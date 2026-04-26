Haberler

Ankara'da kamyonetin çarptığı Yakup Can, dedesinin elinden kaçmış

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde parktan dönerken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden Yakup Can Yalçın'ın (3), kaza öncesi dedesinin elinden kaçtığı görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Çay Sokak'ta meydana geldi. Ali İhsan A. yönetimindeki 06 EET 501 plakalı kurbanlık hayvan yüklü kamyonet, dedesi ile parktan dönerken bir anda yola çıkan Yakup Can Yalçın'a çarptı. Ağır yaralanan çocuk, otomobille Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Yalçın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yakup Can Yalçın, bugün öğle vakti Camii Kebir Camisi'nde kılınan namazın ardından Çubuk Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada Yakup Can Yalçın'ın kaza öncesi dedesinin elinden kaçtığı görüntüler, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yalçın'ın bir anda dedesinin elini bıraktığı ve kamyonete doğru koştuğu anlar yer aldı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Öte yandan kamyonet sürücüsü Ali İhsan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü Ali İhsan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

