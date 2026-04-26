Trump'ın yemeğindeki saldırı kurgu muydu? Kart detayı dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırının ardından sosyal medyada dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Bazı kullanıcılar, olayın “kurgulanmış olabileceğini” öne sürerken, paylaşılan görüntüler tartışma yarattı.

GÖRÜNTÜLER ÜZERİNDEN İDDİALAR

Sosyal medyada yayılan videolarda, Trump’ın salondan çıkarılmasından hemen önce bir kişinin elinde kart benzeri bir nesne kaldırdığı öne sürüldü. Bu hareketin bir “işaret” olabileceği iddia edilirken, görüntüler kısa sürede gündem oldu.

MELANIA’NIN TEPKİSİ DE GÜNDEMDE

Aynı görüntülerde Melania Trump’ın yüz ifadesi de tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar, Melania’nın verdiği tepkinin “abartılı” olduğunu savunarak bunun da iddiaları güçlendirdiğini ileri sürdü.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Yetkili kurumlardan olayın kurgu olduğuna yönelik iddialara henüz herhangi bir yanıt gelmezken, güvenlik birimleri saldırının gerçek bir tehdit olduğunu ve saldırganın silahlarla yakalandığını duyurdu.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar ise sosyal medyada hızla yayılan bu tür iddiaların teyit edilmeden paylaşılmasının dezenformasyona yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Görüntülerin bağlamından koparılarak farklı anlamlar yüklenebileceği belirtiliyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili resmi soruşturma devam ederken, saldırının arka planı ve saldırganın motivasyonu araştırılıyor.