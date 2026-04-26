Tedesco'dan kadro tercihi hakkında açıklama

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi öncesi açıklama yaptı.

''AKLIMIZ ÇOK TEMİZ VE NET OLMALI''

Mücadele hakkında konuşan Tedesco, "Aklımız çok temiz ve net olmalı, baştan itibaren. Galatasaray'ın önde baskıyla maça başlayacağını düşünüyorum, buna hazırız. Öncelikle futbol oynamalıyız, kendi oyunumuzu oynamalıyız. Gerektiğinde savunma yapmalı, acı çekip üstesinden gelebilmeliyiz." dedi.

''ASENSIO HAZIR DEĞİLDİ''

Marco Asensio'nun son durumunu da değerlendiren Tedesco, ''Marco Asensio hazır değildi. Son günlerde Marco Asensio ile konuştuk. Yetiştirebilmek için çok denedik. B,raz daha zamana ihtiyacı var. Sağlık ekibiyle, doktorlarla görüşürüm. Aynı zamanda oyuncuyu da dinlerim, bu çok önemli. Asensio'yu riske atamayız, 5-6 ay sakatlanacağı bir riski alamayız. İlk 11'i belirlerken goller atmayı, maçı kazanmayı düşündüm." ifadelerini kullandı.