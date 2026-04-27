Londra’da sosyal medya fenomeni, rakibini ezerek öldürdü

İngiltere’nin başkenti Londra’nın eğlence merkezi Soho, film sahnelerini aratmayan trajik bir cinayete sahne oldu. Eski "The X Factor" yarışmacısı Gabrielle Carrington’ın (29), tartıştığı sosyal medya fenomeni Klaudia Zakrzewska’yı (32) lüks aracıyla ezerek ölümüne neden olduğu bildirildi.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, 19 Nisan sabaha karşı Soho semtindeki bir gece kulübünün önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, "Klaudia Glam" ismiyle tanınan Zakrzewska ile Gabrielle Carrington arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Gerilimin tırmanması üzerine Carrington, siyah renkli Mercedes marka aracına binerek direksiyonu Zakrzewska’nın üzerine kırdı. Genç kadını aracın altında bırakan Carrington, olay yerinden hızla uzaklaşmaya çalıştı.

BİR HAFTALIK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zakrzewska, yoğun bakım ünitesinde bir hafta süren yaşam mücadelesini Cumartesi günü kaybetti.

Klaudia Zakrzewska

Metropolitan Polisi, fenomenin vefatını doğrulayarak ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Olay sırasında araçtan etkilenen 58 yaşındaki bir erkeğin hayati tehlikeyi atlattığı ancak "hayatını değiştirecek düzeyde" kalıcı hasar aldığı, 30’lu yaşlardaki bir başka kadının ise hafif yaralandığı kaydedildi.

SUÇLAMALAR CİNAYETE ÇEVRİLDİ

2013 yılında The X Factor yarışmasında "Miss Dynamix" grubuyla adını duyuran ve finale kadar çıkan Carrington, olay sonrası gözaltına alındı.

Gabrielle Carrington

Hakkında daha önce hazırlanan "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli ve alkollü araç kullanma" suçlamaları, mağdurun hayatını kaybetmesi üzerine savcılık tarafından "cinayet" suçlamasına dönüştürüldü.

Mahkemeye çıkarılan Carrington, duruşmada sadece kimlik bilgilerini doğrulamakla yetindi.