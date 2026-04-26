Haberler

Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı

Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. RAMS Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 3-0 kazandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, teknik direktör Domenico Tedesco'yu istifaya davet etti.

  • Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.
  • Fenerbahçe taraftarları ve sosyal medya kullanıcıları, teknik direktör Domenico Tedesco'ya istifa çağrısında bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftası, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev bir derbiye sahne oldu. RAMS Park’ta tıklım tıklım tribünler önünde oynanan mücadelede Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek haftayı damga vuran bir galibiyetle kapattı.

GALATASARAY'DAN FARKLI GALİBİYET

Maçın başlama düdüğüyle birlikte oyunun kontrolünü eline alan sarı-kırmızılılar, taraftar desteğini de arkasına alarak Fenerbahçe kalesinde yoğun baskı kurdu. Organize ataklar ve etkili bitiricilikle rakibini sürklase eden Galatasaray, bulduğu üç golle sahadan zaferle ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray şampiyonluk yolunda dev bir adım atarken, RAMS Park’ta büyük bir coşku yaşandı.

''TEDESCO İSTİFA'' SESLERİ 

Maç boyunca beklenen varlığı gösteremeyen sarı-lacivertlilerde, faturanın kesildiği isim teknik direktör Domenico Tedesco oldu. Mücadelenin son bölümlerinde ve maçın ardından deplasman tribününü dolduran sarı-lacivertli taraftarlar ve sosyal medya kullanıcıları, İtalyan teknik adama tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, genç hocaya görevini bırakması yönünde çağrıda bulundu. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

