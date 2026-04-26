Haberler

Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı yeni direktifle uçaklarda powerbank kullanımına sınırlama getirildi. Uçuş sırasında powerbanklerin şarj edilmesi yasaklanırken, yolcuların yanında en fazla iki taşınabilir batarya bulundurmasına izin verildi. Ayrıca uçakta elektronik cihazların powerbank ile şarj edilmesi de tavsiye edilmedi. Düzenleme, havacılık işletmeleri ve yer hizmetlerini kapsarken, ekipman amaçlı bataryalar kapsam dışında bırakıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), taşınabilir bataryalara ilişkin yeni bir Uçuş Operasyon Direktifi yayımladı. ICAO’nun teknik talimatlarında yapılan değişiklikler doğrultusunda hazırlanan direktifle birlikte yolcu ve ekip üyeleri tarafından taşınan lityum piller ile taşınabilir elektronik cihazlara yönelik yeni kurallar yürürlüğe girdi.

DİREKTİF RESMİ OLARAK YAYIMLANDI

Söz konusu düzenleme, SHGM’nin resmi internet sitesi üzerinden belge olarak yayımlandı. Yeni kuralların, uçuş güvenliğini artırmaya yönelik olduğu vurgulandı.

UÇUŞ SIRASINDA ŞARJ YASAĞI GETİRİLDİ

Direktife göre, uçuş sırasında powerbanklerin şarj edilmesi yasaklandı. Ayrıca bir yolcunun yanında taşıyabileceği taşınabilir batarya sayısı en fazla iki adetle sınırlandırıldı. Bununla birlikte, uçakta taşınabilir elektronik cihazların şarjı için powerbank kullanımının da tavsiye edilmediği belirtildi.

KAPSAMI GENİŞ, İSTİSNA EKİP ÜYELERİNE

Düzenlemenin ticari hava taşıma işletmeleri, genel havacılık işletmeleri ve yer hizmetleri kuruluşlarını kapsadığı ifade edildi. Operasyonel gereklilikler kapsamında ekip üyeleri tarafından taşınan bataryalar bu kısıtlamanın dışında tutulurken, kişisel kullanım amacıyla taşınan bataryaların yeni kurallara tabi olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNetherill:

yakında insanların binmesi de yasaklanır :D

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmira:

Nedeninin emniyetli uçuş için olduğu anlatılsa da anlamayan yolcu, aklı yok fikri var.

yanıt1
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

