Oyundan atılan Ederson, sinirini VAR monitöründen çıkardı

Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla oyundan atılan Ederson, oyundan çıkarken VAR kulübesine yumruk attı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. RAMS Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 3-0 kazandı.

EDERSON KIRMIZI KART GÖRDÜ

67. dakikada Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Sane, meşin yuvarlağı Yunus Akgün'e aktardı. Oosterwolde'nin ceza sahası içinde Yunus'a yaptığı müdahale sonrası hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi. Sonrasında uyarılara rağmen yerine geçmeyen kaleci Ederson da ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

VAR MONİTÖRÜNE YUMRUK ATTI

Büyük bir sinir içerisinde saha kenarına gelen Brezilyalı file bekçisi Ederson, saha kenarındaki VAR monitörüne doğru yöneldi. Deneyimli kalecinin VAR monitörünün olduğu kısma sert bir yumruk attığı görüldü. Ederson, daha sonrasında soyunma odasına yöneldi. 

Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı

Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı, puan farkı 7

Trump’tan İran’a 3 günlük süre: Petrol altyapısının patlamasına çok az kaldı

Trump İran'a hem konum hem de süre verdi: Havaya uçmadan önce...
Denizli'de sokak düğünü sonrası eşya toplama kavgası; 1 ölü, 1 yaralı

Sokak düğünü biter bitmez ortalık kana bulandı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarını delirten hareket

RAMS Park’a böyle çıktı, taraftar delirdi

2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı

2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı
Araçtan gelen müzik kahvehanenin camını titretti, müşteriler deprem sanıp dışarı kaçtı

Deprem sanıp dışarı koştular ama işin aslı çok farklı çıktı
Denizli'de sokak düğünü sonrası eşya toplama kavgası; 1 ölü, 1 yaralı

Sokak düğünü biter bitmez ortalık kana bulandı
Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi

Ortalığı ayağa kaldıran o pozisyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Erdoğan'dan ilk açıklama