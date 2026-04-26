Kazılan çukura düşen işçinin üzerine toprak çöktü

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde boru hattı çalışması sırasında çukura giren işçinin üzerine toprak çöktü. Aniden meydana gelen göçükte işçi toprak altında kalırken, çevredeki ekipler panikle müdahale etti. Olay anı kameraya yansırken, kurtarma çalışmaları güçlükle yürütüldü. Yaşanan facia iş güvenliği önlemlerini yeniden gündeme getirdi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde boru hattı çalışması sırasında meydana gelen iş kazası, faciayla sonuçlandı. Çalışma sırasında kazılan çukura giren işçinin üzerine bir anda toprak çöktü.

OLAY ANI KAMERADA

Ortaya çıkan görüntülerde, işçinin çukurda çalışma yaptığı sırada zeminin aniden kaydığı ve tonlarca toprağın üzerine yığıldığı görüldü. Çevrede bulunan diğer işçilerin panikle müdahale etmeye çalıştığı anlar da kameralara yansıdı.

KURTARMA ÇABASI YETERSİZ KALDI

Görgü tanıklarının aktardığına göre olayın ardından ekipler hızla müdahale etti ancak göçük altında kalan işçiye ulaşmakta güçlük yaşandı. Toprak yığınının büyüklüğü kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı.

İŞ GÜVENLİĞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan olay, bölgede iş güvenliği önlemlerinin yeterliliğini yeniden tartışmaya açtı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Yorumlar (1)

murat black:

kepçenin bu şekilde kullanılması

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

