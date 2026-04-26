Kazılan çukura düşen işçinin üzerine toprak çöktü
Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde boru hattı çalışması sırasında çukura giren işçinin üzerine toprak çöktü. Aniden meydana gelen göçükte işçi toprak altında kalırken, çevredeki ekipler panikle müdahale etti. Olay anı kameraya yansırken, kurtarma çalışmaları güçlükle yürütüldü. Yaşanan facia iş güvenliği önlemlerini yeniden gündeme getirdi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
OLAY ANI KAMERADA
Ortaya çıkan görüntülerde, işçinin çukurda çalışma yaptığı sırada zeminin aniden kaydığı ve tonlarca toprağın üzerine yığıldığı görüldü. Çevrede bulunan diğer işçilerin panikle müdahale etmeye çalıştığı anlar da kameralara yansıdı.
KURTARMA ÇABASI YETERSİZ KALDI
Görgü tanıklarının aktardığına göre olayın ardından ekipler hızla müdahale etti ancak göçük altında kalan işçiye ulaşmakta güçlük yaşandı. Toprak yığınının büyüklüğü kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı.
İŞ GÜVENLİĞİ YENİDEN GÜNDEMDE
Yaşanan olay, bölgede iş güvenliği önlemlerinin yeterliliğini yeniden tartışmaya açtı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.