İstanbul Valiliğinden Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, Batı Karadeniz'in batısında gece saatlerinde fırtına beklendiğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yarın Batı Karadeniz'in batısında (İstanbul'un Avrupa Yakası ile Kırklareli) rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın aynı gün sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.