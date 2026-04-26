Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe'ye zeytin dalı uzattı

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ve Genel Sekreter Eray Yazgan, derbi için stada gelen Fenerbahçe yöneticilerini karşıladı. Sarı-lacivertli camia, ligin ilk yarısında oynanan maçta Galatasaray yönetimini karşılamaya gelmemişti.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE KARŞILAMA

Dev derbi öncesi stadyuma ulaşan Fenerbahçeli yöneticileri, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ve Genel Sekreter Eray Yazgan karşıladı. İki takımın yöneticileri kapıda kısa bir sohbet içerisinde bulunarak derbi öncesi dostluk ve fair-play mesajı verdi. 

FENERBAHÇE İLK MAÇTA KARŞILAMAMIŞTI

Sarı-lacivertli camia, ligin ilk yarısında oynanan ve 1-1 eşitlikle sona eren maçta Galatasaray yönetimini karşılamaya gelmemişti. 

PUAN FARKI NE OLACAK?

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında galip gelmesi halinde puan farkını 7'ye çıkaracak. Fenerbahçe'nin kazanması durumunda ise puan farkı 1'e düşecek. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Canlı anlatım: Dev derbide tansiyon çok yüksek, penaltı kaçtı

Şampiyonluk düğümünü çözecek derbide kıran kırana mücadele
Trump’tan İran’a 3 günlük süre: Petrol altyapısının patlamasına çok az kaldı

Trump İran'a hem konum hem de süre verdi: Havaya uçmadan önce...
Yorumlar (1)

Haber Yorumları
CHPsavar:

Yenilirlerse o zeytin dalını köküyle geri alırlar

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi

Trump'ın yemeğinde silah sesleri! Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
Güneydoğu'ya dev teşvik paketi! 9 ilde yatırım atağı başlıyor

Bir bölgemize dev teşvik paketi! 9 ilde yatırım atağı başlıyor
Galatasaray taraftarından tepki çeken pankart

Maça saatler kala ortalığı karıştıran pankart
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı

Yeni dönem başladı! Uçaklarda artık bunu yapmak resmen yasak
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi

Trump'ın yemeğinde silah sesleri! Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
Bursa'da tarihi akşam, timsah 1. Lig'e geri döndü

Bursa'da tarihi akşam
45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı

45 yıl sonra aynı otel! Trump'a suikast girişiminde tuhaf tesadüf