Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftası, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev bir derbiye sahne oldu. RAMS Park’ta tıklım tıklım tribünler önünde oynanan mücadelede Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek haftayı damga vuran bir galibiyetle kapattı.

GALATASARAY'DAN FARKLI GALİBİYET

Maçın başlama düdüğüyle birlikte oyunun kontrolünü eline alan sarı-kırmızılılar, taraftar desteğini de arkasına alarak Fenerbahçe kalesinde yoğun baskı kurdu. Organize ataklar ve etkili bitiricilikle rakibini sürklase eden Galatasaray, bulduğu üç golle sahadan zaferle ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray şampiyonluk yolunda dev bir adım atarken, RAMS Park’ta büyük bir coşku yaşandı.

''TEDESCO İSTİFA'' SESLERİ

Maç boyunca beklenen varlığı gösteremeyen sarı-lacivertlilerde, faturanın kesildiği isim teknik direktör Domenico Tedesco oldu. Mücadelenin son bölümlerinde ve maçın ardından deplasman tribününü dolduran sarı-lacivertli taraftarlar ve sosyal medya kullanıcıları, İtalyan teknik adama tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, genç hocaya görevini bırakması yönünde çağrıda bulundu.