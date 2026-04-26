Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde Leroy Sane'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Devam kararı veren hakem Yasin Kol, VAR kontrolünün ardından oyunun taç atışıyla başlamasını istedi.
Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, zorlu derbide RAMS Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
GALATASARAY SANE İLE PENALTI BEKLEDİ
Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, 21. dakikadaki bir pozisyonda penaltı bekledi. Sarı-kırmızılı futbolcu Leroy Sane, Dorgeles Nene'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, oyunun devam etmesini istedi.
VAR'I DİNLEDİKTEN SONRA 'DEVAM' KARARI
Galatasaraylı oyuncular, oyunun durmasının ardından yoğun şekilde hakem Yasin Kol'a penaltı itirazda bulundu. Yasin Kol, VAR kontrolünün ardından oyunun taç atışıyla başlamasını istedi.
BROWN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Fenerbahçe'de itirazlarının ardından Archie Brown ve Ederson, sarı kart görürken, deneyimli sol bek oyuncusu Brown RAMS Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.
GALATASARAY'DAN JET HIZINDA PAYLAŞIM
Öte yandan Galatasaray Kulübü, bu pozisyonun ardından "Sane'nin rakip ceza sahasında düşürülmesinin ardından karar devam." paylaşımı yaptı.