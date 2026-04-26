Belçika'ya ait askeri uçağa Haiti'de ateş açıldı

BELÇİKA'ya ait 'A400M' tipi askeri nakliye uçağına, Haiti'de Birleşmiş Milletler Barış Gücü görevi kapsamında yürütülen uçuş sırasında ateş açıldığı bildirildi.

Belçika basını, Belçika Hava Kuvvetleri'ne ait 'A400M' tipi askeri nakliye uçağının, 19 Nisan'da Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'dan Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'e uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu. 15'inci Hava Ulaştırma Filosu'na bağlı uçağın, Birleşmiş Milletler (BM) misyonu kapsamında yaklaşık 80 Çadlı askeri, Port-au-Prince'e taşıdığı ve askerlerin indirilmesinin ardından uçağın Santo Domingo'ya döndüğü belirtildi. Uçuşun ardından yapılan kontrolde, uçağın kuyruk ve motor bölümünde iki kurşun izi tespit edildiği kaydedildi. Uçağın Port-au-Prince'e iniş öncesinde hedef alındığının değerlendirildiği ve güvenli iniş yapan uçaktaki mürettebatın yara almadığı aktarıldı. Belçika Savunma Bakanlığı olayı doğruladı ancak nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı