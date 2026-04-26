ABD askerlerinin yemek krizi iddiası: Yeni görüntüler sızdı

ABD askerlerinin yemek krizi iddiası: Yeni görüntüler sızdı
Orta Doğu’da görev yapan ABD askerlerine sunulan yemeklerin kalitesine ilişkin tartışmalar, USS Abraham Lincoln savaş gemisinden sızdığı öne sürülen görüntülerle yeniden alevlendi. Küçük porsiyonlar ve yetersiz menülerle ilgili iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Pentagon bu iddiaları reddetti; asker aileleri ve bazı kaynaklar ise sahadaki koşulların resmi açıklamalarla örtüşmediğini savundu.

  • USS Abraham Lincoln uçak gemisinden sızdırılan fotoğraflarda askerlere küçük porsiyonlar verildiği görülüyor.
  • Gerald D. Givens Jr., bir askerin görev sürecinde yaklaşık 8 kilo verdiğini öne sürdü.
  • Pentagon ve ABD Donanması, gemilerde gıda sıkıntısı yaşandığı iddialarını reddetti.

Orta Doğu’da görev yapan ABD askerlerine sunulan yemeklerin yetersiz ve düşük kaliteli olduğu iddiaları, sızdırılan yeni fotoğraflarla yeniden gündeme geldi. USS Abraham Lincoln uçak gemisinden paylaşıldığı belirtilen görüntülerde, askerlere oldukça küçük porsiyonlar verildiği görülürken, Pentagon iddiaları reddetti.

GEMİDEN SIZAN FOTOĞRAFLAR TARTIŞMA YARATTI

Basına yansıyan fotoğraflarda yemek tepsilerinde yalnızca küçük bir köfte, az miktarda et ve sınırlı garnitür bulunduğu dikkat çekti. Görüntülerin, bölgede görev yapan bir askerin yakın çevresi aracılığıyla paylaşıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜLERİ AKTARAN İSİM: GIVENS

Fotoğrafları kamuoyuna ulaştıran isim, asker ailelerine destek sağlayan bir kuruluşun kurucusu olan Gerald D. Givens Jr. oldu. Givens, görüntüleri gemide görev yapan askerlerle bağlantılı kişilerden aldığını ifade etti.

“ASKER 8 KİLO VERDİ” İDDİASI

Newsweek’e konuşan Givens, bir askerin görev sürecinde yaklaşık 8 kilo verdiğini öne sürdü. Ayrıca asker ailelerinin gönderdiği yardım paketlerinin ulaşmadığına dair şikayetlerin de bulunduğunu belirtti.

“STANDARTLARIN ALTINDA” TEPKİSİ

Geçmişte yemek hizmetleri alanında görev yaptığını belirten Givens, paylaşılan görüntüler için “standartların çok altında” değerlendirmesinde bulundu. Yemek ve lojistik hizmetlerin asker morali açısından kritik olduğunu vurguladı.

PENTAGON İDDİALARI REDDETTİ

ABD Donanması ve Pentagon yetkilileri ise gemilerde gıda sıkıntısı yaşandığı yönündeki iddiaları reddetti. Yetkililer, daha önce yapılan açıklamalara işaret ederek “gıda kıtlığı ve düşük kalite” iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

TARTIŞMA YENİ DEĞİL

Söz konusu görüntüler, daha önce USA Today tarafından yayımlanan ve benzer iddiaları gündeme taşıyan haberlerin ardından ortaya çıktı. Önceki paylaşımlarda da savaş gemilerindeki yemek porsiyonları sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Elif Yeşil
Trump'tan müzakere kararı: İran ile görüşmeleri tek taraflı iptal ettim

Trump'tan müzakere masasına fren! Resmen ilan etti
Netanyahu'dan Lübnan'a 'şiddetli saldırı' emri

Kana doymuyor! Netanyahu ateşkesi silip atacak emri verdi

Anne, 2 aylık bebeğinin boğazını kesip evden kaçtı

Anne vahşeti! 2 aylık bebeğinin boğazını kesip evden kaçtı
İran'ın eski büyükelçisinin Avrupa'daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında

Ülkesi 56 gündür ateş altında, o Avrupa’da gününü gün ediyor!
Bertuğ Yıldırım, siyahi eşiyle olan nikah fotoğraflarını sildi

Mutlulukları 6 ay sürdü

Genç çiftin acı sonu! Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular

Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular
17 yaşındaki çocuk asker eğlencesini basıp kurşun yağdırdı

17 yaşındaki çocuk asker eğlencesini basıp kurşun yağdırdı
Parkta yere atılan çekirdek kabuklarını gören Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya çileden çıktı

Parkta gördükleri belediye başkanını çileden çıkardı
Bertuğ Yıldırım, siyahi eşiyle olan nikah fotoğraflarını sildi

Mutlulukları 6 ay sürdü

Mourinholu Benfica, şampiyonluk umutlarını 4 golle sürdürdü

Şampiyonluk umudunu sürdürmek için sahadaydı! İşte 5 gollü maçın skoru
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi

Bu görüntüye tepkisi sert oldu