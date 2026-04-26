Musaba: İstanbul'daki en iyi takımın kim olduğunu göstermek istiyoruz

Fenerbahçeli futbolcu Anthony Musaba, Galatasaray derbisi öncesi açıklama yaptı. Maça hazır olduklarını ifade eden Musaba, ''Bugün İstanbul'daki en iyi takımın kim olduğunu göstermek istiyoruz'' dedi.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'yi kendi evinde konuk edecek.

DEV MAÇ SAAT 20.00'DE

RAMS Park'ta yapılacak dev derbi, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından izlenebilecek.

''SABIRSIZLIKLA BU MAÇI BEKLEDİK''

Fenerbahçeli futbolcu Anthony Musaba, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. "Derbi maçları her zaman çok özeldir. Bu maç da bu ülke için çok özel. Futbolcular olarak çok motiveyiz. Konyaspor maçı sonrası sabırsızlıkla bu maçı bekledik'' dedi. 

''EN İYİ TAKIMIN KİM OLDUĞUNU GÖSTERMEK İSTİYORUZ''

Sözlerine devam eden yıldız isim, ''Bugün İstanbul'daki en iyi takımın kim olduğunu göstermek istiyoruz!" değerlendirmesinde bulundu. 

Cemre Yıldız
