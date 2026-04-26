Samandıra'da kırmızı alarm! Fenerbahçe taraftarı tesislere akın etti

Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray'a 3-0 kaybedilen maç sonrası Sadettin Saran ve Tedesco’yu istifaya davet etmek için maç biter bitmez Samandıra Tesisleri'ne gelmeye başladı. Emniyet güçlerinin bölgede geniş güvenlik önlem aldığı görüldü.

Fenerbahçe’nin deplasmanda Galatasaray’a 3-0 mağlup olduğu derbi sonrasında sarı-lacivertli camiada sıcak saatler yaşanıyor. Maçın sona ermesiyle birlikte birçok taraftar, tepkilerini dile getirmek üzere Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne akın etti.

OKLAR SARAN VE TEDESCO'YA DÖNDÜ

Derbi mağlubiyetini kabul etmeyen taraftarların hedefinde iki isim oluştu. Başkan Sadettin Saran ve Teknik Direktör Domenico Tedesco'yu istifaya çağıran kalabalık grup, "Yönetim istifa" ve "Tedesco istifa" sloganları atarak tepkilerini dile getirdi. 

EMNİYETTEN GENİŞ GÜVENLİK ÖNEMLİ

Olayların büyüme ihtimaline karşı İstanbul Emniyeti de teyakkuza geçti. Tesis çevresinde duvar ören emniyet güçleri, çevik kuvvet ekipleriyle geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Tesis girişine giden yollar bariyerlerle kapatılırken, taraftarların ana giriş kapısına yaklaşmasına izin verilmedi.

Cemre Yıldız
