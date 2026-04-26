Beykoz'da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
İstanbul’un Beykoz ilçesinde, kontrol altına alınan orman yangını soğutma çalışmaları sırasında yeniden canlanarak korku dolu anlara neden oldu. Kılıçlı Mahallesi’nde 3 hektarlık ağaçlandırma sahasını küle çeviren alevlere havadan ve karadan müdahale devam ederken, rüzgarın etkisiyle yer yer yeniden yükselen dumanlar ekipleri teyakkuza geçirdi. İstanbul Valiliği’nin hasar tespitini paylaştığı bölgede, alevlerin tamamen söndürülmesi için zamana karşı kritik bir mücadele yürütülüyor.
Beykoz Kılıçlı Mahallesi’nde öğleden sonra çıkan ve kontrol altına alındığı açıklanan orman yangını, soğutma çalışmaları sırasında yeniden alevlendi. Ekiplerin rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere müdahalesi sürüyor.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Yangın, saat 15.50 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda başladı. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Karadan ve havadan yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda yangın saat 18.30 itibarıyla kontrol altına alınmıştı.
VALİLİK ACI TABLOYU AÇIKLADI
İstanbul Valiliği’nden yapılan ilk açıklamada, yangına 3 söndürme helikopteri, 17 arazöz ve 80 personelle müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, 3 hektarlık ağaçlandırma sahası ve makilik alanın zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.
ALEVLER TEKRAR HORTLADI
Yangının kontrol altına alınmasının ardından başlatılan soğutma çalışmaları sırasında endişe verici bir gelişme yaşandı. Ormanlık alandaki bazı noktalarda alevler yeniden yükselmeye başladı. Bölgedeki ekipler, yangının tekrar yayılmasını önlemek adına müdahalelerini sürdürüyor.