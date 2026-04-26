Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü
Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray'da Yunus Akgün'ün ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyon için Yasin Kol beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Osimhen, Fenerbahçeli kaleci Ederson'un kaleye geçmemesinin ardından penaltıyı kullanamadı. Hakem Yasin Kol, oyunu yavaşlatan Ederson'a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, zorlu derbide RAMS Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
GALATASARAY PENALTI KAZANDI
Galatasaray, 60. dakikada penaltı kazandı. Sarı-kırmızılılarda topla buluşan Yunus Akgün ceza sahasında Jayden Oosterwolde'den sıyrıldığı esnada yerde kaldı, hakem Yasin Kol beyaz noktayı gösterdi.
EDERSON KIRMIZI KART GÖRDÜ
Penaltı kararının ardından topun başına geçen Victor Osimhen, Ederson'un kaleye geçmemesi nedeniyle penaltı vuruşunu yapamadı. İlk yarıda hakeme şiddetli itirazdan sarı kart gören Brezilyalı kaleci, penaltı kararı sonrası kalesine ısrarla geçmeyince ikinci sarıdan atıldı. Ederson oyundan çıkarken Yasin Kol'a yoğun tepkisine devam etti.