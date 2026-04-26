Beykoz'da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi

Beykoz Kılıçlı Mahallesi’nde öğleden sonra çıkan ve kontrol altına alındığı açıklanan orman yangını, soğutma çalışmaları sırasında yeniden alevlendi. Ekiplerin rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere müdahalesi sürüyor.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yangın, saat 15.50 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda başladı. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Karadan ve havadan yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda yangın saat 18.30 itibarıyla kontrol altına alınmıştı.

VALİLİK ACI TABLOYU AÇIKLADI

İstanbul Valiliği’nden yapılan ilk açıklamada, yangına 3 söndürme helikopteri, 17 arazöz ve 80 personelle müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, 3 hektarlık ağaçlandırma sahası ve makilik alanın zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

ALEVLER TEKRAR HORTLADI

Yangının kontrol altına alınmasının ardından başlatılan soğutma çalışmaları sırasında endişe verici bir gelişme yaşandı. Ormanlık alandaki bazı noktalarda alevler yeniden yükselmeye başladı. Bölgedeki ekipler, yangının tekrar yayılmasını önlemek adına müdahalelerini sürdürüyor.