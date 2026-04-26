Haberler

Çılgın düello! İlk yarısını 4-1 geride kapattıkları maçı 6-5 kazandılar

Çılgın düello! İlk yarısını 4-1 geride kapattıkları maçı 6-5 kazandılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Premier Ligi'nin 25. haftasında oynanan Dinamo Kiev ilk yarısını 4-1 geride tamamlamadığı müsabakada Kryvbas'i 6-5'lik skorla yendi.

  • Ukrayna Premier Ligi'nin 25. haftasında Dinamo Kiev, Kryvbas'ı 6-5 yendi.
  • Kryvbas, ilk yarıyı Gleiker Mendoza'nın 4 golüyle 4-1 önde kapattı.
  • Andriy Yarmolenko, 76 ve 87. dakikalarda attığı gollerle Dinamo Kiev'e galibiyeti getirdi.

Ukrayna Premier Ligi'nin 25. haftasında oynanan Kryvbas - Dinamo Kiev maçı, futbol sahalarında çok nadir görülecek bir skorla tamamlandı. Hirnyk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Dinamo Kiev, 6-5 kazandı.

İLK YARIYI KRYVBAS 4-1 ÖNDE TAMAMLADI

Maça çok hızlı başlayan Kryvbas, Venezuelalı hücum oyuncusu Gleiker Mendoza'nın attığı 4 golle ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı. Dinamo Kiev'in tek golü Matviy Ponomarenko'dan geldi.

DINAMO KIEV'DEN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

İkinci yarıda varını yoğunu sahaya koyan Dinamo Kiev; Taras Mykhavko, Nazar Voloshyn ve Vitali Buyalsky'nin golleriyle skoru 4-4 yaptı. Ev sahibi Kryvbas, Maksim Zaderaka ile bir kez daha öne geçerken, karşılaşmada son sözü Dinamo Kiev'in tecrübeli yıldızı Andriy Yarmolenko söyledi. Yarmolenko 76 ve 87. dakikalarda attığı iki golle takımına 6-5'lik galibiyeti getirdi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Dinamo Kiev, puanını 47'ye çıkardı. Kryvbas ise 40 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Dinamo Kiev, sahasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak. Kryvbas ise Poltava deplasmanına gidecek. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

