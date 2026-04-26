Haberler

Ne ayağıyla ne de kafasıyla! Osimhen bu kez de diziyle gol attı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinde diziyle gol atarak takımını 41. dakikada öne geçirdi.

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, zorlu derbide RAMS Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 

GALATASARAY OSIMHEN İLE ÖNE GEÇTİ

Galatasaray, derbide aradığı golü 41. dakikada buldu. Uzun kullanılan taç atışında kafalardan seken top Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen'e gitti ve Osimhen önce topu kafayla kontrol etti, ardından da diziyle yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Görüntü: beIN Sports

DİZİYLE GOL ATTI

Osimhen'in diziyle attığı gol geceye damga vurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız isim için ''Gol atmadığı bir dizi kalmıştı, onu yaptı'' yorumlarıyla yıldız oyuncu için övgü dolu sözler sarf etti. 

ÇOK KONUŞULACAK SEVİNÇ

Osimhen attığı golün ardından sevincini taraftarlarıyla birlikte yaşarken, kameralara dönüp ''Ağlama'' işareti yaptı. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

