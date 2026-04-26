Okan Buruk, tarihi zafer sonrası camia içerisinde rahatsız olduğu konuyu açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalar yaptı. Maç sonunda yaşanan sevinçten rahatsızlık duyduğunu dile getiren başarılı hoca, "Bir şey bitmedi. Daha şampiyon olmadık. Samsun'a gideceğiz. Bence şampiyon olmadık. Şampiyonluk gibi kutlama oldu burada, o beni rahatsız etti. Daha 3 maç var. İnşallah en kısa zamanda şampiyon oluruz'' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 31. haftasında 3-0 kazanılan Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. 

"TEK MAÇA ODAKLANINCA..."

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "Bu bizim yapımızda olan bir şey, hep söylüyorum. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde, iç saha maçlarında... Tek maça odaklandığımızda bizim için çok farklı bir şey oluyor. Şampiyonlar Ligi ile birlikte ligi götürmek çok zor. Bu hafta tek maça odaklanınca... Kupa maçı tabii ki vardı ama tüm 11'i değiştirmiştim. O yüzden hep önde oynadık. 1-0 sonrası 2. yarıya başlarken de önde oynamak istedik. Bu hatayı Kadıköy'de yapmıştık ilk yarı. Sizin de eksik olmanız, koruma duygusu yaratıyor ama maç başından sonuna kadar çok istedik. Allah da karşılığını verdi." dedi. 

"BENİ RAHATSIZ ETTİ"

Maç sonundaki kutlamaların kendisini rahatsız ettiğini belirten Okan Buruk, "Bir şey bitmedi. Daha şampiyon olmadık. Samsun'a gideceğiz. Bence şampiyon olmadık. Şampiyonluk gibi kutlama oldu burada, o beni rahatsız etti. Daha 3 maç var. İnşallah en kısa zamanda şampiyon oluruz." ifadelerini kullandı. 

"ÇOK BÜYÜK ÜSTÜNLÜK KURDUK"

Sözlerine devam eden başarılı hoca, "Birinci beklentimiz, 3 orta saha bekliyordum. 3 orta saha beklentim vardı Fenerbahçe'den. 4-2-3-1, Talisca'nın ikinci forvet gibi olduğu sistemle oynadılar. Oyun kurmamız çok rahat oldu. Topa rahat sahip olduk. Geçiş oyununu biliyorduk. Her pozisyonda uzun top denediler. Penaltı pozisyonunda kontra presi kırdılar ve araya 1 top yedik. Baskımızı her zaman gösterdik onun dışında. Rakibimiz çok iyi tanıyoruz. Mental olarak da fiziksel olarak da çok büyük üstünlük kurduk." değerlendirmesinde bulundu.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

