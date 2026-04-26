Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a "geçmiş olsun" mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği sırasında Washington’da gerçekleşen silahlı saldırı girişimine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Silahlı saldırı girişimini kınıyorum. Kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir. Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum. ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir. Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur. Başkan Trump’a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump’ın düzenlediği Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silahlı saldırı gerçekleşti. Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yemeğine başkanlığı döneminde ilk kez katılan Trump, salonda duyulan bağrışmalar ve silah sesleri sonrası otelde düzenlenen etkinlik alanındaki güvenlik güçlerince apar topar dışarı çıkarılmıştı.

ABD Başkanı ile eşi Melania Trump, güvenlik güçlerince hızla salondan uzaklaştırılmış, silahlı saldırgan yakalanmıştı. Olayda bir gizli servis görevlisi yaralanmıştı.

ABD'de Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekteki silahlı saldırının şüphelisinin California'da öğretmenlik yapan 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğu belirlenmişti.

Ayrıntılar geliyor...

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Evet kınıyoruz..

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

