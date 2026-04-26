Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi

ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırı sonrası tahliye anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Videoda, salonda yaşanan panik sırasında üst düzey isimlerin nasıl dışarı çıkarıldığı net şekilde görüldü.

ÖNCE VANCE TAHLİYE EDİLDİ

Görüntülere göre, silah seslerinin ardından güvenlik ekipleri hızla harekete geçti. İlk olarak ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in koruma çemberi eşliğinde salondan çıkarıldığı görüldü.

TRUMP APAR TOPAR DIŞARI ÇIKARILDI

Vance’in ardından Donald Trump’ın da gizli servis ajanları tarafından çevrelenerek hızla salondan çıkarıldığı anlar kameraya yansıdı. Trump’ın çıkış sırasında kısa süreli bir sendeleme yaşadığı dikkat çekti.

PANİK VE HIZLI MÜDAHALE

Görüntülerde güvenlik ekiplerinin koordineli şekilde hareket ettiği, salondaki kalabalığın ise panik içinde olduğu görüldü. Tahliyenin saniyeler içinde gerçekleşmesi olası bir faciayı önledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili inceleme sürerken, ortaya çıkan görüntüler saldırı anındaki güvenlik refleksini ve tahliye sürecini gözler önüne serdi.