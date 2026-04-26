Fenerbahçe, Galatasaray karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde Sidiki Cherif ceza sahası içinde yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Sarı-lacivertlilerde topun başına geçen Anderson Talisca, penaltıyı dışarıya gönderdi.
Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, zorlu derbide RAMS Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI
Mücadeleye etkili başlayan konuk ekip Fenerbahçe, 11. dakikada penaltı kazandı. Sarı-lacivertlilerin golcü oyuncusu Sidiki Cherif, ceza sahasına girdikten sonra Davinson Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.
TALISCA TOPU DIŞARIYA YOLLADI
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ile konuşmasının ardından penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, topu dışarıya gönderdi.