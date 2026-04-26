Beykoz'da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi

Beykoz'da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
İstanbul’un Beykoz ilçesinde, kontrol altına alınan orman yangını soğutma çalışmaları sırasında yeniden canlanarak korku dolu anlara neden oldu. Kılıçlı Mahallesi’nde 3 hektarlık ağaçlandırma sahasını küle çeviren alevlere havadan ve karadan müdahale devam ederken, rüzgarın etkisiyle yer yer yeniden yükselen dumanlar ekipleri teyakkuza geçirdi. İstanbul Valiliği’nin hasar tespitini paylaştığı bölgede, alevlerin tamamen söndürülmesi için zamana karşı kritik bir mücadele yürütülüyor.

  • Beykoz Kılıçlı Mahallesi'nde öğleden sonra çıkan orman yangını, soğutma çalışmaları sırasında yeniden alevlendi.
  • Yangına 3 helikopter, 17 arazöz ve 80 personel müdahale etti; 3 hektar ağaçlandırma sahası ve makilik alan zarar gördü.
  • Yangın saat 18.30'da kontrol altına alınmıştı ancak soğutma çalışmaları sırasında alevler yeniden yükseldi.

Beykoz Kılıçlı Mahallesi’nde öğleden sonra çıkan ve kontrol altına alındığı açıklanan orman yangını, soğutma çalışmaları sırasında yeniden alevlendi. Ekiplerin rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere müdahalesi sürüyor.

EKİPLER SEFERBER OLDU 

Yangın, saat 15.50 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda başladı. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Karadan ve havadan yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda yangın saat 18.30 itibarıyla kontrol altına alınmıştı.

VALİLİK ACI TABLOYU AÇIKLADI 

İstanbul Valiliği’nden yapılan ilk açıklamada, yangına 3 söndürme helikopteri, 17 arazöz ve 80 personelle müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, 3 hektarlık ağaçlandırma sahası ve makilik alanın zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

ALEVLER TEKRAR HORTLADI 

Yangının kontrol altına alınmasının ardından başlatılan soğutma çalışmaları sırasında endişe verici bir gelişme yaşandı. Ormanlık alandaki bazı noktalarda alevler yeniden yükselmeye başladı. Bölgedeki ekipler, yangının tekrar yayılmasını önlemek adına müdahalelerini sürdürüyor.

Elif Yeşil
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı

Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı, puan farkı 7

Trump’tan İran’a 3 günlük süre: Petrol altyapısının patlamasına çok az kaldı

Trump İran'a hem konum hem de süre verdi: Havaya uçmadan önce...
Ankara'da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Mantar ararken buldu, eline alıp taşıyınca hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500

Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi

Ortalığı ayağa kaldıran o pozisyon

Kamışlı'dan açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı

Sınırı aşan mermi Mardin'deki profesöre isabet etti
Valilikten İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı

Çok şiddetli geliyor: Ayakta durmakta bile zorlanacaksınız!
Özal ailesinde büyük ihanet iddiası! Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım

Ahmet Özal hakkında olay iddia! Eski eşi yıllar sonra ilk kez konuştu
Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi

Ortalığı ayağa kaldıran o pozisyon

2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı

2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı
Almanya'da film gibi soygun: 850 bin Euro'luk vurguna 10 dakika yetti

10 dakika yetti: Binlercesini çalıp kayıplara karıştılar!