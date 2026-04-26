Haberler

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli futbolculara sert tepki: Ruhsuzlar, amblemimiz bunu hak etmiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-0 kaybettiği derbiyi değerlendirdi. Oyunculara tepki gösteren Dilmen, ''Ben şampiyonluğun kaybedildiğine tabii ki üzülürüm. Fakat şampiyonluğun maçını İsmail Kartal'ın, 6 puan geride oynayıp 10 kişi kalan Fenerbahçe'siyle şampiyonluğu kaybetmesini isterim. Bunlar ruhsuzlar. Bizim amblemimiz bunu hak etmiyor."

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 3-0 kaybettiği derbiyi Sports Digitale ekranlarında değerlendirdi. 

''BUNLAR RUHSUZLAR!''

Fenerbahçeli oyuncuların performansını eleştiren Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe ne ilk ne de son kez şampiyonluğu kaybediyor ki yıllardır olamıyor. Ben şampiyonluğun kaybedildiğine tabii ki üzülürüm. Fakat şampiyonluğun maçını İsmail Kartal'ın, 6 puan geride oynayıp 10 kişi kalan Fenerbahçe'siyle şampiyonluğu kaybetmesini isterim. Bunlar ruhsuzlar.'' dedi. 

''BİZİM AMBLEMİMİZ BUNU HAK ETMİYOR''

Sözlerine devam eden Rıdvan Dilmen, ''Tabii ki şampiyon olmasını isteriz ama oraya aynı ortamda gitti, rakip 6 puan önde ve aslında hepimiz kabullenmiştik. Ama bir şey vardı takımda. Geçmişe döndüğümüz zaman çok örneklerini veririm ama şu örneği veremem. Bakın 5-1 Galatasaray Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe'yi yendi. Maçta Fenerbahçe'nin 6-7 tane net pozisyonu vardı. Tarihe geçecek bir skorla bitti. Ben 3-0'dan 4-3'ler vesaire 4-1 onlara falan girmeyeceğim daha. Bizim amblemimiz bunu hak etmiyor."

Cemre Yıldız
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

FENERIN KADROSU ZATEN ZAYIF TARAFSIZ OLARAK DEGERLENDIRMEM

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Daş:

Bunu dinleyen varmı acaba. Kendi teknik heyetteyken yapmış mi bir başarı.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

