Otobüste kalbi duran yolcu yaşam savaşını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde kalp krizi geçiren ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen müzisyen Yaşar Tuncer (55) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Kuyucak-Nazilli karayolu üzerinde 24 Nisan Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuyucak'tan Nazilli istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünde bulunan müzisyen Yaşar Tuncer aniden fenalaştı. Durumu fark eden otobüs şoförü, aracı güvenli bir noktaya çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, zaman kaybetmemek için otobüsle vergi dairesi kavşağında buluştu. Yapılan ilk kontrollerde Tuncer'in kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta uzun süre kalp masajı uygulanan Tuncer'in kalbi yeniden çalıştırıldı. İlk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuncer, buradaki tedavisinin ardından durumu ciddiyetini koruması üzerine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Geçmişte kalp rahatsızlığı bulunduğu, ameliyat geçirdiği ve damarlarına stent takıldığı öğrenilen Yaşar Tuncer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tuncer'in ani ölümü ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğarken, cenazesinin öğle namazına müteakip Işıklar Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
