Eski İsrail Başbakanı Bennett ve ana muhalefet lideri Lapid seçim koalisyonu kurdu

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile ana muhalefet lideri Yair Lapid'in bu yıl yapılacak seçimlere tek çatı altında girme kararı aldığı duyuruldu.

Eski Başbakan Bennett'in ofisinden yapılan açıklamada, ana muhalefet lideri Lapid'in Gelecek Var Partisi'nin seçim koalisyonu çerçevesinde "Bennett 2026" partisiyle birleşeceği belirtildi.

Söz konusu seçim koalisyonunun "reform bloğunu" bir araya getirerek iç çekişmelere son verdiği, bu yıl 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlerde kesin zafer elde edilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Lapid ve Bennett'in seçim koalisyonu kurma kararının akşam Tel Aviv'de yapılacak basın toplantısında kamuoyuna detaylı olarak duyurulacağı bildirildi.

Maariv gazetesinin yayımladığı son ankete göre, "Bennett 2026", İsrail Meclisi'nde 24 milletvekiliyle temsil edilen Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki "Likud Partisi" ile başa baş gidiyor.

İsrail ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın ise Meclis'te 7 milletvekili bulunuyor.

Bennett, daha önce ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ile kurduğu koalisyona benzer geniş çaplı bir koalisyonun yeniden mümkün olabileceğine işaret etmişti.

Lapid ve Bennett, 2021'de Netanyahu'nun başbakanlığına son vermişti

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yanında 2005'te siyasete giren Bennett, 2021'de Lapid ile koalisyon kurarak Netanyahu'nun 12 yıllık başbakanlığına son vermişti.

Bennett, siyasi hayatı boyunca Filistinlilere karşı sert söylemleri ve işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinin İsrail'e ilhak edilmesi gerektiğini savunmasıyla da gündemde yer aldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın yayımladığı son anket sonuçları, aşırı sağcı Yamina Partisinin kurucusu eski Başbakan Bennett'in, olası seçimde Başbakan Netanyahu'yu mağlup edebileceğini ortaya koymuştu.