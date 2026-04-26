Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü

Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray'da Yunus Akgün'ün ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyon için Yasin Kol beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Osimhen, Fenerbahçeli kaleci Ederson'un kaleye geçmemesinin ardından penaltıyı kullanamadı. Hakem Yasin Kol, oyunu yavaşlatan Ederson'a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, zorlu derbide RAMS Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

GALATASARAY PENALTI KAZANDI

Galatasaray, 60. dakikada penaltı kazandı. Sarı-kırmızılılarda topla buluşan Yunus Akgün ceza sahasında Jayden Oosterwolde'den sıyrıldığı esnada yerde kaldı, hakem Yasin Kol beyaz noktayı gösterdi.

EDERSON KIRMIZI KART GÖRDÜ 

Penaltı kararının ardından topun başına geçen Victor Osimhen, Ederson'un kaleye geçmemesi nedeniyle penaltı vuruşunu yapamadı. İlk yarıda hakeme şiddetli itirazdan sarı kart gören Brezilyalı kaleci, penaltı kararı sonrası kalesine ısrarla geçmeyince ikinci sarıdan atıldı. Ederson oyundan çıkarken Yasin Kol'a yoğun tepkisine devam etti.

Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı

Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
Trump’tan İran’a 3 günlük süre: Petrol altyapısının patlamasına çok az kaldı

Trump İran'a hem konum hem de süre verdi: Havaya uçmadan önce...
Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi

Ortalığı ayağa kaldıran o pozisyon

Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Bölge beşik gibi! Bingöl'ün ardından bu kez komşu il sallandı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarını delirten hareket

RAMS Park’a böyle çıktı, taraftar delirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Erdoğan'dan ilk açıklama
Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi

Ortalığı ayağa kaldıran o pozisyon

Ne ayağıyla ne de kafasıyla! Osimhen bu kez de diziyle gol attı

Ne ayağıyla ne de kafasıyla! Osimhen bu kez de o uvzuyla gol attı

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı

Taraftarları kahreden an!