKTI

Galatasaray'da penaltıyı Barış Alper Yılmaz kullandı. Milli oyuncu sert vuruşla topu ve kaleye geçen Mert Günok'u farklı köşelere yolladı. Milli futbolcu bu sezon 12. golünü attı.

CİMBOM ÜÇÜNCÜ GOLÜ BULDU

Galatasaray, 83. dakikada üçüncü golü buldu. Noa Lang'ın kullandığı köşe vuruşunda topu alan Mert Günok, Archie Brown ile çarpışması sonucu topu elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Lucas Torreira, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK ATEŞİNİ YAKTI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 74'e yükselten Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Samsunspor deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe, sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.