Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek ve biz çok büyük bir zafer kazanacağız

Beyaz Saray’da gündem, hem içerideki güvenlik krizi hem de dış politikadaki sert söylemlerle yeniden şekillendi. ABD Başkanı Donald Trump, beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde yaşanan silahlı saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada, İran'la devam eden savaşa değindi. Trump İran’la süren çatışmaların yakında “büyük bir zaferle” sonuçlanacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği’nde (White House Correspondents' Association) yaşanan silahlı saldırının ardından ilk kez konuştu. Fox News'in canlı yayınına bağlanan Trump, hem saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu hem de İran’a yönelik sürece dair dikkat çeken mesajlar verdi.

“İRAN SAVAŞI YAKINDA BİTECEK”

Trump, İran’la ilgili çatışmanın yakında sona ereceğini öne sürerek, “İran savaşı çok yakında sona erecek ve biz çok büyük bir zafer kazanacağız” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, ABD’nin bölgedeki askeri ve diplomatik stratejisine dair yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

PAKİSTAN’A ÖVGÜ

Trump, konuşmasında ateşkes ve barış görüşmelerine aracılık yapan Pakistan yönetimine de değindi. Ülkenin askeri ve siyasi liderlerine saygı duyduğunu belirten Trump, “Pakistan mareşaline ve başbakanına büyük saygı duyuyoruz. Onlar harika insanlar” dedi.

“ÇİN DAHA FAZLA YARDIM EDEBİLİRDİ”

Çin’in İran’a destek verip vermediğine ilişkin soruya yanıt veren Trump, China’ın yardım ediyor olabileceğini ancak bunun sınırlı kaldığını savundu. “Daha fazla yardım edebilirlerdi. Aşırı hayal kırıklığına uğramadım” diyen Trump, ABD’nin de farklı ülkelere destek verdiğini hatırlattı.

Trump ayrıca Ukrayna'ya verilen yardımların gereğinden fazla olduğunu ifade etti.

SALDIRGAN İÇİN “HASTA BİR ADAM”

Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde yaşanan silahlı saldırıya da değinen Trump, saldırganı “hasta bir adam” olarak nitelendirdi. Saldırganın manifestosuna atıfta bulunan Trump, saldırganın özellikle Hristiyanlara yönelik nefret içerikli görüşler taşıdığını öne sürdü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, saldırıya ilişkin soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini belirtirken, Trump’ın açıklamaları hem iç güvenlik hem de dış politika başlıklarında yeni tartışmaların fitilini ateşledi.

Elif Yeşil
Yorumlar (2)

Sempatik:

boş teneke gene ses yapmaya başladı

Gazi Göktas:

kaybettin ABD İran kazandi

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

