Sadettin Saran maçın bitmesini beklemeden stattan ayrıldı

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında dev derbi heyecanı yaşandı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini 3-0’lık net bir skorla mağlup ederek dev bir adım attı.

MAÇ BİTMEDEN STADYUMU TERK ETTİ

Derbide alınan ağır skor, sarı-lacivertli camiada moralleri bozdu. Maçı tribünden takip eden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, mücadelenin bitmesini beklemeden stadyumdan ayrıldı. Galatasaray’ın üst üste gelen golleri sonrası hayal kırıklığı yaşayan Saran’ın, maçın bitimine dakikalar kala protokol tribününden ayrılması kameralara yansıdı.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA DEV ADIM

Bu galibiyetle birlikte Galatasaray puan farkını açarak şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde ederken, Fenerbahçe ise deplasmanda aldığı bu mağlubiyetle ağır bir yara aldı.